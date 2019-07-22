EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  11553  199
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5212) вибори (4297) ЦВК (725)

 ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос"

ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Так, за результатами обробки 95,09% електронних протоколів голосування на виборчих дільницях партія "Слуга народу" набрала 29,00%.

"Європейська Солідарність" - 28,80%, "Голос" - 19,03%, "Партія Шарія" - 4,60%, ВО "Свобода" 4,26%, "ОП - За життя" - 3,78%, Політична партія "Сила і Честь" - 3,04%, "Батьківщина" - 2,04%.

ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують Слуга народу, Європейська Солідарність та Голос 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138840
 
 
 Топ коментарі
 
нет это те кто мозги имеют,
 показати весь коментар
 
Его мочили все кому не лень. Такова судьба любого проукраинского президента. Зато потом умылись кровью за предательство. Кто-то думает, что сейчас будет иначе?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
Ахахаха 😁😁😁 за рубежом низкие явки, так как консульства не везде

Поэтому ходят легенды о том как за рубежом вкидывают

Если бы я была за ПЕС я бы просто не поехала голосовать вчера, так как нисколько не сомневаюсь, что это сделали бы за меня 😁
 показати весь коментар
 
 
жаль что малоросы побеждают... опять придется Украине бороться...
 показати весь коментар
 
 
На жаль, дійсно «маємо те, що маємо»! Невелику частину людей, готових розвиватися, рухатися вперед, бути відповідальними й отримувати дивіденди від свого еволюціонування, та ментально «совкову» більшість, яка навіть не замислюється про причини свого «відставання» ...
 показати весь коментар
 
 
Барыга и тут обосрался, это дерьмо никому ненужно.
 показати весь коментар
 
 
Я спокійний.. Буде боротьба однієї націоналістичної партії проти гівна з кацапським уклоном! Ця партія одна - ЄС. Захід проголосував за українофобську шоблу! Вам ***** мова,віра.Ви суки, кацапському богу молитесь! Малороси і ви! І доноси на мене напишите ви! Бо бидлу треба стійло
 показати весь коментар
 
 
США, Германия, Австралия, Сингапур - за Петра. Что еще надо? Там ублюдочных "Сватов" не смотрят.
 показати весь коментар
 
 
я тоже только ПЯМОЙ с 5м каналом зыряю..

...конфетку, хочешь?! ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 4842
 показати весь коментар
 
 
Тебе и Раши Тудей со Шмарием вполне хватает
 показати весь коментар
 
 
с бабой Жулей зазнакомь, парня.. та тоже то в борьбе то в работе..
 показати весь коментар
 
Лисиця~Кіцуне‏
@lisitcya 8 ч.8 часов назадЕще
Ну, що ж. Будемо спостерігати за тим, як будуть збуватися дитячі мрії дорослих людей, які так і не подорослішали.
Нам дійсно треба пройти через це.
 показати весь коментар
 
 
мы будем наблюдать за тем, как будут рушиться достижения Украины за 5 лет....
жаль, что это мы уже успели увидеть и на международной арене и внутри страны....
и мне кажется, будет еще хуже, в краме, вата в экстазе, верещат, что как только Хунта перестанет Зе мешать, так они (вата) и начнут, как сыр в масле кататься...........
 показати весь коментар
 
 
Про що це говорить?

Насамперед про те, що люди, які побачили світ, побачились щось, крім совкового луГандону,задріпаних копанок та напівзруйнованих відсталих савєцькіх заводів, які випускали непотріб, не голосуютъ за Жопоблок хАхлів-малоросів, манкуртів, прорашистських підстилок та совкодрочерів, які живуть спогадами про ковбасу за 2,20 та маячнею про найкраще в світі савєцькеморозиво.))
 показати весь коментар
 
 
кстати и о мороженом - не такое уже оно хорошее было, сейчас полно более вкусного.
про колбасу с туалетной бумагой не продолжаю.
 показати весь коментар
 
 
Ничего не может сравнится со свежеприготовленным итальянским джелато, из нормального молока, с нормальными фруктами, с настоящей ванилью..какое нафик савєцкає мароженное, с кучей жира, тяжелое и свехкалорийное?
а ежели учесть качество молока на паРаше - говно из сухого молока, пальмового масла, кучи сахара и искусственных добавок, то чтоб они, совкодрочеры жрали это дерьмо до самой своей смерти, идиоты.
Нормальное мороженное и дома можно сделать, нужно лишь мороженницу нормальную иметь, естественно, итальянскую.))
 показати весь коментар
 
 
"В Италии только в 2015 году ввели норматив, который обязывает указывать точное название жиров, содержащихся в продуктах. Проявилось очень много интересных деталей. Например, половина итальянской пищевой промышленности пользуется Olio di palma. Это не очень хорошее масло, но зато очень дешевое. Раньше производители прятались за обобщенным названием Olio vegetale (растительное масло).
Мороженое тоже содержит пальмовое масло. Только замороженные ghiaccioli не содержат в себе пальмового масла."

https://mundam.livejournal.com/34786.html
 показати весь коментар
 
Я говорю о свежеприготовленном мягком мороженом, продающимся в джелатериях, а не заводского изготовления.в джелатериях качество нормальное, часто отличное.
 показати весь коментар
 
Пальмовое масло это и есть один из видов растительного масла, не самое страшное. Но в классическом мороженом его быть не должно.
 показати весь коментар
 
когда то это уже было,последствия известны всем,ну кроме зебилов
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья , а затем
Мы наш мы новый мир построим,
Кто был никем тот станет всем!
 показати весь коментар
 
 
точно як по книжці--в два гетьмана
порохососи і зебіли--а то нічого що в Раді проросійська партія кума пуйла? нє? ідіоти
 показати весь коментар
 
 
тут идет естествестный отбор,жопоблок уже отжил своё,уйдут и эти
 показати весь коментар
 
уйдут..уйду..і скільки нервів і крові ? Україна крок вперед-два назад--ось так танцюємо
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это просто позорище, ПЕС получает только 2 мандата по мажоритарке.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
и то, от своего врага Садового.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Решту 98 він докупить пізніше, коли сторгується ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 3937
 показати весь коментар
 
 
а ваши дорогие товарищи мертветчуки сколько?...
ах вы ж скоты...... ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 9715
 показати весь коментар
 
 
Тепеь понятно вечернее рвение слуги договариваться с Вакарчуком- у них были реальные рейтинги, а не придуманные
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Слугна Народа 226+ мест в ВР. Зачем нам голос?
 показати весь коментар
 
да вас, малоросов зеленых ,права голоса надо просто лишить .
 показати весь коментар
 
 
Немножко отрегулировать популяцию ЗЕбилов надо- развесить их как флаги на гиляках .
И демократии легче станет 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Попробуй зайти на американский форум и написать там что-то подобное.
 показати весь коментар
 
Ого, ..уже против "зебилов" и "малоросов" - быстро же ты переобулась ! ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 2795
 показати весь коментар
 
Это эпично. Тов. Тягнибог даже за границей обосрался и даже 5% не набрал ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 5719
Так усиленно кричал про иудеев и кацапов, что они заняли первых два места. Я бы на его месте застрелился выпил "бояры" и закусил мацой ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 6764
 показати весь коментар
 
 
Тягнибоку нужно просить прощения и уходить , пока еще есть запрос общества на националистов .Жирный крикун дискредитирует Свободу .Вождь обосрался - гоните вождя .( и пол партии с ним )
 показати весь коментар
 
 
в Свободі є декілька толкових людей--а інші на прикормці сидять
 показати весь коментар
 
 
Думае.те шо обосравшийся не поставит на свое место такого же? Фарион бы подошла. ДА и корова бы подошла - "Свобода" уже всем побоку, а что-то новое националисты не слепят из-за национальной черты характера - постоянных срачей за булавку. То есть за портфель лидера, или с чем он там ходить будет(не будет)
 показати весь коментар
 
я бы доверил - Фарион . Кошулинскому ,Коханивському , нав еще есть ребята . Но всех старых .кто запятнал себя выгнал бы с позором .И конечно им надо признать - по Махницкому ,и др министрам .
 показати весь коментар
 
Переживать нужно .что ОППО-ЖОППА набрала -12 , что Петушарий -3 % - вот где враги. А малоросы - порохососы все рыдают по поводу ЗЕ . Встряхните мозги и радуйтесь каждому хорошему действию и решению ЗЕ ,а так же критикуйте все .что не в тему . чего выть то ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У нас всегда было 20% ваты, пээровский электорат. Радует что он вымерает...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
потихоньку мрет, скоро не будет таких как ты.
 показати весь коментар
 
 
Я вже пережив купу ідіотів навколо себе, і тебе переживу.
Ти мою улюблену Помолову не бачив?
 показати весь коментар
 
 
та за деньги. тут только упоротые остались. ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 1831
 показати весь коментар
 
Ходити у охвіс перзидента у трусах - це без сумніву хорошеє дєйствіє
 показати весь коментар
 
 
Это вообще не имеет значения .чем меньше всяких дресс-кодов тем лучше .Нужно избавляться от стереотипов - дресс код , образование .опыт управления. форма .подача . стать , рост Это все для лохов ! Только действия , которые улучшают жизнь народа имеют значение . и конечно же РФ - враг . остальное пустое . внутри враг это - ОППО зжп, ОППО 2 .Петушарий .и в каждой партии по чуть чуть ( без говна никуда ) .а самое главное олигархат все и не только Колома .
 показати весь коментар
 
Хорошему действию? Да там даже с назначениями мрак. Один фейковый "лейтенант" с купленным дипломом частной шараги, второй ФСБшный орденоносец, третий удрал в кусты от своих войск, из-за чего группировка в Иловайске потеряла управление. Где хоть одно хорошее решение, если даже партийный список - мешок с чертями и хитрожопыми решалами и схемниками?
 показати весь коментар
 
 
ну такого много было и у Педро , я тоже этому не доволен ,надеюсь или они засунут головы в песок и будут нормально работать или их уволят . Пепа не увольнял заметь . Это не смертельно ,у нас же не Степан Бандера у руля .у всех президентов было куча гандонов вокруг .Надеяться на резкий переворот не стоит . но по крупице и уже хорошо .тут есть шансы . с Пепой их не было ,то болото .
 показати весь коментар
 
Панове , а хто за шмарія , вибачаюсь Шарія , проголосувати умудрився ? Чи то справді такий великий вплив мають кремлівські хлопці ?
 показати весь коментар
 
 
лесик довгий побеждает по мажоритарке,Что вообще можно ожидать от этогог народа.
СТАДО ТУПЫХ БАРАНОВ.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Как говорится, Бобик т.е. ПЕСик сдох.. Выносите труп вперед ногами
 показати весь коментар
 
 
Будет он работать в ВР, будет. А потом пересобирать коалицию под себя, когда криворожская шпана поедет на Ростов, а остальным придется плакаться на камеры, что они не этого хотели
 показати весь коментар
 
 
надо радоваться ? ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 8546 украинцы! вы не народ,а стадо созданное Богом для черной работы...скот одним словом! баньте ! ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 8546 это все на что вы способны.
 показати весь коментар
 
 
Давно пора закрыть все заграничные участки к чертям собачьим
 показати весь коментар
 
И там нашлись долбоёбы голосовавшие за жОПу рабиновича)))
 показати весь коментар
 
 
Парадокс! Народ батрачит на полях Польши, а слуга народа катается на мерсе. Слава ЗЕбилам!
 показати весь коментар
 
 
При Офшорного народ уехал, а виноват Зеленский? Может Обама?
 показати весь коментар
 
Ранее никто не говорил, что диффузия рабочей силы это плохо. Она будет продолжаться, несмотря на популистские обещания вернуть заробитчан. Потому что таковы законы глобализованного мира.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
самая приятная новость утра - "слуги" будут иметь в Раде ЕДИНОЛИЧНОЕ БОЛЬШИНСТВО!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Собрать 227 депутатов в Раде своих да ещё чтобы они проголосовали все за

Ну это вряд ли
 показати весь коментар
 
ты мало того, что выбрал хлеб, ты за него агитировал остальных. придурок.
 показати весь коментар
 
 
Ну подобаються мені сек...всіляких *зе-песиків *. які пишуть навіть на мові *хруського міра * ! ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" - Цензор.НЕТ 404
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
За Офшорного пекаря-кондитера тільки за кордоном ті хто повтікали від мобілізації і голосують, а от в Україні вибрали свободу від Порошенковськой олігархії.
 показати весь коментар
 
дорогі бандерівці/ На сайте ДНР Последний рубеж, который перепечатывал пропагандист , изображен орден с надписью НКВД. А также приведены разъяснения : Все бандеровцы и прочая шелупонь будет безжалостно отстреливаться уполномоченными органами.Это красный ресурс ./Пропагандист ,перепечатывая пять лет по 16 часов в сутки сайты ДНРи РФ,заслужил орден от Путина. И благодарность от Зеленского и Шефира. У меня отец воевал с "бандеровцами". Рассказывал мне ужасные вещи, С. Шефир/ Зеленский: Бандера - герой для какого-то процента украинцев.
 показати весь коментар
 
Зелена Шмаркля, чому кожен день гинуть українці, гине набагато більше ніж в останні місяці при Порошенко, перед тим, як дурнуваті ЗеБіли проголосували за тебе та твою шоблу? Чому ти, сволото, мовчиш про українські смерті, яких по кілька кожного дня?

Чому досі війна? нада ж проста пєрєстать стрєлять?!!!
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь что Запад понимает нынешний вектор украинцев и делает выводы.
Предвижу что через год большинство украинцев будет против войны, за мир с россий, а там и не долго ждать таёженный союз. А Запад обратно будет главный враг, а уж как "пиндосам" достанется...
Прав был Пуйло, русские и украинцы один народ. Ну повздорили, бывает. А менталитет один и тот-же. Не бывать никогда Украине в западном мире.
 показати весь коментар
 
 
ты уже интегрировалось в западный мир, кацапсина? Или строчишь из сраней-рязаней?
 показати весь коментар
 
Дам подсказку, прогугли - val perry perekipchenko sqa
и узнаешь откуда я строчу, зебил.
 показати весь коментар
 
Вот так голосуют те, кто сериалов не смотрит
 показати весь коментар
 
А из-за кого по всем волнам мобилизации недоборы? Кто у нас там "устал от войны"?
 показати весь коментар
 
 
А ты не убежал? Или у вас на замкадье ещё нет мобилизации? Пока нет
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Заробитчане поддерживают Офшорного, неудивительно - он их стимулировал бросить Украину и уехать за границу, и создал все условия чтобы миллионы уехали.
 показати весь коментар
 
Всё только начинается. Впереди вынос днепровских силой улицы, как до этого вынесли донецких.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ой, да подавят вашу кучку, а народ будет аплодировать, или вы думаете, что киевляне вас дебилов поддержат, хватит, герои делают революции, а подонки пользуются ее плодами, постепенно уничтожая героев революции. Хватит революций.
 показати весь коментар
 
Жвачное стадо отсидится на своих ссаных продавленных диванов. Для смещения режима вполне хватит и 3% пассионариев. Тем более в Украине более 300 тыс УБД и миллионы стволов и сотни тонн взрывчатки на руках. Никто никого спрашивать не будет. Будет или отставка, или бойня.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос"
 
 
 
 
 
 вгору