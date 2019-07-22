 ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Так, за результатами обробки 95,09% електронних протоколів голосування на виборчих дільницях партія "Слуга народу" набрала 29,00%.
"Європейська Солідарність" - 28,80%, "Голос" - 19,03%, "Партія Шарія" - 4,60%, ВО "Свобода" 4,26%, "ОП - За життя" - 3,78%, Політична партія "Сила і Честь" - 3,04%, "Батьківщина" - 2,04%.
Нагадаємо, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.
Поэтому ходят легенды о том как за рубежом вкидывают
Если бы я была за ПЕС я бы просто не поехала голосовать вчера, так как нисколько не сомневаюсь, что это сделали бы за меня 😁
...конфетку, хочешь?!
@lisitcya 8 ч.8 часов назадЕще
Ну, що ж. Будемо спостерігати за тим, як будуть збуватися дитячі мрії дорослих людей, які так і не подорослішали.
Нам дійсно треба пройти через це.
жаль, что это мы уже успели увидеть и на международной арене и внутри страны....
и мне кажется, будет еще хуже, в краме, вата в экстазе, верещат, что как только Хунта перестанет Зе мешать, так они (вата) и начнут, как сыр в масле кататься...........
Насамперед про те, що люди, які побачили світ, побачились щось, крім совкового луГандону,задріпаних копанок та напівзруйнованих відсталих савєцькіх заводів, які випускали непотріб, не голосуютъ за Жопоблок хАхлів-малоросів, манкуртів, прорашистських підстилок та совкодрочерів, які живуть спогадами про ковбасу за 2,20 та маячнею про найкраще в світі савєцькеморозиво.))
про колбасу с туалетной бумагой не продолжаю.
а ежели учесть качество молока на паРаше - говно из сухого молока, пальмового масла, кучи сахара и искусственных добавок, то чтоб они, совкодрочеры жрали это дерьмо до самой своей смерти, идиоты.
Нормальное мороженное и дома можно сделать, нужно лишь мороженницу нормальную иметь, естественно, итальянскую.))
Мороженое тоже содержит пальмовое масло. Только замороженные ghiaccioli не содержат в себе пальмового масла."
https://mundam.livejournal.com/34786.html
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья , а затем
Мы наш мы новый мир построим,
Кто был никем тот станет всем!
порохососи і зебіли--а то нічого що в Раді проросійська партія кума пуйла? нє? ідіоти
ах вы ж скоты......
И демократии легче станет 😀😀😀
Так усиленно кричал про иудеев и кацапов, что они заняли первых два места. Я бы на его месте
застрелилсявыпил "бояры" и закусил мацой
Ти мою улюблену Помолову не бачив?
СТАДО ТУПЫХ БАРАНОВ.
Ну это вряд ли
Чому досі війна? нада ж проста пєрєстать стрєлять?!!!
Предвижу что через год большинство украинцев будет против войны, за мир с россий, а там и не долго ждать таёженный союз. А Запад обратно будет главный враг, а уж как "пиндосам" достанется...
Прав был Пуйло, русские и украинцы один народ. Ну повздорили, бывает. А менталитет один и тот-же. Не бывать никогда Украине в западном мире.
и узнаешь откуда я строчу, зебил.