 ЦВК опрацювала 95,09% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Так, за результатами обробки 95,09% електронних протоколів голосування на виборчих дільницях партія "Слуга народу" набрала 29,00%.

"Європейська Солідарність" - 28,80%, "Голос" - 19,03%, "Партія Шарія" - 4,60%, ВО "Свобода" 4,26%, "ОП - За життя" - 3,78%, Політична партія "Сила і Честь" - 3,04%, "Батьківщина" - 2,04%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.