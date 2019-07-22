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 Зведення ОС за добу: двоє українських воїнів загинули, ще двоє дістали поранення на Донбасі, ворог один раз порушив режим припинення вогню

21 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник відкривав вогонь по українських захисниках з озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 1 раз у районі населеного пункту Хутір Вільний - з озброєння БМП і великокаліберного кулемета.

"В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовці загинули та два дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З опівночі на Донбасі не було жодного обстрілу, - штаб ООС

За даними розвідки, 21 липня один окупант загинув та двоє поранені.

Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - зазначено в повідомленні.

Зведення ОС за добу: двоє українських воїнів загинули, ще двоє дістали поранення на Донбасі, ворог один раз порушив режим припинення вогню 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138839
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїЗведення ОС за добу: двоє українських воїнів загинули, ще двоє дістали поранення на Донбасі, ворог один раз порушив режим припинення вогню
 
 
 
 
 
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