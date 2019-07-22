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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 ЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Станом на 6:56 22 липня Центральна виборча комісія опрацювала 30,90% електронних протоколів.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому у "Слуги народу" 42,12%, в "Опозиційної платформи - За життя" - 12,69%, "Європейської Солідарності" - 8,70%, "Батьківщини" - 8,20%, "Голосу" - 6, 41%.

ЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина, Голос 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 223-му окрузі в Києва на 5 дільницях зупинено підрахунок голосів, "Свобода" блокує ОВК, - "Слуга народу"

Нагадаємо, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138838
 
 
 Топ коментарі
 
Я у Пети профессионалов не видел, там одни мародёры
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І от тяжким каменем опускається на плечі Ебіла тягар відповідальності за всі свої обіцянки. Коли в тебе свій уряд і більшість в парламенті, то спроби перекласти відповідальність на когось виглядатимуть жалюгідно. Тут тобі й незнижені тарифи, і зовнішні борги, а ще - ЗИМА НА НОСІ.
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І от тяжким каменем опускається на плечі ***** тягар відповідальності за всі свої обіцянки. Коли в тебе свій уряд і більшість в парламенті, то спроби перекласти відповідальність на когось виглядатимуть жалюгідно. Тут тобі й незнижені тарифи, і зовнішні борги, а ще - ЗИМА НА НОСІ.
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потому Юлька и не хочет в коалицию. Понимает, что зелёнка очень быстро все развалит, и нести за клоунов ответственность не хочет.
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Это просто дежурные слова и не более. Она, как и вообще все здравомыслящие люди, понимает, что профессиональным и аматорским продавцам Украины, вненациональному кагалу, Юля со своей партией и нафиг не нужна.
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Юлька перелогиньтесь, аналитик мирового класса.
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шо и вротердама+ не будет ?? ...блё(( ну как так-то?
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Для Вас это самое главное! Не то, что большинство зебилов в ВР, что профессионалов там единицы, -нет!! Главное, Порох мало набрал. Посмотрим, что вы зимой запоете вместе с певцами-депутатами
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Я у Пети профессионалов не видел, там одни мародёры
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Хотів влади? Отримав! Причому таку що ніхто ще не отримував. Чому це +? Бо немає тепер «крайніх». Вся відповідальність на уЗеленського. А як ми бачимо, що рейтинг слуги вже впав, і буде падати далі. І така потужна опозиція до влади у ВРУ як ЄС і Порошенко, це круто і це майбутнє.
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Відповідальність не тільки у зедені, а і у 73% зебілів - вони вибрали подальшу долю України - бардак і деградація. Згідно з планами Путіна.
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В нього є 1+1 і тупорогий наріт - 43%. Поки гной+гной будуть казати що на хліб є що мазати все буде ********
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не ори,теперь только реально ждать осталось,петиных *мародеров* возможно будешь вспоминать как невинных младенцев
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Однако экономика оттолкнулась от дна и начался рост по 3% в год, и это на фоне субсидий, войны и искусственного обвала рынка РФ. А теперь стоит вопрос - будет дефолт или нет, потому что одному олигарху нужен свой банк и контроль над НБУ, против чего МВФ. Я посмотрю, как избиратель взвоет, когда гривна превратится в туалетную бумагу. Открываем гугл и читаем про дефолты Мексики и Аргентины. Кто-то думает, что будет иначе? Аргентина была передовой страной Латинской Америки, и уже три десятка лет оправиться не может, топчется в середняках.
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Очечки попросите у Юлии Владимировны, без диоптрий, они ей больше ни к чему, а Вам - очень поможет лучше слышать.
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мадам , тогда почему барыга попер на выборы самозванцем , отказался от профессионалов БПП? вы думаете нацепив на себя собачью шкурку они сдуру стали профессионалами ?такими так Югик,Ирусик..........?
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В точно таком же состоянии к следующим выборам будет СН. Потому что нет в Украине партий. Есть ситуативные блоки из случайных людей вокруг лидера, которые сыпятся с просадкой рейтинга лидера. Судьба Народного Руха и ПР еще на слуху
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в данном случае со СН народа мы видим отбор кандидатов и прислушивание к мнению народа ,чего раньше не было ,и это несомненно + и ,гавнюков как в БПП будет в разы меньше,и это уже радует
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стекломой для промывки пришлешь, или уже вылакал все? Рыги себе рисовали 17%,
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причём тут рыги? смотри последовательность постов.
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он пошел за мешками, деньги на его партию забирать, около 38млн грн за год.
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там десятку замыкает Свобода с 2,3%. Петушарий проваливается
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Шарий на востоке взял 6 процентов. Зеленский очень интересен тем, что у него что на Западе, что на Востоке процентов 35+. Иногда на Западе даже больше. Значит Зеленскому придется дальше стоять на шпагате или он потеряет кого-то.
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Мне вообще кажется, что 35+ на Западе это обязательство для Зеленского от которого он теперь не может отказаться. Может украинцы и не такие уж дураки.
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Так лень пройти по ссылке и посмотреть кто замыкает 10-ку ?
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Ну теперь заживем...через месяц-два молочные реки потекут...и берега у них кисельные будут...😀
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Порохоботы, успокойтесь, вам платить уже никто не будет.
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главное что бы вам платили) за нас не беспокойся) Вчера новая партия тортов поступила с эксклюзивной красной лентой,так что за нас не переживай)))))))
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Зелбойоби будуть казати, що в моменти прийняття надважливих рішень на ліве плече Вазеліна вмощується Порох і нашіптує, нашіптує...
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Так будут. 109 миллионов в год. В соседней новости. На вкусные шоколапки и шаленных бджилок всем порохоботам хватит.
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Зелеботам тоже платить не будут - миссия выполнена, все свободны
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"Лифт" закрывается. Кто там обещал прозрачные конкурсы на все должности? Ахаха, мы пошутили, глотайте, лохи
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"Лифт" хоч і закривається, але всі "конкурси" таки буде проводити "конкурсна комісія" в складі Бені і Богдана, якій Зеленский каву подавати буде, і розважати "віртуозною" грою на піаніно...
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Они ещё верят в чудотворца Петю, что он за них не забыл.
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Чудртворцами теперь зебобики будут...вся полнота власти у них в руках....колбаса по 2.20 и газ по "пиисят" гарантированы...
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А мы забесплатно работаем, как националисты.
И что удивительно, что с уходом Петра Алексеевича с президентской должности значительно увеличилась. Очень переживаю за хлопцев,которые в аэропорту Борисполь дежурили, собирались "ловить Порошенко, когда он с Украины побежит", они все еще дежурят? . Подвезли бы Вы им бельишка чистого, завшивеют же.
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Уже давно никто никого не слышал про боевого вомбата. Торговля на крови больше не интересует, да и неприкосновенность уплывает. Рейдерством придется заниматься аккуратнее, не считая кучи вопросов по Иловайску, Дебальцево, Карловке, странной гибели Исы Мунаева, покупки офицерского звания
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"Тут все очень просто
Следите за руками
Всех вас, Ваня,
рожают дураками" (С)
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Вперше бачу що б Цензор друкував новини цілу ніч.
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Це більше виключення з правил.
Може в честь виборів ?
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Барыга празднует победу... ЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 2514 теперь он вместе с рыгами жопозиция.
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Ну нас же не надто цікавитиме чиясь біля гарячка, вірно? ЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 7705
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Барыга который барыжит киноподелками тоже празднует победу...теперь он власть...
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А критиком легко работать, неужто Вы в школе не проходили Белинского? ЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 7480
А вот "Кварталу 95" необходимо будет показать реальные результата "покращення", иначе их "новые литса" "примелькаются, и их начнут просто бить"(С)
Так что лично я собираюсь наблюдать за всем предстоящим со всеми удобствами, салями надо будет прикупить, оливки греческие, прошутто и рыбки красной. ЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 7480
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А кто сказал, что рыги будут в оппозиции?
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Замість того, щоб усякі медведчуки-рабіновичі сиділи у тюрмі, вони проходять в Раду з більше ніж 10 %-м показником, а гладкий сивочолий гетьман, який очолив "Європейську Еритрейську солідарність" і повинен був за свою каденцію вирішити остаточно питання з ворогами України та сателітами паРаші, але замість того крав з першою космічною швидкістю, долає 8 %-ий бар'єр. Це черговий вирок виборцям, які голосують за цей непотріб.
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Бусінки перемогли в свої округах. Та дивує мене не те, що цей юзік навіть не розуміється на державному управлінні. А люди, які їх обрали - ЗА ЧТО?

ЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 4841
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Ну теперь то к власти пришел тот кто всех этиз мелвелчуков-рабиновичей посадит в тюрьмы...так ведь？
Та подожди немного...и зебобик из посадит...
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Единственный способ защиты от реванша, открытых сепаров и малороссов - полная узурпация информационного пространства с отжимом телеканалов. То есть то, что в первую очередь сделал Путин. В Украине не диктатура, и отжимать не позволило бы гражданское общество. Да, то самое, которое внимало голосам ИПСОшников из-за поребрика. Пусть теперь глотает второе место Медведчука
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да ты прав,такого непотребства как зе,ну разве янык,больше сранить не с кем. Ну разве с *незабвенным * Леонид Михалычем (если не ошибаюсь) **Я и моя молодая команда,что то делаем,что то важное*)
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какой позор сколько ваты в стране это мало того что опозицийна платформа метрвечука 2 место приплюсуйте опозицийный блок 3 + партия ***** петуШария 3(понятно они не пройдут но люди же голосовали) я не говорю что половина ваты в слуге урода и учитываем что НЕ ГОЛОСОВАЛИ КРЫМ И ДАУНБАС а так бы больше было
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Мне происходящее напоминает старенькую песню Сектора Газа.
Над родною страной солнышко встает
Российский мужик пьяный уж орет.
Наплевать на колхоз, тьфу, и на завод
Девяносто второй выдержать бы год.
Эй, гуляй мужик, пропивай что есть,
Как ты не пахал мужик, относился весь.
Нашу Русь пропили коммунисты накорню
Так что пей и ты, пей за всю .уйню.
А я вчера пришел домой сильно на рогах,
Еле мог устоять на своих ногах, ведь пропил я сутра-
Только не девиз: стол, сервант, диван, софу, кресло, шифоньер, сервиз,
А водка стоит 100 рублей, это не беда,
Хоть вообще это не водка, а одна вода
Самый лучший вариант - все глаза залить
С пьяну ведь херово видно, даже легче жить.

Тоже самое у нас произошло. Всем по стограмм.
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Tut jasno Zelenski budet imet bolsinstvo,no i otvecat za vsio teper budet oni.Posle goda pasoritsia mezdu saboj .Te kotoryje ne po spisku vyberut no ot sluga naroda, vet ix nemozno budet iskliucyt i zamenyt drugimi kak ponimaju
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У нас никто и никогда не отвечал .Слово - отвечать - ответственность - это придумали для успокоения плебса - рабов . Могут делать .что хотят и ничего никому не будет . Вон Барыга делал ю
что хотел и депутан . Хотя народ надеется на то что Зеленый его поставит к стенке ,хоть впервые заработает справедливость .
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Зелибобы пузырят сопли и слюни. Мира нет, тарифы не снизили. Наелись говна бесплатно
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хіхли ж будуть волати лиш би не шоколадний барига
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Да один то раз наесться г*вна - оно бы им было бы и мoжно, а вот лопать эту субстанцию ближайшие 5 (!) лет как то не "алё". Хотя, кто его знает, какой у ЗЕбилов вкус. Может для них дерьмо - что амброзия.
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Ну что, господа?Сначала мы выбрали своего Путина, а теперь вот и свою "Единую Россию". Поздравляю. ЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 7048 Думаю: Общество, как и отдельный человек - если идиот, то это надолго.
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По этой логике у нас должен будет появиться наш Кадыров, которые резал украинцев с 16 лет. Как у русских терпил.
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Так ради этого и пустили под нож всех этих моторол и прочих камуфляжных маргиналов. Будут впихивать "Автономную республику Донбасс" с Пушилиным и "народной милицией".
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нет уважаемая,в отличие от кацапов,мы украинцы,умеем сносить неугодную власть. Мы не рабы,в отличии от вас.
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Смотрите знаменитый фильм Беспредел. Там замечательные цитаты, типа, "петухи взбунтовались".
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походу Ляшко с жОпоБлоком у Порошенко голоса забрали..
на президентских в 1м туре - 16% ведь ещё набирал ЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6981 ЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6981 ЦИК обработал 30,90% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6981
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Прибавь к Пороху Смешко, Ляшко, Гройсмана, Гриценко, Тягнибока и получишь 25%
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да там ни отнять не прибавить )) реформаторы-антикорупционеры.. #уевы ЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 7782
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ляшко , гнойсман и все . Гладкий хетьман через пол гола вообще не набрал бы 2 % .Ему и ЗЕ сейчас это на руку .
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"Жрать захочешь - не так раскорячишься" (народная мудрость)
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Так! Час обіцянок закінчився і це чудово! Треба працювати, ЗЕ ! Платити податки - зелебоби ! Вперед, за своїм ,, президентом"
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Під звуки "віртуозної гри" на піаніно членом... кхм, однопальцевою рукою...
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Я хоч і професіональний порохобот і голосував за ЄС, але от кого-кого, а Ляшка не буде вистачати Раді. Як же без Ляшка? От жалко пацана.
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Проте буде стояти стійкий запах наркоти.
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Что за новая версия публикации результатов - 9 партий ?
10-е место так сильно припекает ?
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Тут много коментов, типа злорадных, что получите зеленожопые ПОЛНУЮ ответственность за страну. Смею быть уверенным, что для интернационального кагала, который сейчас стал властью в Украине (не Зюзя же со своими эстрадными клоунами-гопниками и мародерами типа Богдана) плевать на какую-то ответственность перед какой-то Украиной с ее дебилоидным на %% 85 (минимум) населением. Главное для кагала прибрать к рукам землю и то, что под ней, инфраструктуру, энергетику. А когда все это станет ЗАКОННЫМ способом собственностью международного кагала (соответствующие законы они теперь с легкостью примут), никакие революции не смогут КУПЛЕННОЕ по "рыночным ценам" у них отобрать. Вступит в силу главный принцип "свободного мира" - священное право частной собственности. Это вам не какой-то там суверенитет страны! Ради защиты этой священности демократии Запада вместе с ****** не остановятся и перед совместной интервенцией.

Как там говаривал проф. Ф.Ф.Преображенский: "Пропал дом!"
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ЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 9755 Тётя Роза @Anakoyher

19 мин

Сегодня Всемирный день мозга.
Украинцев и россиян не поздравляю.
Мы чужие праздники не празднуем.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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