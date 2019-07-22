 ЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому у "Слуги народу" 42,12%, в "Опозиційної платформи - За життя" - 12,69%, "Європейської Солідарності" - 8,70%, "Батьківщини" - 8,20%, "Голосу" - 6, 41%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 223-му окрузі в Києва на 5 дільницях зупинено підрахунок голосів, "Свобода" блокує ОВК, - "Слуга народу"

Нагадаємо, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.