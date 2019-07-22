 ЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому у "Слуги народу" 42,12%, в "Опозиційної платформи - За життя" - 12,69%, "Європейської Солідарності" - 8,70%, "Батьківщини" - 8,20%, "Голосу" - 6, 41%.
Нагадаємо, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.
И что удивительно, что с уходом Петра Алексеевича с президентской должности значительно увеличилась. Очень переживаю за хлопцев,которые в аэропорту Борисполь дежурили, собирались "ловить Порошенко, когда он с Украины побежит", они все еще дежурят? . Подвезли бы Вы им бельишка чистого, завшивеют же.
Следите за руками
Всех вас, Ваня,
рожают дураками" (С)
Може в честь виборів ?
А вот "Кварталу 95" необходимо будет показать реальные результата "покращення", иначе их "новые литса" "примелькаются, и их начнут просто бить"(С)
Так что лично я собираюсь наблюдать за всем предстоящим со всеми удобствами, салями надо будет прикупить, оливки греческие, прошутто и рыбки красной.
ЄвропейськуЕритрейську солідарність" і повинен був за свою каденцію вирішити остаточно питання з ворогами України та сателітами паРаші, але замість того крав з першою космічною швидкістю, долає 8 %-ий бар'єр. Це черговий вирок виборцям, які голосують за цей непотріб.
Та подожди немного...и зебобик из посадит...
Над родною страной солнышко встает
Российский мужик пьяный уж орет.
Наплевать на колхоз, тьфу, и на завод
Девяносто второй выдержать бы год.
Эй, гуляй мужик, пропивай что есть,
Как ты не пахал мужик, относился весь.
Нашу Русь пропили коммунисты накорню
Так что пей и ты, пей за всю .уйню.
А я вчера пришел домой сильно на рогах,
Еле мог устоять на своих ногах, ведь пропил я сутра-
Только не девиз: стол, сервант, диван, софу, кресло, шифоньер, сервиз,
А водка стоит 100 рублей, это не беда,
Хоть вообще это не водка, а одна вода
Самый лучший вариант - все глаза залить
С пьяну ведь херово видно, даже легче жить.
Тоже самое у нас произошло. Всем по стограмм.
что хотел и депутан . Хотя народ надеется на то что Зеленый его поставит к стенке ,хоть впервые заработает справедливость .
на президентских в 1м туре - 16% ведь ещё набирал
членом... кхм, однопальцевою рукою...
10-е место так сильно припекает ?
Как там говаривал проф. Ф.Ф.Преображенский: "Пропал дом!"
Тётя Роза @Anakoyher
19 мин
Сегодня Всемирный день мозга.
Украинцев и россиян не поздравляю.
Мы чужие праздники не празднуем.