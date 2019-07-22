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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:партія (159) фінансування (538)

 Стало відомо, яке фінансування отримають партії, які подолали 2% бар'єр

Політичні партії, які брали участь у дострокових виборах до Верховної Ради України, відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію політичній корупції", ухваленому восени 2015 року, отримуватимуть державне бюджетне фінансування на свою діяльність. За це фінансування вони мають щорічно звітувати

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Громадське".

Загалом на отримання фінансування від держави можуть претендувати щонайменше 11 партій, тобто всі політичні сили, які зуміли подолати планку в 2%. 11 партій - рівно половина від усієї кількості заявлених на виборах політичних сил.

Найбільше отримає "Слуга народу", яка лідирує з великим відривом від найближчих конкурентів - "Опозиційної платформи". "Слуги народу" отримають від держави 537 мільйонів гривень на інституційний розвиток на рік, що в сумі за п'ять років роботи Ради становить близько 2,5 млрд гривень.

Щорічні "грошові призи" очікують і інші десять партій, у яких рейтинг 2+% голосів. Зокрема, "Опоплатформа" отримуватиме 141 млн грн/рік, "Європейська Солідарність" - 109 млн грн/рік, ВО "Батьківщина" - 93 млн грн/рік і партія Вакарчука "Голос" - 77 млн ​​грн/рік. Партії, які не пройшли в Раду, але набрали більш ніж 2% голосів, теж не залишаться без грошей - "Сила і честь" отримуватиме 54 млн грн/рік, "Опозиційний блок" - 40 млн грн/рік, "Партія Шарія" - 38 млн грн/рік, Радикальна партія Ляшка - 34 млн грн/рік, "Українська стратегія Гройсмана" - 27 млн ​​грн/рік і ВО "Свобода" - 26 млн грн/рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 30,90% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, станом на 5:45 22 липня Центральна виборча комісія опрацювала 25,82% протоколів. Як і раніше, лідирують п'ять партій - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос". Вони гарантовано проходять до Ради.

У неділю, 21 липня, в Україні відбулися дострокові вибори до Верховної Ради. Вони проходили за змішаною системою: 225 парламентаріїв обираються за закритими партійними списками, 199 - в одномандатних мажоритарних округах. Свої партійні списки в ЦВК зареєстрували 22 партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138837
 
 
 Топ коментарі
 
От всех украинцев, которые налоги платят.
Этот народ проклят.
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За Шария 3.1% мда бл@ть.
Це на мою думку головний результат виборів, якби ЗЕбіл зменшив прохідний бар'єр до 3 відсотків, Шарій був би в Раді. У нас хвора нація.
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Теперь Шарий деньги от Украины получает? Как же так могло случится?!
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О шЛяшко без копейки не остался, главный радиКал может спать спокойно.
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Шарий получит 1,5 миллиона долларов, за пять лет семь с половиной.
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От всех украинцев, которые налоги платят.
Этот народ проклят.
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Популісти в ВР проголосували за зменшення прохідного бар'єру для фінансування. Спочатку він був 4%, потім 3,5, але деяким захотілося 2% або вони взагалі за закон голосувати відмовлялися.

Стало известно, какое финансирование получат партии, преодолевшие 2% барьер - Цензор.НЕТ 1638
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Из бюджета Украины. Для тех, кто читать умеет.
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а тут зе карты в руки,выборы в раду прошли ,пусть отменяют. Ой не будет большинства голосов у зе,надо коалицию? Ну это дело долгое,пока проект ,пока согласования,а там он ешё где то обосрется,так про это тихонько и забутся. Проверенно как говорится.
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За Шария 3.1% мда бл@ть.
Це на мою думку головний результат виборів, якби ЗЕбіл зменшив прохідний бар'єр до 3 відсотків, Шарій був би в Раді. У нас хвора нація.
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Люди голосуют за мошенников. Нет дерьмофильтра. Это те же люди, которые в 91 году восхищались Чумаком и Кашпировским, а после несли деньги в Белое Братство и к Мавроди. Сомнительное время рождает брожжение в головах. Собственно победа Слуг, Шариев, Ляшка или даже Самопомиччи это признак того, что в обществе нет ориентиров.
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почему украинцы должны кормить этих дармоедов? почему из бюджета?
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эта скотобаза - меньше брать не будет, только больше...
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Пусть 43 % зебилов их и кормят, раз они так радуются всем изминениям
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Теперь Шарий деньги от Украины получает? Как же так могло случится?!
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И Шарик , и Мудачук .. Стало известно, какое финансирование получат партии, преодолевшие 2% барьер - Цензор.НЕТ 4717 . Теперь украинский бюджет , будет оплачивать их , сепаров и коллаборантов , антиукраинскую деятельность .
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Это надо спрашивать у Пеци,и ПаУбия- "борцов" с коррупцией..
Верховная Рада Украины приняла закон о бюджетном финансировании политических партий. За изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно недопущения и противодействия политической коррупции №2123а в целом проголосовали 229 народных депутатов.
Представлял законопроект в парламенте Сергей Лещенко. Во время своего выступления он отметил, что президент Украины Порошенко ранее обещал подписать закон в день его принятия.
Главные авторы законопроекта - народный депутат от БПП Серегей Лещенко, вице-спикер ВР Андрей Парубий
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Так хороший закон. Он делает партии более независимыми.
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За что не возьмись - у нас все хорошее. А разве в конце 2015 г у нас не было военной агрессии РФ? Или не знали кто-такие сине голубые в ВРУ? Или вот пример- «Партия Шария» - политическая партия Украины, возглавляемая украинским журналистом и блогером Анатолием Шарием. Как так- лидер не проходит кандидатом в ВРУ, партия проходит?? Лидер думает одно- партия думает по другому?? Почему она еще партия Украины?? Сколько еще таких вопросов можно задать?
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Це треба в людців спитати, які за лайно проголосували.
А з нинішнього преза мирного голуба- про загибель військових від його перемир'я довбаного
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1. Повторяю для тех, кто плохо читает-инициатор БПП "ЗА" голосовала "Коалиция", не голосовали- Опозиция, Ляшковцы, часть партии Юли.
2.Хватит пиарится на гибели защитников Украины.
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Главный итог выборов для меня - меня перестали банить в фейсбуке. Я то думал, что что-то не то, а то просто лютовали с украинскими IP.
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Вообще-то, хоть и стрёмные результаты, но не удивительные. После около 300 лет кацапского геноцида, а особенно XX ст., украинцев в несколких поколениях приучали к кацапскому господству. Так что борьба за независимость продолжается.
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А что это за закон такой ? Он народу не нравится. Давайте, слуги , отмените его.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСтало відомо, яке фінансування отримають партії, які подолали 2% бар'єр
 
 
 
 
 
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