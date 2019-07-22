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 Члени комісії в Києві підписали протоколи до завершення голосування: відкрито кримінальні провадження, - поліція

У Києві члени дільничних виборчих комісій у Голосіївському та Солом'янському районах підписали протоколи підрахунку голосів до закінчення голосування на виборах до Ради, поліція порушила кримінальні провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Так, у Голосіївському районі столиці спостерігачка повідомила в поліцію, що виявила підписаний членами дільничної виборчої комісії протокол підрахунку голосів. На той час процес голосування тривав.

На адресу виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції: інформація підтвердилася. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за скоєння правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Аналогічна ситуація трапилася й у Солом’янському районі: спостерігач помітив, що члени комісії підписують незаповнений протокол підрахунку голосів та викликав поліцію. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала цей факт.

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Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України. За це правопорушення передбачено від трьох до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138835
 
   
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Вот это - правильно!
Предупреждали вас - не махлюйте!
Получите бумеранг.
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Якщо, навіть, у столиці таке, то що тоді на периферії? Це не голосування, а махлювання, тільки народ платить величезні гроші, за ці трюки продажних комісіантів.
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Вот и вскрылся примитивный механизм фальсификаций. Поэтому все так точно по социологию - пришла разнарядка по цифрам , вписали и готово. Возьмите пересчитайте бюлетни и все откроется.
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если честно пересчитать голоса то опорыги на набирали бы и 7 вiдсоткiв. к бабке не ходить.
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Перерахувати усі бюлетені! Результати голосування фальшиві! Досить робити з українців ідіотів, що голосують за ворогів.
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Коменнтировать тут нечего. Комиссия честно пытается убыстрить свою роботу, никаких фальфикаций *********** быть не может, как правило так так делают образцовые комиссии с опытными гловами, голоса подсчитыватся точно, конечно же ни о каких фальсификаций быть не может ибо все нормальные люди , хотят быстро посчитать, все оформить первыми понхать в ОВК и здаться. Кто знаком с работой в ДВК то понимает о чем я. Фальсификация когда внесены неправильно данные , а заблоговрнмено жаполнены протоколы, там работают люди от разных партий, и все партии платят за их роботы(это ж тоже нарушение) это нарушение, котороое позволяет потом после всех подсчетов бюлетней потом быстро свестись, и поехать первым в окружкомы и сдаться. Так сказать было бы смешно смотреть на этм действия полиции если бы не твк было грустно
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Артем, подписан пустой документ, который можно потом заполнить чем угодно. Что он позволяет "убыстрить"? Фальсификации? Сами-то поняли, что сказали? Это уголовное преступление и все знали об этом, их инструктировали. Но их видимо, кто-то все же купил и они пошли на это преступление. В комиссиях сидят обычные граждане, со скромными зарплатами.
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