 Спостерігачі зафіксували 75 порушень режиму припинення вогню 21 липня на Донбасі, - ОБСЄ

"У період між 00:01 та 16:00 21 липня Місія зафіксувала загалом 75 порушень режиму припинення вогню (3 вибухи, 21 снаряд та 51 постріл з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї)", - цитує Цензор.НЕТ звіт СММ, опублікований на сайті ОБСЄ.
Уточнюється, що майже всі порушення (74, зокрема 2 вибухи) зафіксовано в період з опівночі до 8:00 у Луганській області - "у районах на схід від н. п. Попасна (підконтрольний уряду, 69 км на захід від Луганська) та біля н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська)".
До опівдня СММ зафіксувала ще один вибух у Донецькій області неподалік Авдіївки, а від того часу і до 16:00 не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.
Нагадаємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах у Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 р. за київським часом.
Уточняется, что практически все нарушения (74, включая 2 взрыва) зафиксированы в период с полуночи до 8:00 в Луганской области - "в районах к востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и возле н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска)". Источник: https://censor.net.ua/n3138832
С полуночи до 8 часов утра не считается потому что рабочий день еще не начался или Попасная не входит в зону наблюдения?
Марно було на нього розраховувати.
Хто сподівався і хто домовлявся або останній дурень або відвертий ворог.
По данным разведки 21 июля один оккупант погиб и двое ранены.Источник: https://censor.net.ua/n3138839"
"Уточняется, что практически все нарушения (74, включая 2 взрыва) зафиксированы в период с полуночи до 8:00 в Луганской области - "в районах к востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и возле н. п. ЗолотоеИсточник: https://censor.net.ua/n3138832"
Допустим, что 21 снаряд и обстрел из ККП - одно нарушение в одном месте, допустим, что упомянутые ОБСЕ выстрелы из стрелкового оружия и 2 из 3 взрывов - ответный огонь, но как и откуда взялось 2 НП, в которых зафиксирована стрельба? Или враг провоцировал в одном месте, а ответный огонь случился в другом?
Чому досі війна? нада ж проста пєрєстать стрєлять?!!!