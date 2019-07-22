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 Спостерігачі зафіксували 75 порушень режиму припинення вогню 21 липня на Донбасі, - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжила стежити за безпекою на Донбасі після заяви про підтвердження припинення вогню з опівночі 21 липня.

"У період між 00:01 та 16:00 21 липня Місія зафіксувала загалом 75 порушень режиму припинення вогню (3 вибухи, 21 снаряд та 51 постріл з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї)", - цитує Цензор.НЕТ звіт СММ, опублікований на сайті ОБСЄ.

Уточнюється, що майже всі порушення (74, зокрема 2 вибухи) зафіксовано в період з опівночі до 8:00 у Луганській області - "у районах на схід від н. п. Попасна (підконтрольний уряду, 69 км на захід від Луганська) та біля н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська)".

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До опівдня СММ зафіксувала ще один вибух у Донецькій області неподалік Авдіївки, а від того часу і до 16:00 не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах у Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 р. за київським часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138832
 
 
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От тобі і премир'я ! З цими кацапськими виродками і "ополченським лайном" збирається домовлятися "повєлітєль вселеннной ЗЕ "?
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А прочитать полностью, слабо?
Уточняется, что практически все нарушения (74, включая 2 взрыва) зафиксированы в период с полуночи до 8:00 в Луганской области - "в районах к востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и возле н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска)". Источник: https://censor.net.ua/n3138832
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И какой вывод нужно сделать?
С полуночи до 8 часов утра не считается потому что рабочий день еще не начался или Попасная не входит в зону наблюдения?
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Ты правильно все дублировал, Попасная и Золотое подконтрольные правительству и возле их стреляли. А вод кто стрелял? это второй вопрос , на который наблюдатели как всегда ,четкого ответа не дают.
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Таке воно, перемир'я з рашкою.
Марно було на нього розраховувати.
Хто сподівався і хто домовлявся або останній дурень або відвертий ворог.
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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 1 раз в районе населенного пункта Хутор Вильный - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.
По данным разведки 21 июля один оккупант погиб и двое ранены.Источник: https://censor.net.ua/n3138839"
"Уточняется, что практически все нарушения (74, включая 2 взрыва) зафиксированы в период с полуночи до 8:00 в Луганской области - "в районах к востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и возле н. п. ЗолотоеИсточник: https://censor.net.ua/n3138832"
Допустим, что 21 снаряд и обстрел из ККП - одно нарушение в одном месте, допустим, что упомянутые ОБСЕ выстрелы из стрелкового оружия и 2 из 3 взрывов - ответный огонь, но как и откуда взялось 2 НП, в которых зафиксирована стрельба? Или враг провоцировал в одном месте, а ответный огонь случился в другом?
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Жодна угода з рашистами не варта паперу, на якому вона написана.
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Зелена Шмаркля, чому кожен день гинуть українці, гине набагато більше ніж в останні місяці при Порошенко, перед тим, як дурнуваті ЗеБіли проголосували за тебе та твою шоблу? Чому ти, сволото, мовчиш про українські смерті, яких по кілька кожного дня?

Чому досі війна? нада ж проста пєрєстать стрєлять?!!!
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