 Прем'єр Молдови Санду привітала українців з "мобілізацією та голосуванням проти корупції" на виборах

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дорогі українці! Вітаю Вас із сьогоднішньою мобілізацією і голосуванням проти корупції. Ви голосували за зміни, за нових політиків, які готові захищати національні інтереси. Вітаю президента Зеленського з отриманими на виборах переконливими результатами партії, яка його підтримує", - написала молдавський прем'єр.

Вона також підкреслила, що кредит довіри, отриманий партією "Слуга народу" на виборах, - це і величезна відповідальність.

Санду побажала президенту України та його партії сил і впевненості в просуванні реформаторського порядку денного в інтересах громадян України.

Нагадаємо, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.

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