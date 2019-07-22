 Прем'єр Молдови Санду привітала українців з "мобілізацією та голосуванням проти корупції" на виборах

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дорогі українці! Вітаю Вас із сьогоднішньою мобілізацією і голосуванням проти корупції. Ви голосували за зміни, за нових політиків, які готові захищати національні інтереси. Вітаю президента Зеленського з отриманими на виборах переконливими результатами партії, яка його підтримує", - написала молдавський прем'єр.
Вона також підкреслила, що кредит довіри, отриманий партією "Слуга народу" на виборах, - це і величезна відповідальність.
Санду побажала президенту України та його партії сил і впевненості в просуванні реформаторського порядку денного в інтересах громадян України.
Нагадаємо, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.
Вас пидаров слугойсватов закодировали
или вы **...ые от рождения ?
https://p-p.com.ua/news/velychezna-botoferma-groisman-rozpoviv-yak-poroshenko-mochyt-konkurentiv-na-vyborakh/
хрякоботы вы жалкие убогие твари.
мочити потрібно ? Ви якщо
не комуняку саму огидну
вибирете , то зека . А
цього разу себе переплюнули
- слугосватів вибрали !
Прикро , що вигрібати за
вами будуть достойні Люди ,
і багато хто знову загине .
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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сватовукраинцев как может. эта леди, наверное, из тоже 95-го квартала, только в Кишеневе.
Молдову слугсватов и
жопоблок не хочеш ?
Ей стало приятно , что
у нас тоже дол...бы
на выборах чудят .