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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4297) Молдова (472) Майя Санду (7)

 Прем'єр Молдови Санду привітала українців з "мобілізацією та голосуванням проти корупції" на виборах

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду вважає, що переконливі результати партії "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради України свідчать про те, що українці голосували проти корупції.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дорогі українці! Вітаю Вас із сьогоднішньою мобілізацією і голосуванням проти корупції. Ви голосували за зміни, за нових політиків, які готові захищати національні інтереси. Вітаю президента Зеленського з отриманими на виборах переконливими результатами партії, яка його підтримує", - написала молдавський прем'єр.

Вона також підкреслила, що кредит довіри, отриманий партією "Слуга народу" на виборах, - це і величезна відповідальність.

Санду побажала президенту України та його партії сил і впевненості в просуванні реформаторського порядку денного в інтересах громадян України.

Нагадаємо, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 100% протоколів закордонних дільниць: лідирують "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Голос" (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138831
 
 
 Топ коментарі
 
красиво украинцы убрали банду мародёров от корыта.
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Премьер Молдовы Санду поздравила украинцев с "мобилизацией и голосованием против коррупции" на выборах - Цензор.НЕТ 7353 Подкацапники кремлёвские холуи самые первые начали своих коллег поздравлять
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Почитав статейку. Так а де там про ботоферму? Розсилка смс? Мені магазини шлють смс про акції, то що, всі кому вони роблять розсилку- боти?
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Премьер Молдовы Санду поздравила украинцев с "мобилизацией и голосованием против коррупции" на выборах - Цензор.НЕТ 7353 Подкацапники кремлёвские холуи самые первые начали своих коллег поздравлять
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красиво украинцы убрали банду мародёров от корыта.
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Красиво украинцы сменили одних мародёров на других мародёров.
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Этой ЗЕбилке малороске как и её подельникам ЗЕбилам Разумковы, Портновы, Бабломойские, Шефиры, Комарницкие сепары намного ближе по духу..Ей плевать шо они мародёры и украинофобы намного хуже, этой люмпенше главное шоб именно её царь сидел на троне. А Украина? А какое этой покацапленной малороске дело до Украины??
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Ты д**ил или притворяешся ?
Вас пидаров слугойсватов закодировали
или вы **...ые от рождения ?
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Убрали Премьер Молдовы Санду поздравила украинцев с "мобилизацией и голосованием против коррупции" на выборах - Цензор.НЕТ 911 .?? Может наоборот , придвинули к корыту .?
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"Величезна ботоферма": Гройсман розповів, як Порошенко "мочить" конкурентів на виборах
https://p-p.com.ua/news/velychezna-botoferma-groisman-rozpoviv-yak-poroshenko-mochyt-konkurentiv-na-vyborakh/
хрякоботы вы жалкие убогие твари.
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Почитав статейку. Так а де там про ботоферму? Розсилка смс? Мені магазини шлють смс про акції, то що, всі кому вони роблять розсилку- боти?
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Ну разноботов тут хватает, и не только тут, но результат их "работы" мягко говоря обратный, за что им платят - пусть их хозяева с ними разбираются и спрашивают с них
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А вас , зебіли , шо щей
мочити потрібно ? Ви якщо
не комуняку саму огидну
вибирете , то зека . А
цього разу себе переплюнули
- слугосватів вибрали !
Прикро , що вигрібати за
вами будуть достойні Люди ,
і багато хто знову загине .
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Джон Смит

Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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Санду, грабеж Украини по-взрослому только начинаєтся.
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Премьер-министр Молдовы Майя Санду считает, что убедительные результаты партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины свидетельствуют о том, что украинцы голосовали против коррупцииПремьер Молдовы Санду поздравила украинцев с "мобилизацией и голосованием против коррупции" на выборах - Цензор.НЕТ 6039.. Источник: https://censor.net.ua/n3138831
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С такой логикой можно сказать что голосование за Додона было тоже из за коррупции))))
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это юмор у нее такой - троллит сватов украинцев как может. эта леди, наверное, из тоже 95-го квартала, только в Кишеневе.
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А забрать к себе в
Молдову слугсватов и
жопоблок не хочеш ?
Ей стало приятно , что
у нас тоже дол...бы
на выборах чудят .
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Подельник плахотнюка - мародер пролетел.
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А у себя в малдове эта шалашовка с коррупцией уже справилась?
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Хахлы вообще больные на голову, у молдаван хотя бы только один Додон, а у нас и свой ЗэДодон и Додон-Рада. Дно пробито.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрем'єр Молдови Санду привітала українців з "мобілізацією та голосуванням проти корупції" на виборах
 
 
 
 
 
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