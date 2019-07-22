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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Громадянин РФ з посвідченням на право проживання в Україні намагався проголосувати в Херсоні, - ОПОРА

На Херсонщині зафіксовано кілька випадків, коли люди хотіли проголосувати без паспорта громадянина України, до того ж один з них виявився громадянином Росії.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", інформує Цензор.НЕТ.

"На ВД № 650740 у Херсоні виборець, який є громадянином РФ, хотів проголосувати з посвідченням на право проживання в Україні. Але голова комісії роз’яснила йому Закон та не дозволила цього зробити", - йдеться в повідомленні.

На дільниці № 650755 у Херсоні чоловік та жінка хотіли проголосувати із закордонним паспортом. А коли член комісії зачитала їм Закон і повідомила, що вони не мають такого права, сперечалися та повідомили, що "у них є номер Садіяра", імовірно, маючи на увазі кандидата в народні депутати в 182 окрузі Садіяра Мамедова. Але побачивши, що це не призвело до жодного результату, виборці пішли з дільниці.

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На ВД № 650264, що у 186 окрузі, також були спроби проголосувати без паспорта, але після роз’яснення спостерігача ОПОРИ члени ДВК відправили всіх, хто був без паспорта, додому.

Подібний випадок стався й на ділянці в селі Молочне (185 округ), а в 184 окрузі, в селищі Нововоронцовка та місті Бериславі, виборці двічі голосували без паспорта, про що було повідомлено в поліцію та складено відповідний акт.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138830
 
 
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Визовый режим с Россией должен помочь. Ятакдумаю.
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Как кацапопитеки еще по билетам на 95 квартал не пытались проголосовать?
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