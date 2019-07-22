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Все про:Донецьк (554) ОБСЄ (2194) смерть (3454)

 Літня жінка померла в Донецьку від осколкових поранень, - СММ ОБСЄ

У п'ятницю, 19 липня, в лікарні окупованого Донецька медперсонал повідомив спостерігачам, що ввечері 18 липня до них надійшла 68-річна жінка, яка невдовзі померла.

Згідно з даними звіту СММ ОБСЄ, смерть настала через травматичний і геморагічний шок унаслідок численних осколкових поранень в області черевної порожнини та ніг, пише Цензор.НЕТ.

"На місці інциденту, в будинку померлої жінки на вул. Макаренка, 7/2, у Київському районі Донецька (непідконтрольний урядові, приблизно 2,3 км на північно-північний захід від лінії зіткнення), члени патруля Місії бачили свіжу пробоїну (діаметром 1 м) у північно-західній стіні та з північно-західного боку даху одноповерхового будинку, а також уламки даху під пробоїною всередині будинку. Спостерігачі бачили свіжі плями крові вздовж цегляної стіни біля входу до будинку, а також залишки використаних перев'язувальних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

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У сусідів спостерігачі з'ясували, що 18 липня між 17:00 та 18:00 чули вибухи і крик жінки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138827
 
 
 Топ коментарі
 
Что самое интересное.
Пресс центр ООС подтверждает перемирие,а ОБСЕ фиксирует 76 нарушений.
И тишина.
В параллельной реальности война закончилась - враг Порошенко повержен.
Садома и Гамора.
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Еще бы за 19 января написали...
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И беременного эпилептического мальчика климактерического возраста в трусиках распяли на немецком кресте.
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Что самое интересное.
Пресс центр ООС подтверждает перемирие,а ОБСЕ фиксирует 76 нарушений.
И тишина.
В параллельной реальности война закончилась - враг Порошенко повержен.
Садома и Гамора.
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Если бы таких было бы абсолютное большинство в этом паноптикуме, то не исключена такая возможность. Однако всем нам хорошо известно, что таких там единицы, так что с вероятностью >80% скорее всего прав я, нежели ты.
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Ты предлагаешь на кофейной гуще погадать?
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И беременного эпилептического мальчика климактерического возраста в трусиках распяли на немецком кресте.
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пипец, я с отчетов ОБСЕ угораю. базар ни о чем. таки конченая структура.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЛітня жінка померла в Донецьку від осколкових поранень, - СММ ОБСЄ
 
 
 
 
 
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