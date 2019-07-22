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 Політика України
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Все про:коаліція (248) Разумков Дмитро (97)

 Чернетка коаліційної угоди пишеться, - Разумков

Партія "Слуга народу" вже розпочала підготовку коаліційної угоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню "theБабель" 21 липня повідомив глава політсили Дмитро Разумков.

"Чернетка коаліційної угоди пишеться, певні речі вже підготовлено. Далі ми будемо дивитися, чи самостійно формуватимемо більшість, чи з кимось обговорюватимемо", - сказав він.

За словами Разумкова, після цього суспільству можуть показати готовий текст документа.

Він зазначив, що "Слуга народу" готова обговорювати угоду з партіями, які близькі їй за ідеологічними та морально-етичними цінностями.

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Разумков припустив, що партія "Голос" може бути партнером "Слуги народу" по коаліції, однак не став коментувати можливість входження в коаліцію "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

"Я не хотів би говорити про конкретику, бо ви навряд чи зможете мені зараз відповісти, скільки народних депутатів є в політичної сили "Слуга народу" по мажоритарці і за списками, і навряд чи зможете сказати, скільки ж буде депутатів у Юлії Володимирівни Тимошенко або вже у "Голосу"", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138823
 
 
 Топ коментарі
 
Когда в 2010 году победил янукович, даунбассяне радовались как дети, поливая в комментах дерьмом избирателей тогдашней оппозиции. Прошло почти 10 лет, и где эта орда, голосовавшая за зэка? А их ведь тоже предупреждали, чтобы не упивались своей победой, но кто ж тогда слушал? Вот и сейчас избирателям слуги народа стоит свои языки спрятать кое-куда и следить за ловкостью рук Коломойского и других хозяев этих слуг. Через 5 лет разговор буду начинать с вопроса "Голосовал за Зе?". И что-то мне подсказывает, что утвердительно ответят даже не 25%, а гораздо меньше
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Это будет не Рада а шапито с беганьем депутатов от спонсора к спонсору Черновик коалиционного соглашения пишется, - Разумков - Цензор.НЕТ 2916
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може нарешті "Великий немой" слуга щось бовкне про наше світле майбутнє Черновик коалиционного соглашения пишется, - Разумков - Цензор.НЕТ 478
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може нарешті "Великий немой" слуга щось бовкне про наше світле майбутнє Черновик коалиционного соглашения пишется, - Разумков - Цензор.НЕТ 478
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Воно зараз якраз =торчит=, йому не до спічів.
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воно зайняте,оно очі які,мабуть кокс там рулить...шарія посіпаки ці зебіли!!
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Это будет не Рада а шапито с беганьем депутатов от спонсора к спонсору Черновик коалиционного соглашения пишется, - Разумков - Цензор.НЕТ 2916
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А ця істота у ВР так само =прінціпіально= варнякатиме москальською, порушуючи Конституцію і закон про Мову ?
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Коли не орієнтуєшься в наших реаліях і не знаєш законів,чого його сунути свого носика куди не слід.Принятий під овації парубія закон про мову,не поширюється говорити українською мовою,голові ВР,його заступникам та народним депутатам.Як вони могли собі таке дозволити приняти,щоб українською мовою довелося в раді виступати медведчуку.Путін би одразу напав.
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"Мовою роботи Верховної Ради, її органів та посадових осіб є державна мова."
Закон України "Про Регламент Верховної Ради України"
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Це бот і про закони України йому невідомо.
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Це Garsia -дурне як срака- таке ляпнуть ! ЗЕлебот з кремлівським душком!
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Безумовно.И никому буде йому хоча б пидсрачника дати.
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Когда в 2010 году победил янукович, даунбассяне радовались как дети, поливая в комментах дерьмом избирателей тогдашней оппозиции. Прошло почти 10 лет, и где эта орда, голосовавшая за зэка? А их ведь тоже предупреждали, чтобы не упивались своей победой, но кто ж тогда слушал? Вот и сейчас избирателям слуги народа стоит свои языки спрятать кое-куда и следить за ловкостью рук Коломойского и других хозяев этих слуг. Через 5 лет разговор буду начинать с вопроса "Голосовал за Зе?". И что-то мне подсказывает, что утвердительно ответят даже не 25%, а гораздо меньше
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Вони знайдуть нового Зеленського,як в цьому Зеленському знайшли замину Януковичу.Поки э запит на яникив и зеликив,вони будуть.
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Разумком та інші Слуги весь час говорять про коаліцію з "Голосом", але сам Вакарчук говорив лише про підтримку лише деяких пропозицій Слуг, а не входження в коаліцію. Тобто це як мінімум провокація, а можливо щось гірше.
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У путіна занепокоєні,що тандем медведчук+порошенко сумарно не дотягують,щоб порохоботам на аватарках не міняти 25%
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Настолько тупая манипуляция, что даже недостойна комментирования. И сам путлер и его шавки из жопоблока исключают возможность договариваться с порохом и ЕС.
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Вони уже договорілісь давно,тільки тобі забули сказати
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Я дуже поважаю львів'н ітрохи розумію їхню ментальність. Перший раз я був у Львові у 1966 році та був здивований цим містом. Можна сказати, що львівяни не пробачать Вакарчуку коаліцію з Коломойським. Повага львів'ян важливіша за тимчасовий політичний союз (для крадіжок із бюджету). Вибір за Вакарчуком, але Слуги підуть у небуття.
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Али, я бып во Львове 2 недели назад. Прекрасный городи прекрасные люди. Мне, русскоязычному, не было какого-то дискомфорта. Спсибо Львову!!!
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Шоколадныбесятса. 8,5 процентов зомбированных любителей шоколада. Политческие импотенты.
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44 -з 49-Піррова перемога! Людям наплювати було ( як зараз виявляється) на старий склад ВР- тут знову маніпуляція з боку ЗЕкомандос : піпл прохавує поступово тему і "класним чувакам" не позаздриш бо тепер вони за все "в отвєтє"! Марадьори-соєві порохоботи - мальдівські прокладки- все це в макулатуру! Отвєчай за базар Вовік!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧернетка коаліційної угоди пишеться, - Разумков
 
 
 
 
 
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