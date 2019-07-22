 Чернетка коаліційної угоди пишеться, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню "theБабель" 21 липня повідомив глава політсили Дмитро Разумков.

"Чернетка коаліційної угоди пишеться, певні речі вже підготовлено. Далі ми будемо дивитися, чи самостійно формуватимемо більшість, чи з кимось обговорюватимемо", - сказав він.

За словами Разумкова, після цього суспільству можуть показати готовий текст документа.

Він зазначив, що "Слуга народу" готова обговорювати угоду з партіями, які близькі їй за ідеологічними та морально-етичними цінностями.

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Разумков припустив, що партія "Голос" може бути партнером "Слуги народу" по коаліції, однак не став коментувати можливість входження в коаліцію "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

"Я не хотів би говорити про конкретику, бо ви навряд чи зможете мені зараз відповісти, скільки народних депутатів є в політичної сили "Слуга народу" по мажоритарці і за списками, і навряд чи зможете сказати, скільки ж буде депутатів у Юлії Володимирівни Тимошенко або вже у "Голосу"", - додав він.