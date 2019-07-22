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 Політика України
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Все про:ВР (5212) Слуга народу (137)

 "Слуга народу" хоче провести перше засідання новообраної Ради на День Незалежності

Політична партія "Слуга народу" виступає за відкриття нового скликання Верховної Ради на День Незалежності, 24 серпня.

Про це лідер штабу партії Олександр Корнієнко повідомив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"Ми говорили попередньо, що хочемо провести засідання в серпні. Ми говорили і я особисто говорив, що День Незалежності - красива, символічна дата", - сказав він.

Корнієнко зазначив, що ця ініціатива пропонувалася різними членами партії.

"Я не відкидаю (засідання 24 серпня), я навпаки за це. Ми на День Конституції проводили навчальний семінар для наших списочників... Державні свята потрібно святкувати по-новому", - наголосив лідер штабу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138821
 
 
 Топ коментарі
 
Дyбинский в Радe. Я же правильно понимаю, что теперь он владa и пратріотичні-патрiоти, которые всегда критичнo настроены к влaде, пойдут спрoсить его за эти oткровения?
Сепар Дубинский Слава Украине - нацистский лозунг "Слуга народа" хочет провести первое заседание новоизбранной Рады в День независимости - Цензор.НЕТ 1400
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зеЛЕные сопли!
нормальные люди в этот день будут на параде.
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Найбільша милота - це недопатріоти, яким вічно хтось сере в штани, а головний ворог - не русня та їхні агенти, а Порошенко і Ко. На їхнє прозріння не чекаю (маркер: всі крім них давно знають, що Порошенко практично не вживає алкоголь), купив попкорн. "Слуга народа" хочет провести первое заседание новоизбранной Рады в День независимости - Цензор.НЕТ 9960
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Так мальдивский реваншист и его шобла будут еще в отпуске.
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
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Олекса Моцно Лютий‏ @tendertorg21Ще б сказали буряту що вишиванка наша українська вдягається по верх штанів а не заправляється в труси"Слуга народа" хочет провести первое заседание новоизбранной Рады в День независимости - Цензор.НЕТ 8748
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Ксеніє, воно не за зЕ, воно проти України. Воно за хаос
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а надо было за петю пАрашу?🤣🤣когда вы пастузи поумнеете?
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Тобто ще не підраховані голоси виборців, а одна із партій починає вирішувати?
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У мене нема ботоферми. За ці образи я звертаюся до Адміна. Прошу більше мені не писати.
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У тебе- нема. Ессно. А у твоего работодателя- есть.

Звертайся хоть в лигу..... Алешки Ляшка. "Слуга народа" хочет провести первое заседание новоизбранной Рады в День независимости - Цензор.НЕТ 6946
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мася ты опять из под тви полез хотябы место сменил кацапоид
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зеЛЕные сопли!
нормальные люди в этот день будут на параде.
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Дyбинский в Радe. Я же правильно понимаю, что теперь он владa и пратріотичні-патрiоти, которые всегда критичнo настроены к влaде, пойдут спрoсить его за эти oткровения?
Сепар Дубинский Слава Украине - нацистский лозунг
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О звчет, а че зашквар такой запоздальій?
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другий шарій..
навіть не питатиму, по яких списках він проходив.. і так ясно.
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Дебіли та ідіоти ви, ЗеБільне лайно, ви ніколи нормально жити не будете,,ви зливаєте та знищуєте Україну таким вибором
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Найбільша милота - це недопатріоти, яким вічно хтось сере в штани, а головний ворог - не русня та їхні агенти, а Порошенко і Ко. На їхнє прозріння не чекаю (маркер: всі крім них давно знають, що Порошенко практично не вживає алкоголь), купив попкорн.
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Аватар,скажи ще шо ти не вживаєш,чи ви обидва наркомани
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Про алкоголика Порошенко пишут люди которые не интересовались политикой до 2018-2019, максимум до 2014 года, тоесть тупые обыватели и дети студенты, ну и враги сепары. Тут даже про диабет можно не упоминать. Если человек в политике с 1998 года и за ним это никогда не замечалось Десятилетиями,и тут вдруг резко в СМИ начали разгонять про алкаша то нормальным людям с мозгами все понятно, что это вражеская пропаганда, а вот психологически ведомым амебам без своего мнения, глуповатым, детям и врагам.......наоборот.
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Зачемь поносите Президента!Приподымите уж лутьше ту шерстку свиношкурую у своего ПОПа-шакалиные когти обнаружите вместо парнокопытцев.Хищное оно,хищное-кровожадное!
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Ну для москалей ПОП конечно же был и хищен и кровожаден) То ли дело баранчик Зэ))
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Конечно, конечно....сразу после Парада!!!
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Дуже показово.Разумков в ВР в день незалежности Украини принципово игноруватиме украинську мову.Повиздихайте.
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в день Независимости именно в этот день надо поработать это как расценивать?неуважение к национальным праздникам сначала отмена парада на 24 августа,потом мол какой выходной работать будем в день национального праздника,он просто тварь смеется в глаза-ненавижу!!!!
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Это,что,чтобы окончательно перегадить торжественный день военным,добробатовцам и просто патриотам?Ох и доиграются зеленые.Вован!Не буди лихо,поки воно тихо!
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Щоб скасувати цю саму незалежність. Бо мовний закон - головне що їх хвилює.
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В День незалежності України українці будуть на військовому параді. А "слуги уродів" можуть тим часом побігати по фонтанах та пожувати шаурму.
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Зробіть тоді 8 марта і 9 Мая вже робочими
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" хоче провести перше засідання новообраної Ради на День Незалежності
 
 
 
 
 
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