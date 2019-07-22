 "Слуга народу" хоче провести перше засідання новообраної Ради на День Незалежності

Про це лідер штабу партії Олександр Корнієнко повідомив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.
"Ми говорили попередньо, що хочемо провести засідання в серпні. Ми говорили і я особисто говорив, що День Незалежності - красива, символічна дата", - сказав він.
Корнієнко зазначив, що ця ініціатива пропонувалася різними членами партії.
"Я не відкидаю (засідання 24 серпня), я навпаки за це. Ми на День Конституції проводили навчальний семінар для наших списочників... Державні свята потрібно святкувати по-новому", - наголосив лідер штабу.
Звертайся хоть в лигу..... Алешки Ляшка.
нормальные люди в этот день будут на параде.
Сепар Дубинский Слава Украине - нацистский лозунг
навіть не питатиму, по яких списках він проходив.. і так ясно.