 Партія Порошенка заявила про перемогу на двох мажоритарних округах на Львівщині

Зокрема, за даними паралельного підрахунку голосів, у 121 окрузі (Львівська область) перемагає кандидат від політсили Михайло Задорожний, а в 125 окрузі на Львівщині - Андрій Лопушанський, який йшов на вибори за підтримки партії "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

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