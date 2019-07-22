 Партія Порошенка заявила про перемогу на двох мажоритарних округах на Львівщині

Зокрема, за даними паралельного підрахунку голосів, у 121 окрузі (Львівська область) перемагає кандидат від політсили Михайло Задорожний, а в 125 окрузі на Львівщині - Андрій Лопушанський, який йшов на вибори за підтримки партії "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.
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+21
25 лет участвую в выборах, ещё тогда заметил, надо голосовать как голосует Львова. Начиная с В. Черновола.
+19
Тоді бери собі кота чи іншу тварину. Можеш тримати вдома зелену жабу дай їх ім'я - Слуга.
+17
да кому он нужен этот пёс.
ну тада порхатобот давай ссылку, если не напишешь ты киздун.
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Это уже пэрэмога. На львовщине народ повелся на брехливые патриотические спичи Парашенко
забыв при этом шо Парашенко как Верховный говнокомандующий ВСУ последним ставил подпись которая привела к Иловайскому и Дебальцевскому котлам
в которых погибли в большей степени бойцы из западных областей
о том шо Парашенко 5 лет крышевал топ коррупцию давал преференции олигархам Роттердам+ Франкфурт+ облэнерго облгазы
повысил тарифы ЖКХ и цену на газ в 8 раз на продукты лекарства товары в 2.5 раза
и за эти 5 лет Парашенко не создал новых рабочих мест в западных областях
люди вынуждены уезжать на заработки за границу.
А насправді уйобки, вас чекає дефолт, безробіття і доїдання останнього *** без солі.
Что, еще не везде посчитали? Та то можете не шебуршиться. Нету у вас кроме Львова ничего. Вон, в Киеве все округа за Зеленского. А восточнее Киева, так и подавно. В раде будет подавляющее Зе большинство и несколько попрохоботовских пресмыкающих, но не надолго. То, чего народ и ждал.
Знаешь ,предсказатель порохоботовский, что я тебе хочу напомнить как и всеи остальным твоим соплеменникам с птичьими перьями и дротиками.?
Петя победит в первом туре, петя сделает клована и наркомана во втором туре одной левой, доллар при зебилах станет сразу по двести, несомненно наступит дефолт и т.д. и т.п.
Не надоело тебе со товарищи фуйней заниматься и все время предсказывать армагедон? Вы же, плять, абсолютно тупые, в частности, в проведении предсказанияй, как показывает практика. А опыт, порохоботовский батенька, это основа любой науки.
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