EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  4949  48
Матеріали за темою:
Все про:Львівщина (910) перемога (295) Європейська Солідарність (78)

 Партія Порошенка заявила про перемогу на двох мажоритарних округах на Львівщині

У партії "Європейська Солідарність" ведуть паралельний підрахунок голосів.

Зокрема, за даними паралельного підрахунку голосів, у 121 окрузі (Львівська область) перемагає кандидат від політсили Михайло Задорожний, а в 125 окрузі на Львівщині - Андрій Лопушанський, який йшов на вибори за підтримки партії "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Явка на виборах до Ради стала найнижчою в історії з 1991 року. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138820
 
   
 Топ коментарі
 
25 лет участвую в выборах, ещё тогда заметил, надо голосовать как голосует Львова. Начиная с В. Черновола.
 показати весь коментар
 
Тоді бери собі кота чи іншу тварину. Можеш тримати вдома зелену жабу дай їх ім'я - Слуга.
 показати весь коментар
 
да кому он нужен этот пёс.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тоді бери собі кота чи іншу тварину. Можеш тримати вдома зелену жабу дай їх ім'я - Слуга.
 показати весь коментар
 
 
Странно что на западе такие глупые люди
 показати весь коментар
 
 
Ага, глупые. Только живут они чё то не как глупые, а как на Западе. А на востоке все такие умные но живут как глупые с комендантским часов и прочими прелестями боевых действий.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
то есть за Зеленского проголосовали более 44% это жители даунбасса?

ну тада порхатобот давай ссылку, если не напишешь ты киздун.
 показати весь коментар
 
 
Партия Порошенко заявила о победе на двух мажоритарных округах на Львовщине

===============================================================

Это уже пэрэмога. Партия Порошенко заявила о победе на двух мажоритарных округах на Львовщине - Цензор.НЕТ 1178 На львовщине народ повелся на брехливые патриотические спичи Парашенко

забыв при этом шо Парашенко как Верховный говнокомандующий ВСУ последним ставил подпись которая привела к Иловайскому и Дебальцевскому котлам

в которых погибли в большей степени бойцы из западных областей

о том шо Парашенко 5 лет крышевал топ коррупцию давал преференции олигархам Роттердам+ Франкфурт+ облэнерго облгазы

повысил тарифы ЖКХ и цену на газ в 8 раз на продукты лекарства товары в 2.5 раза

и за эти 5 лет Парашенко не создал новых рабочих мест в западных областях

люди вынуждены уезжать на заработки за границу.
 показати весь коментар
 
 
Зебеня создаст рабочие места? Войну прекратит? Тарифы понизит???
 показати весь коментар
 
 
Робочі місця дасть, однозначно, вже інвестори цікавляться державою, тарифи вже знизилися, сьогодні-завтра знизяться на електроенергію і т.п. Для соєвих можна зробити виняток-платіть по цінах вашого шефа, доведіть свою відданість петрушкі....
 показати весь коментар
 
Наканєцта вчителям дадуть по $4000 зарплати а бидланам дешеву цЄбулю & за комуналку доплачувать почнуть! Податки наканєцта не збирать будуть з людєй, а людям роздавать! І вайну закончять!
А насправді уйобки, вас чекає дефолт, безробіття і доїдання останнього *** без солі.
 показати весь коментар
 
 
25 лет участвую в выборах, ещё тогда заметил, надо голосовать как голосует Львова. Начиная с В. Черновола.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Типа своего ума нет-а если львовяне со скалы в пропасть?Тоже идиот за ними?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а им порохоботам Партия Порошенко заявила о победе на двух мажоритарных округах на Львовщине - Цензор.НЕТ 5701 все равно шо делать и писать - лишь бы платили.
 показати весь коментар
 
 
Ну да, достатньо просто переїхати до Сан Франциско, а як інакше взнати результати голосування і самому встигнути? Партия Порошенко заявила о победе на двух мажоритарных округах на Львовщине - Цензор.НЕТ 2100
 показати весь коментар
 
 
Ура. Поздравляем. поздравляем, поздравляем. Супер. Аж два округа , а не один. Со всей Украины.

Что, еще не везде посчитали? Та то можете не шебуршиться. Нету у вас кроме Львова ничего. Вон, в Киеве все округа за Зеленского. А восточнее Киева, так и подавно. В раде будет подавляющее Зе большинство и несколько попрохоботовских пресмыкающих, но не надолго. То, чего народ и ждал.
 показати весь коментар
 
 
А що далі? Вкрадете гроші і будете драпати з України?
 показати весь коментар
 
 
Хер тебе. Это твоя участь, а не моя. Теперь Украина пойдет вперед как надо, а не как петя придумывал.

Знаешь ,предсказатель порохоботовский, что я тебе хочу напомнить как и всеи остальным твоим соплеменникам с птичьими перьями и дротиками.?
Петя победит в первом туре, петя сделает клована и наркомана во втором туре одной левой, доллар при зебилах станет сразу по двести, несомненно наступит дефолт и т.д. и т.п.
Не надоело тебе со товарищи фуйней заниматься и все время предсказывать армагедон? Вы же, плять, абсолютно тупые, в частности, в проведении предсказанияй, как показывает практика. А опыт, порохоботовский батенька, это основа любой науки.
 показати весь коментар
 
 
"народ", только потом не войте. Как после Януковича
 показати весь коментар
 
 
А что, путин еще не напал? Может, ты как и тот боксер, которому видимо мозги отбили, этого не заметил? Ну давай, жги дальше(((
"Русские напали? Я вас умоляю": украинский чемпион Гвоздик высказался о войне на Донбассе
 показати весь коментар
 
 
И? К мышебратьям сразу побежите? Лошарика позовете? Что дальше?
 показати весь коментар
 
 
Из двенадцати округов во Львовской области - в двух побеждают кандидаты от ПЕС... может быть.)) Охренительная победа Пети!
 показати весь коментар
 
 
Я тут дивлюся по округах - майже кругом Слуга Народу, так що готуйтесь до однопартійної більшості зі всіма наслідками.
 показати весь коментар
 
Так и будет. В мажоритарках проходит только один, в отличие от списочников, где можно быть и не первым. А карта Украины все зеленая по всем округам, кроме львовского.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
2?...а если ещё по кусочку собрать от каждого лузера: жопу Грановского, лысину Кононенка, пятак Свынярчука, то получится аж цельных ТРИ хоть жопу подотри)))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
🤣🤣эти нищеброды львовские никак не поумнеют
 показати весь коментар
 
 
А вот теперь слуги возьмут всю полноту власти. И нечего на других кивать. И теперь за всё ответят : и за войну, и за тарифы, и за армию, и за пенсии, и за доллар, и за дороги, и т.д.
 показати весь коментар
 
 
За Лопушанского проголосовали лопушары и лопухи.
 показати весь коментар
 
Зебелизация страны закончена. Как написала в ФБ одна одесситка: "Ура! Это же Киркоров скоро приедет!".
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПартія Порошенка заявила про перемогу на двох мажоритарних округах на Львівщині
 
 
 
 
 
 вгору