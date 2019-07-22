 Явка на виборах до Ради стала найнижчою в історії з 1991 року. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні.

Найактивнішими українці були в першому турі парламентських виборів у 1994 році. Тоді явка становила 75,6%.

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