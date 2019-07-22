 Явка на виборах до Ради стала найнижчою в історії з 1991 року. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні.
Найактивнішими українці були в першому турі парламентських виборів у 1994 році. Тоді явка становила 75,6%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні.
Найактивнішими українці були в першому турі парламентських виборів у 1994 році. Тоді явка становила 75,6%.
Вбрасывали бюллетени пачками создавая иллюзию участия в выборах
Хорошо, что электорат Медведчука на дачах?
Середовища для створення українського політичного проекту в Україні не існує. Чи з'явиться воно в майбутньому, залежить від багатьох факторів і їх комплексного впливу на розвиток загальної ситуації в країні.
Продовження політичного життя диверсійних деструктивних утворень з минулої і позаминулої епохи не додає особливого оптимізму щодо можливостей України вирвати з потенційної ями, в якій вона опинилася в результаті їх діяльності.