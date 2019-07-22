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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Явка на виборах до Ради стала найнижчою в історії з 1991 року. ІНФОГРАФІКА

Українці на виборах 21 липня встановили історичний антирекорд. Явка на позачергових виборах до Верховної Ради, за даними ЦВК на 20:00, становила лише 49,8%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні.

Найактивнішими українці були в першому турі парламентських виборів у 1994 році. Тоді явка становила 75,6%.

Явка на виборах до Ради стала найнижчою в історії з 1991 року 01

Також читайте: Явка на виборах у Раду становила 49,3%, - "ОПОРА"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138819
 
 
 Топ коментарі
 
Вот так вот. 44 % от 49% зазелебобили всю страну. Одно стадо проголосовало, другое на выборы не пошло.
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(С) Уже сейчас можно подвести первые итоги выборов. Явка избирателей на внеочередные выборы 2019 года дала наихудший результат за всю историю выборов в независимой Украине.
Отсюда следует логический вывод - вся болтовня Зеленского и К о социальном запросе на проведение внеочередных выборов была банальным манипулированием и враньем, организованным исключительно для того, чтобы провести выборы до начала падения уровня электорального доверия.
Следующий раз когда в виде оправдания каких либо действий со стороны Зеленского мы услышим слова о "социальном запросе"...
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Усбогойся! Явка на выборах в Раду стала самой низкой в истории с 1991 года - Цензор.НЕТ 7655 Пеце нужно было 5 лет про народ думать, а не про свои карманы - был бы сейчас президентом!
Кто ему доктор?
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Мне кажется раньше просто голосовали восточные области не числом а уменьем Явка на выборах в Раду стала самой низкой в истории с 1991 года - Цензор.НЕТ 7373
Вбрасывали бюллетени пачками создавая иллюзию участия в выборах
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Голосуй - неголосуй всё равно получишь ....
Хорошо, что электорат Медведчука на дачах?
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Дивлячись на графік стабільно падає, як економіка та розвиток держави. І про що це говорить?
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Проста арифметика для зебілів: 44% зебілів від 49% прийшовших на вибори = мах. 25% зебільнутих. Тому вас підтримала не більшість населення України, а лише четверта її частина.
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Українських партій в Україні нема тому участі у виборах вони приймати не могли. Відповідно ходити на вибори в українців не було ніякого сенсу. Це, поки що, все, при допомозі чого вони можуть реагувати на ситуацію навколо себе.
Середовища для створення українського політичного проекту в Україні не існує. Чи з'явиться воно в майбутньому, залежить від багатьох факторів і їх комплексного впливу на розвиток загальної ситуації в країні.
Продовження політичного життя диверсійних деструктивних утворень з минулої і позаминулої епохи не додає особливого оптимізму щодо можливостей України вирвати з потенційної ями, в якій вона опинилася в результаті їх діяльності.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯвка на виборах до Ради стала найнижчою в історії з 1991 року. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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