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 Політика України
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Все про:Кабмін (2956) МВФ (550) Рашкован Владислав (1)

 Під час формування уряду президент має поставити не на лояльних людей, а на професіоналів, - представник України в МВФ Рашкован

У країни з'явилася нова можливість зробити ривок уперед і є щонайменше дві причини, чому цього разу все може вдатися.

Про це пише в блозі на НВ ексзаступник голови Нацбанку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован, передає Цензор.НЕТ.

"Україна знову отримала шанс для ривка. Перші дві можливості ми згаяли, не обравши європейський вектор розвитку в 1991 і 1994 роках. У 2005-му влада не зрозуміла важливості проведення реформ, а криза 2008-го звела нанівець всі зачатки зростання. Із 2014-го ми найбільше просунулися шляхом модернізації, але і цю спробу не можна назвати ривком. І ось нова можливість у 2019-му", - повідомив Рашкован.

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На його думку, цього разу можливість відрізняється від попередніх "як мінімум із двох причин".

"По-перше, у країні немає кризи: ВВП зростає, зовнішній борг знижується, реальні доходи населення збільшуються. І водночас всі міжнародні партнери заявили, що готові нам допомагати. Такого раніше не було: МВФ приходив, коли країну потрібно було витягувати з кризи в обмін на необхідність проведення реформ, в які самі уряди особливо не вірили. Тому раніше, вибираючись із кризової ями, еліти країни йшли новим курсом зі старими граблями до світлого майбутнього. Зараз же кризи немає, а гроші готові давати Україні не тільки офіційні кредитори, а й інвестори.

По-друге, у країні є новий президент із рекордною підтримкою виборців, який незабаром може отримати більшість у парламенті, а програма його партії домінуватиме навіть під час формування коаліції з іншою політичною силою. Такої ситуації не було в жодного президента", - зазначає експерт.

За його словами, тепер політична воля глави держави має стати імпульсом для довгоочікуваних структурних реформ, здатних дати шанс економічному ривку України. При цьому в програмах кредиторів країни немає проривних ідей, здатних забезпечити країні скорочення відставання від основних країн-сусідів.

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Рашкован пропонує адаптувати для України досвід країн, які швидко розвиваються, таких як Азербайджан, Індія, Казахстан, В'єтнам, Індонезія, Малайзія, викладений у нещодавньому дослідженні McKinsey.

"По-перше, питання у демографії: головним пріоритетом має стати підвищення якості та кількості трудових ресурсів - нам потрібно більше рук і добре навчених голів. А значить, потрібні інвестиції в освіту і створення робочих місць, зокрема для трудових мігрантів. Інакше до 2035 року працювати буде практично нікому.

По-друге: фокус на підвищенні продуктивності праці, яка набагато вища у приватному секторі, ніж у державному. Важливі прискорене роздержавлення, дерегуляція - все, що може робити приватний бізнес, має робити приватний бізнес. Держава має максимально не заважати, як би не хотілося допомогти.

Третій рецепт - створення внутрішнього попиту. Іншими словами, те, що ми виробляємо - від товарів внутрішнього споживання і машинобудування до IТ-рішень, - має знаходити свого покупця, зокрема всередині країни. Йдеться не про протекціонізм, а про те, що зростання економіки за рахунок імпорту не є успішним у довгостроковій перспективі.

Четверте: розвиток конкуренції й усунення внутрішніх монополій, зокрема олігархічних.

І п’яте: залучення в Україну транснаціональних корпорацій із метою локалізації виробництва всередині країни і включення України до глобального ланцюжка створення вартості. Якщо у нас розташуються сотні філій міжнародних підприємств, які виробляють товари на експорт, то і робочі місця з’являться, та й про безпеку країни іноземні партнери піклуватимуться більше", - пише експерт.

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Також він рекомендує президенту ризикнути і під час формування уряду поставити на професіоналів, а не просто на лояльних людей.

Зазначимо, що ЗМІ з посиланням на джерела в партії "Голос" називають Владислава Рашкована можливим прем'єр-міністром у новому уряді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138814
 
 
 Топ коментарі
 
«Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках...
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Инвестиции придут после обысков СБУ на митал-стали 😀
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Короче прокатили Рашкована с премьерством, видимо
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Отметим, что СМИ со ссылкой на источники в партии "Голос" называют Владислава Рашкована возможным премьер-министром в новом правительстве. Источник: https://censor.net.ua/n3138814
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МВФ почувствовал что-то неладное.

"Винни, Винни, эти пчелы неправильные....."

Рекомендация всем, кто еще имеет вклады в банках и тем более в гривнах - снимате денежки и займитесь домашней консервацией - «Зима близко» (англ. Winter Is Coming).....
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«Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках...
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Во-первых, в стране нет кризиса: ВВП растет, внешний долг снижается, реальные доходы населения увеличиваются. И в то же время все международные партнеры заявили, что готовы нам помогать. Такого раньше не было: Бо Петро в цьому "винен"! При формировании правительства президент должен поставить не на лояльных людей, а на профессионалов, - представитель Украины в МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 5958
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Все резко возжелали премьерства. Рашкован, например. Хватит ванов, вона одного Ньюсвана хватает. Вот, ещё один никак не успокоится: 00:00 Гордон: Я бачу Смешка прем'єр-міністром України (НВ)
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РашкоВаня якийсь, що за безглузде призвище?
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он думал шо поставят на него, а на него положили?
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Что должен а что не должен делать президент решать будет народ Украмни, а не шайка международних ростовщиков и аферистов
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Уже "нарешал народ"... А когда придётся туго, они кого-угодно, винить будут, но только, не себя... А потом выйдут на Майдан, и скажут, что во всём виноват Зеленский... Как говорили шесть лет назад, что виноват Янукович...
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Президент Зеля это тот который ничего и никому не должен. Сам сказал
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Ну і хто приїде будувати заводи в Україну? Де бажаючі? Це все пуста відома балаканина, яка не має матеріального підтвердження. Жодна велика корпорація ще не виявила бажання випускати щось в Україні. Схоже, Україна в прольоті.
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Рашкован предлагает адаптировать для Украины опыт таких быстроразвивающихся стран, как Азербайджан, Индия, Казахстан, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Источник: https://censor.net.ua/n3138814

Ща заплачу... от ужаса. Мы, пля. должны ориентироваться на нищую Индию с 1,5 млрд голодного населения? В Харькове множество студентов из Индии - у нас дешевое и образование, и жизнь. И их нельзя назвать цивилизованными людьми - это грязные человекообразные. не знающие, что такое постельное белье, уборка квартиры, стиральная машина и т.п. Рашкован пусть едет в Индию и живет там, а нас в это дерьмо незачем втягивать.
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Не поедет он в Индию, его и тут неплохо раскормили, верно в первом комменте отмечено.
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у индийцев тоже есть чему поучиться. я например обалдел когда увидел, как они качество варёного риса определяют. помнут, помнут, помнут его в пучках пальцев и отставляют, если шо то не намяли. заодно и пальцы вытрут. для мну это был шок! я всегда варю рис в термосе. залил его 1:2 на час и никогда даже не думал, шо он после этого может быть разным))))
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Хочу добавить - насчёт Казахстана. Жил там, в начале 90-х. Градация, "по убывающей", качества населённых пунктов, была такой: немецкие посёлки, украинские сёла, русские сёл, казахские аилы. Немцы уехали... Казах - либо "байвача" ("хозяйский сынок" - так называли начальников из коренного населения), либо - пастух... У казахов, до сих пор, сохранилась родо-племенная система...Товарища, офицера, попросили послужить, подучить казахскую армию. Так сказал, что эти родовые "тёрки" заменили "дедовщину": приходит "молодой" в подразделение... Берёт в руки книгу вечерней поверки. Изучает фамилии. Задает несколько вопросов: какой "жус", какой род... Потом подзывает солдата-второгодка: "Твой дед у моего баранов пас...Теперь ты за меня в наряды ходить будешь...".
И Рашкован предлагает из ЭТОГО пример брать?!... Воистину, "молдован"...
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При формировании правительства президент должен поставить не на лояльных людей, а на профессионалов, - представитель Украины в МВФ Рашкован

Ага, воно вже послухало ...
І попризначало ...
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Профессионалы скажут, что надо повышать уровень продукции, чтобы можно было продавать на европейском рынке... Но уровень Сватов не поднимешь до европейского. Так что будут ставить лояльных людей.
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Це, в цілому, рівень рядового українського економіста - він говорить очевидні речі, які можна говорити про будь-яку країну. Для цього потрібно лише одне - інвестиції, які і є причиною росту економік з будь якої точки зору. Нічого з таких схем не вийде без грошей зовні. Он Зеленський їздив шукав інвестицій - багато знайшов?
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Только что, на УКРНЕТе, наткнулся: "В течение последних трех месяцев в Украину пришли 4,5 миллиарда долларов независимых инвестиций"(с). Даже не открывал... Можете попробовать...
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5 млрд. невідомих інвестицій, написано. Не Путін прислав? Чи вутка?
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Ростуть інвестиції - за 5 хвилин зросли на півмільярда.
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Чому до Зеленського не йдуть інвестиції?
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в воюющую, политически нестабильную страну, с большим уровнем коррупции много инвестиций придет?
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Инвестиции придут после обысков СБУ на митал-стали 😀
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Так і я про це, але зекоманда про не говорить про такі випадки.
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Инвестиций не будет с таким налоговым кодексом как сейчас, коррупцией и отсутствием судов.

Нельзя уговорить инвестиции.
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а если чудотворную икону с Зеленским в Раде повесить? или кредит доверия иссяк уже окончательно? При формировании правительства президент должен поставить не на лояльных людей, а на профессионалов, - представитель Украины в МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 6485
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«Стрижене ! Голене! Стрижене! Голене !»
хахли, оні **** упрямиє...
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Не давай советов и ты не узнаешь, куда тебе идти.
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Рьівком поднять єкономику, поднять доходьі граждан и внутренний рьінок можно очень просто.
Заставить буржуев платить не 1% от стоимости продукции на зарплату, а 10%.
Цена увеличится на 9%, а зарплатьі в 10 раз.
Все остальное єто просто дешевьій ******, про инвесторов, образование и т.д.
Пока производственьіе проффесии не станут хорошо оплачиваемьіми, никто на горбатится не будет.
Совковьіх дураков с каждьім годом все меньше и меньше.
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А відрахування податків на зарплатню де у вас?
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Там же, где и 1%)))
Я работаю там, где и 1% близко нет)))
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Ви не зрозуміли, підняти платню в 10 разів, значить і відрахування піднімуться, це вже збільшить вартість набагато більше.
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Я же тебе обьяснил, в 1% ВСЕ
Сколько тебе еще повторить?
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ото вірно, тільки випуск товару з того не зросте.
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Вьіпуск товара зависит от потребления.
Поверь, будет спрос, развернуть производство не проблема.
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повірити тобі. Я вже то аналізував. Не буде попиту.
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Если человек хочет сьесть 1 бутерброд, 3 бутерброда он есть не будет.
"Разгон" внутренего рьінка зависит от других критериев потребительльского спроса.
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цензор не хоче, щоб я тобі підказував, думай сам.
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Мені не потрібні підказки.
Я вже давно звик до гедолугих бездарів.
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вірно, ломай дрова далі, то твоя доля.
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Треба створити економіку в економіці, щоб мати можливість підвищувати свою економіку, а не підіймати чужі. Тільки на рівні державного управління можна то здійснити.
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восходящая звезда украинского политикума. прошу любить и жаловать. и особо перебирать не советую. мешок с "котами" не бездонный. берите, что дают, не задерживайте, товарищ... При формировании правительства президент должен поставить не на лояльных людей, а на профессионалов, - представитель Украины в МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 5317
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Рашкован ты шо азиат?Малайзия нефтью торгует.Индия кастовая система рабов и париев.Казахстан под Китаем с диктатором.Азербайджан нефть и газ.Индонезия Для населения характерно значительное социально-экономическое расслоение, доходы наиболее имущих 10 % почти в 11 раз превышают доходы беднейших 10 % индонезийцев. Более 13 % проживает ниже уровня бедности.Неговоря вже,що вони все религиозные в сторону Ислама.Кравчук де друга Франция?Що цей Рашкован задумав? При формировании правительства президент должен поставить не на лояльных людей, а на профессионалов, - представитель Украины в МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 6425
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При формировании правительства президент должен поставить не на лояльных людей, а на профессионалов, - представитель Украины в МВФ Рашкован

А вариант поставить на лояльных профессионалов не рассматривается? Нужно быть идиотом чтобы поставить профессионального идейного врага на ключевую должность. Походу этот Рашкован нас за дебилов держит. А походу просто терять сытную должность не хочет.
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Тут взаимоисключающие варианты - либо ты "умный профессионал", либо ты "лояльный дурак"... Умные "Блазня" "************" считают, потому что "профессионалы", а "лояльные" - "светочем, "отцом нации", потому что дураки...
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Подивився на рило - ну точно рашкован.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПід час формування уряду президент має поставити не на лояльних людей, а на професіоналів, - представник України в МВФ Рашкован
 
 
 
 
 
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