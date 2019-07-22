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 Політика України
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Все про:вибори (4297) Київ (6298) Левченко Юрій (20)

 Кандидат від "Свободи" за 223 округом Києва Левченко заявив, що ніхто не блокує ОВК, а проти нього використовується фальшивий екзитпол

Кандидат у депутати за 223 округом у Києві Юрій Левченко спростував заяви "Слуги народу" і заявив, що ніхто зі "Свободи" не блокує окружну комісію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Левченко зазначив: "Офіційно повідомляю, що на цей момент на ОВК лише 2 моїх представники (бо більше й не треба, поки що принаймні).

Але поруч кілька машин з тітушками. Машини, до речі, які ми ганяли протягом кількох останніх ночей і з яких виходили групи, що клеїли чорнуху проти мене.

Очевидно, ця фальшивка розганяється для того аби пояснити, чому їхній вигаданий екзитпол не відповідає реальності".

Раніше Юрій Левченко заявив про те, що проти нього використовується фальшивий екзитпол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 223-му окрузі в Києва на 5 дільницях зупинено підрахунок голосів, "Свобода" блокує ОВК, - "Слуга народу"

Він наголосив: "Зараз структури Коломойського розганяють безглуздий так званий "екзитпол" по київських мажоритарних округах.

Це робиться для того, щоб сформувати у виборця певну думку, і таким чином прикрити фальсифікації".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138813
 
 
 Топ коментарі
 
Левченка на 223 окрузі вибирали двічі, причому в перший раз у нього банда Яника забрала 100% перемогу і віддала литвинівцю "не гею" Пилипишину.

У Левченка в нашому районі стабільна підтримка, він все-таки дбає про свій округ. Я не дуже-то вірю, що він міг би програти людині, яку тут ніхто не знає.
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І палки два кінця. Частина зебілів вже почала скиглити. Інша частина ще скрєпує за зебіла, але скоро почне хлєбати те, що намутили. Хочете бєню з тітушками - отримаєте.
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Я сьогодні був на двох виборчих дільницях Києва і бачив поруч з ними скупчення автівок з молодими хлопцями. Мабуть це тітушки, бо раніше їх у цих місцях не було.
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Спостерігачів треба було по дільницям класти, а не тільки в ОВК.
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І палки два кінця. Частина зебілів вже почала скиглити. Інша частина ще скрєпує за зебіла, але скоро почне хлєбати те, що намутили. Хочете бєню з тітушками - отримаєте.
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Пилять... ну когда уже это закончится? против меня,бюллетени, не соответствует... Давайте закон, каждый вышел и своим лицом проголосовал, и денег сэкономим кучу, и уж подделать точно будет сложно, добавить что ли отпечаток пальца.. один черт к этому идем отпечатки на новых паспортах.. и избир. комиссии не нужны, и бумага не нужна на бюллетени, природу сохраним... И не будет этой хренотени забавы для политиков, а он а они и .т.д...
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Левченка на 223 окрузі вибирали двічі, причому в перший раз у нього банда Яника забрала 100% перемогу і віддала литвинівцю "не гею" Пилипишину.

У Левченка в нашому районі стабільна підтримка, він все-таки дбає про свій округ. Я не дуже-то вірю, що він міг би програти людині, яку тут ніхто не знає.
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та скоріше бюлетні вкинули ще вчора вночі, ці підрахунки підвели до екзит-полів, і результат сьогодні показали.
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та он сделал всё, от него зависящее, чтобы никому не известные украинофобы сейчас пачками захватили власть в стране
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А как именно он дбае про округ? Я думал он Верховную Раду ходи, что то там насчет НАТО законы принимает.. а он у вас на районе заборчики ставит? - молодец!
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Ну в Раді він є одним із авторів законопроекту про безкоштовне розмитнення електрокарів... І про НАТО, і про АТО в нього законопроекти є. Взагалі, якщо подивитися на сайті Ради, то за кількістю підготовлених законопроектів (самим, або в групі з іншими депутатами) Левченко є одним із лідерів...
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Хто був його суперником від зебілоїдів ?
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Людмила Буймістер, яку ніхто не знає.
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Не могла она выиграть на его округе . Это фальсификация. Надо делать повторные выборы
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Опять негатив от тебя. Уже в Грецию из Словакии сбежала? Лето, Греция.. неужели, все так плохо?
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Дуй по стрелочке , зеленое недорозумение
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Я сьогодні був на двох виборчих дільницях Києва і бачив поруч з ними скупчення автівок з молодими хлопцями. Мабуть це тітушки, бо раніше їх у цих місцях не було.
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а чего делал на двух? ну на одном участке проголосовал, допустим, а на втором?
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Родичі ходили голосувати, а я з ними прийшов.
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Так. І одна дільниця була та, де обирався по мажоритарці Левченко. Я потім був поруч цієї дільниці біля 18 годин вечора (пройшло 5 годин) , а ця група продовжувала стояти. Хто вони не зрозуміло, бо спілкувалися вони між собою біля своїх автівок (близько 15 авт.).
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надо было в полицию позвонить чтобы разобрались кто они, не бдительный ты
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І що я би говорив? Вони стояли в 300 метрах від дільниці і нічого не робили, тобто на той час не порушували закон. Поліцейські були поруч і теж їм нічого не робили.
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сказал бы всё, что мне сказал тут, ну то такое.
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Тебе би просто не послухали. У мене є такий досвід спілкування з ними.
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зато спал бы спокойно, и за Левченко не переживал
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🧐 А я по мажорітарці за Свободу голосував і нормально себе почуваю.
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ну так бы сразу и сказал, шо то правильные титушки были
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Центральна виборча комісія станом на 00.20 22 липня опрацювала 1.5 % протоколів по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах до Верховної Ради.


Згідно з цими результатами, партія "Слуга народу" набрала - 38.56%; "Батьківщина" - 10.92%; "Європейська солідарність" - 8.87%; "Опозиційна платформа - За життя" - 8.56%; Радикальна партія Олега Ляшка - 7.96%, "Голос" - 5.90%.
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Никак не может поверить, что сладкая жизнь закончилась.
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Придется наверное ему вернуться к родителям, в Москву...
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Вибори воняють методами Партії Регіонів - купа зайвих бюлетнів, тітушня для охорони фальсифікацій, і відсутність українського в Україні. Тут за українців не те що соромно, тут ними не пахне.
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Пролетела Свобода как фанера над Парижем, собственно, как и другие националистические партии. Их время ушло, за идеи 19 века люди уже не голосуют.
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221 округ по которому баллотировался Емец, - победило пустое место с зеленой фишечкой на лбу, некто Анна Пуртова .. Зебилы, вы хоть знаете кто эта баба? За кого вы проголосовали?!
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СН перемагає, так що фальсіфікації зараз можна.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКандидат від "Свободи" за 223 округом Києва Левченко заявив, що ніхто не блокує ОВК, а проти нього використовується фальшивий екзитпол
 
 
 
 
 
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