 Кандидат від "Свободи" за 223 округом Києва Левченко заявив, що ніхто не блокує ОВК, а проти нього використовується фальшивий екзитпол

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Левченко зазначив: "Офіційно повідомляю, що на цей момент на ОВК лише 2 моїх представники (бо більше й не треба, поки що принаймні).



Але поруч кілька машин з тітушками. Машини, до речі, які ми ганяли протягом кількох останніх ночей і з яких виходили групи, що клеїли чорнуху проти мене.



Очевидно, ця фальшивка розганяється для того аби пояснити, чому їхній вигаданий екзитпол не відповідає реальності".

Раніше Юрій Левченко заявив про те, що проти нього використовується фальшивий екзитпол.

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Він наголосив: "Зараз структури Коломойського розганяють безглуздий так званий "екзитпол" по київських мажоритарних округах.

Це робиться для того, щоб сформувати у виборця певну думку, і таким чином прикрити фальсифікації".