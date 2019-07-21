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 Політика України
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 Садовий подав у відставку з посади глави "Самопомочі"

Лідер "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий заявив про готовність піти у відставку з поста голови партії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це він сказав в ефірі "1+1".

Садовий назвав неможливим надалі суміщати роботу мера Львова і посаду партійного лідера.

"Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив це за ці п'ять років. Моя робота - це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти маєш подати у відставку. Партія має вибрати нового керівника", - заявив політик.

При цьому Андрій Садовий зазначив, що залишиться в "Самопомочі" як член партії. Ім'я імовірного нового лідера політсили він не назвав.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138811
 
   
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Срок жизни партии истёк.Избиратели похоронили на скору руку.
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Габріель Гарсія Маркес.Садовий.


Самонеміч.Сто тижнів самотності. Садовий подав у відставку з посади глави "Самопомочі" - Цензор.НЕТ 3221
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"спасение самопомочи дело рук самой самопомочи" ))
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Ну а что остается? Нужно адекватно реагировать на обстоятельства, что и сделал Садовой. Смысл тянуть кота за яйца.
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наи балл миллионы избирателей и спросу никакого
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на сайте цвк, но он что то не грузится
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вакарчук мотай на вус. одне і друге жидя тебе пережує і виплюне за рік ще і всіх собак на тебе повішає. а як будеш критикувати жидя за рік матемеш рейтинг в рази більший ніж сьогодні.
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Він би і сьогодні отримав би більше, якби прямо заявив, що в коаліцію не піде. А він почав торгуватися!
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він один з тих вірунів які вірують що мойша привів зекоманду щоб спасати Україну від мародеробариги. ******* дуркаїнці періодично здійснювати епічне самогубство
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Пора уходить ему из политики да и пртия уже разбежалась. На парламентских голосовал за Голос - нужно разбавить эти сумасшедшие 40+ процентов у СлуНа.
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Цивилизованный подход, молодец. Всем бы так . . . Гриценко, например, пора уже успокоиться, Юле, оппоблокам . . .
Тогда бы и не было такого общественного запроса на "новые лица" и такого протестного голосования, как на обоих выборах - 2019. Продула партия или кандидат в Президенты - отставка и новый партийный лидер, для избирателей новое лицо. Тогда бы традиционные партии были бы стабильны. А так маємо, що маємо . . .
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партия- однодневка - это очень цивилизованный подход
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ну если йуля и один из оппоблоков еще проходные в раду, значит некоторую подержку они имеют...насчет гриценко, очевидно что правда...
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