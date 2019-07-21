 Садовий подав у відставку з посади глави "Самопомочі"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це він сказав в ефірі "1+1".

Садовий назвав неможливим надалі суміщати роботу мера Львова і посаду партійного лідера.

"Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив це за ці п'ять років. Моя робота - це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти маєш подати у відставку. Партія має вибрати нового керівника", - заявив політик.

При цьому Андрій Садовий зазначив, що залишиться в "Самопомочі" як член партії. Ім'я імовірного нового лідера політсили він не назвав.

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