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 Політика України, Київські новини
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 У 223-му окрузі в Києва на 5 дільницях зупинено підрахунок голосів, "Свобода" блокує ОВК, - "Слуга народу"

Члени п'яти дільничних виборчих комісій у 223-му виборчому округу в Києві з моменту закриття дільниць не можуть почати підрахунок голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в київському штабі політичної партії "Слуга народу".

"Виборчі комісії зачинилися о 20:00 для підрахунку голосів, 5 із них у 223-му виборчому окрузі уже дві години сидять і нічого не роблять - миють підлоги, знімають штори, розбирають свої папери, просто сидять за столами, ніби вони чекають якоїсь вказівки", - йдеться в повідомленні.

Тим часом біля ОВК у 223-му виборчому окрузі в Києві на Щербакова, 43, вже перебувають близько ста представників ВО "Свобода" і стільки ж правоохоронців.

"Левченко (чинний народний депутат, кандидат у народні депутати Юрій Левченко. - Ред.) закликав представників "Свободи" починати "розгойдувати" ситуацію в ОВК", - заявили в штабі.

"Ми вважаємо, що ті виборчі комісії, що не відкрили жодної урни, не гасять бюлетенів, вони чекають якогось сигналу", - переконані в політсилі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138810
 
 
 Топ коментарі
 
Левченко - відомий на своєму окрузі, він як депутат чимало заходів організував, пенсіонерам у нас на КПІ допомагав. У Раді купу законопроектів подав. Він за всіма опитуваннями передвиборчими опитуваннями був першим. А тут якийсь мутний екзит-пол віддає перемогу нікому невідомій тут Брумістер. Хто це??? Значить можлива спроба фальсифікації!
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В этот раз не проканает. Прощай, Левченко!
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Не тільки це, людина реально працювала на окрузі і дослухалася до проблем виборців!
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я бы тоже мог прислушаться не хуже него, думаю не только я, результаты есть от этого прислушивания или только концерты и праздники? бо концертов и праздников на всех округах хватает от кого-нибудь
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Ну, приміром, він відстояв будинок дитячої творчості в центрі Києва, який хотіли відібрати...
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До того ж, він дуже активно законотворчою діяльністю займався - чимало корисних законопроектів підготував. Наприклад, Левченко є одним із авторів закону про безплатну розтаможку електромобілів - це якраз для киян, бо в Києві їх більше всього купує народ.
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ты и на второй не ходил...лузер, а к третьему призываешь.
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5 лет Порохосрань обливала говном Свободу а тут вдруг взялись защищать. Не поздно ли вы усрались? Теперь уже все, нужно не раструсить и ждать пока остынет.
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а кто тут свободу защищает? а ну как давай ссылку на пост с защитой?
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"націоналісти" спілкуються мовою окупанта
націоналісти - такі націоналісти!
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Херню не мели. Никто из так называемых "порохоботов" здесь на форуме и слова плохого не сказал о том же Кошулинском (по крайней мере я не помню такого)! Когда были дебаты перед парламентскими выборами, я сказал, что лучше всех выглядели Притула и Тягнибок (я знаю, что Притула не свободовец). Мне и Ярош нравится (если не обращать внимания на то, что он забил на работу в Раде). А вот объединение Свободы с нацженами выглядит странным.
У поклонников Пети общего с националистами больше, чем ты думаешь. Чего стоит только "армія, мова, віра". У нацжен, похоже, идеи отличались...
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Свобода має недобру карму, а націоналісти не спромоглись створити партію на вибори, тому змушені були тулитись до Свободи.
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Свобода зі своїм вічним керовником тягнибокрм в заднему місці він як комуняка незмінний ось і поплатилися
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Вітаю, малороси! Разом із сєпарами, і разом з відвертими ворогами України ви вибрали собі своє персональне *****.
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У меня то же самое выдаёт
Сайт открывается, а страница там с выборами - нет
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согласен, дальше стартовой сразу не посмотрел, да, по на текущие выборы всё глухо
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может сайт не выдержал большого числа запросов?
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хз, вряд ли... со стартовой же обычно начинается загрузка
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націоналісти просрали своєю бездіяльністю і хохли тут ні до чого), просто ці хлопці вкрай ліниві і ні до чого не здатні. Нац. - геть
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Пропустіть Левченка, хтось же має товкти пику медведчуку
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Левченко блокирует подсчет голосов на основании того что по результатам опроса он проиграл, совсем охренел.
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Звідки знаєте, 5 дільниць тупо не рахують.
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Нужно признать, что руководители всех националистических партий с треском провали идею украинского национализма. А учитывая огромный спрос украинцев на национализм такой результат националистов похож на забалтывание, а значит саботаж национализма в угоду антинародному олигархату. Выборы это чётко показали, чтобы уже не вякали тягнебок и его фээсбэшная соратница фарион.
Рядовых членов всех националистических партий это не касается - Вы молодцы, вожди - не хочется матом.
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Як за часів овоча. Намалються слузі урода - стільки відсотків скільки їм треба.
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Левченко, это который лет до 16 жил в Москве, в семье крупного партработника, потом учился на Кипре и Лондоне, а потом приехал в Украину, оказался патриотом и в течении считанных месяцев получил одну из руководящих должностей в Свободе? У 223-му окрузі в Києва на 5 дільницях зупинено підрахунок голосів, "Свобода" блокує ОВК, - "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1268 Вот ни разу не агент ФСБ У 223-му окрузі в Києва на 5 дільницях зупинено підрахунок голосів, "Свобода" блокує ОВК, - "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1268
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"свобода " это всегда выступал как ЖУПЕЛ для росСМИ !!! помню как ОЛЕЖЕК рвал голосовые связки на МИТИНГАХ в 90х , а потом рос СМИ парили своим как ФАШИЗМ поднимает голову в-на Украине ((((
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.....нет , Левченко , уходи ты . (диалог Шарапова и бандитом Левченко из кинофильма "Место встречи изменит нельзя " )
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Как же задрали дибилы из Свабоды...при Яныке они хоть кормились из одного корыта и были ему полезны чтоб мобилизировать ватный лохторат, но тогда их присутствие было противовесом...а сейчас этот якорь только мешает движению в сторону Европы и НАТО.
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Ну что, панове, виват Руина, бл*ть. Опять пошла раскачка, и теперь судя по всему начищенный до дыр кулемет нарешті вистрелить.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ 223-му окрузі в Києва на 5 дільницях зупинено підрахунок голосів, "Свобода" блокує ОВК, - "Слуга народу"
 
 
 
 
 
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