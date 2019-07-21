 У 223-му окрузі в Києва на 5 дільницях зупинено підрахунок голосів, "Свобода" блокує ОВК, - "Слуга народу"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в київському штабі політичної партії "Слуга народу".

"Виборчі комісії зачинилися о 20:00 для підрахунку голосів, 5 із них у 223-му виборчому окрузі уже дві години сидять і нічого не роблять - миють підлоги, знімають штори, розбирають свої папери, просто сидять за столами, ніби вони чекають якоїсь вказівки", - йдеться в повідомленні.

Тим часом біля ОВК у 223-му виборчому окрузі в Києві на Щербакова, 43, вже перебувають близько ста представників ВО "Свобода" і стільки ж правоохоронців.

"Левченко (чинний народний депутат, кандидат у народні депутати Юрій Левченко. - Ред.) закликав представників "Свободи" починати "розгойдувати" ситуацію в ОВК", - заявили в штабі.

"Ми вважаємо, що ті виборчі комісії, що не відкрили жодної урни, не гасять бюлетенів, вони чекають якогось сигналу", - переконані в політсилі.

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