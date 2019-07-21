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 Комітет виборців заявляє про втручання поліції у виборчий процес у 207-му та 210-му округах у Чернігівській області

Представники Національної поліції України в неділю на 3 години заблокували роботу окружної виборчої комісії у 207-му виборчому окрузі (центр - Корюківка, Чернігівська обл.), де відбувалася передача виборчої документації дільничним виборчкомам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Комітет виборців України.

"Офіційною причиною було вказано проведення слідчих дій щодо законності встановлення камер відеоспостереження. Члени ОВК розцінили дії з блокування як тиск на комісію, що призвело до подачі главою ОВК заяви до ДБР", - йдеться в повідомленні.

Заступник голови ОВК №207 Андрій Чефранов повідомив, що представники поліції здійснюють перевірку особистих речей громадян на вході в приміщення ОВК.

"Причиною цього було вказано безперервні анонімні повідомлення про можливі замінування", - зазначили в КВУ.

"На думку спостерігачів КВУ, такі дії представників поліції значною мірою можна трактувати як політично мотивовані", - підсумували у Комітеті виборців України.

Також у день голосування на ОВК №210 мали місце факти вилучення представниками поліції особистих речей (планшетів) низки представників громадської організації, яка проводила екзитпол у межах виборчого округу.

"Адвокат громадської організації звернувся із заявою до ДБР про зловживання представниками поліції службовими повноваженнями", - розповіли в КВУ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138809
 
 
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Зебилизм це отскок дохлой рускомирной собаки. Мусим пережить
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Как там говорил таварисч сталин - главное не как голосуют а как считают.
Ждем сюрпризов...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКомітет виборців заявляє про втручання поліції у виборчий процес у 207-му та 210-му округах у Чернігівській області
 
 
 
 
 
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