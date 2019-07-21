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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Київські новини
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Все про:вибори (4297) Київ (6298) екзит-пол (41) Прокопів (23) Слуга народу (130)

 Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол

На позачергових парламентських виборах у 12 одномандатних округах Києва перемагають кандидати від партії "Слуга народу". На окрузі 211 екзитпол Центру соціологічних досліджень ім. Драгоманова переможцем визначає кандидата від партії "Європейська Солідарність" Володимира Прокопіва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", згідно з даними екзитполу, проведеного на замовлення програми ТСН на телеканалі "1+1", кандидати від "Слуги народу" перемагають у наступних округах.

В окрузі №212 перемагає кандидат від "Слуги народу" Максим Перебийніс, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії медичного центру "Борис", лікар-анестезіолог, з 35,9% голосів виборців. За кандидата від партії "Європейська Солідарність" Андрія Задерейка проголосували 16,4%, за самовисуванця Ігоря Мірошниченка - 8,8%, за Олександра Попова - 7,9%.

В окрузі №213 - 35,4% голосів набирає Артем Дубнов, лікар-стоматолог-хірург у ТОВ "Клініка Дубнової "Стоматологія", президент всеукраїнської громадської організації "Асоціація імплантологів України". За члена партії "Європейська Солідарність" Ганну Старостенко віддали голоси 20,1% виборців, за самовисуванця Борислава Березу проголосували 17,8%.

В окрузі №214 за Сергія Швеця, спеціального кореспондента та ведучого у ТОВ ТРК "Студія 1+1" проголосували 33,4%, за Олеся Маляревича - 21,2%, за висуванця партії "Громадянський рух "Хвиля" Віктора Чумака проголосували 10,2%.

В окрузі №215 із 36,9% голосів лідирує Богдан Яременко, дипломат, голова правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ". За висуванця ВО "Свобода" Андрія Іллєнка проголосували 19,8% виборців, за кандидата від "Європейської Солідарності" Сергія Артеменка - 13,5%.

В окрузі №216 37% голосів набрала Леся Забуранна, професор кафедри менеджменту імені професора Й.Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України, член Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, експерт науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України. Віталій Павлик набрав 16% голосів, а кандидат від "Європейської Соліданості" Володимир Левін набрав 9,9%.

В окрузі №217 за Мар’яну Безуглу, керівника програми "Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил України" у Міністерстві оборони України віддали голоси 36,4% виборців.  За кандидата від "Європейської Солідарності" Людмилу Костенко проголосували 16,8% виборців, за висуванку "Опозиційної платформи – За життя" Оксану Гаврилюк - 8%, за самовисуванця Максима Жоріна - 7,8%.

В окрузі №218 лідирує Дмитро Гурін, підприємець, громадський діяч, займається проектами у сфері архітектури та містопланування, якого підтримали 36,2% виборців. За самовисуванку Вікторію Муху проголосували 20,3% виборців.

В окрузі №219 у телеведучого, громадського діяча, ресторатора Миколи Тищенка 34,6% голосів, а у самовисуванця Олександра Третьякова 16,7%.

Читайте також: Явка виборців на виборах у Раду на 20:00 становить 49,8% за даними 192 округів, - ЦВК (оновлюється)

В окрузі №220 за Ганну Бондар, громадську діячку, заслуженого архітектора України проголосували 37,3% виборців. За кандидата від "Європейської Солідарності" Олексія Окопного проголосували 17,5% виборців, за самовисуванця Сергія Лещенка - 14,3%.

В окрузі №221 за Анну Пуртову, розробника концепції електронної освіти, віддали голоси 23,2% виборців. За кандидата від партії "Голос" Леоніда Ємця проголосували 17,5% виборців, за кандидата від "Європейської Солідарності" Михайла Терентьєва - 15,2%, за самовисуванця Романа Безсмертного - 11,3%.

В окрузі №222 Роман Грищук, художній керівник студії "Мамахохотала", набрав 44,1%. За кандидата від ВО "Свобода" Володимира Назаренка проголосували 14,8%, за Дмитра Андрієвського - 13,2%.

В окрузі №223 лідирує Людмила Буймістер, директор та голова наглядової ради Гданської суднобудівної верфі (Польща), за яку проголосували 29,2% виборців. За кандидата від ВО "Свобода" Юрія Левченка проголосували 26,2% виборців.

Опитування виборців проводилися на 300 виборчих дільницях (по 20 в кожному окрузі) у Києві та області. Метод: особисте інтерв’ю на виході з виборчих дільниць (екзитпол).

Теоретична статистична похибка вибірки для кожного округу - не більше 3,1%, але з врахуванням дизайн-ефекту та досвіду попередніх екзитполів, який враховує і систематичні похибки (зокрема неохоплення спеціальних дільниць), Кантар TNS та Info Sapiens припускають, що похибка не перевищить 5% для кожного округу.

Читайте також: "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзит-полу

Що стосується округу №211, то тут, за даними екзитполу ТСН, перемагає кандидат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, громадський активіст, за якого проголосували 32,4% виборців. За кандидата від партії "Європейська Солідарність" Володимира Прокопіва проголосували 24,6% виборців, за висуванця партії "Голос" Тараса Козака - 8,8%, за Кирила Мешковського - 5,9%.

Водночас, як повідомляє Главком із посиланням на дані екзитполу Центру соціологічних досліджень ім. Драгоманова, в 211-му окрузі столиці перемагає саме Прокопів. За нього проголосувало 26,4% опитаних.

А представник партії "Слуга народу" Олександр Юрченко посідає друге місце з невеликим відривом - 25,2%.

Висуванець партії "Голос" Тарас Козак, згідно з цим екзитполом, отримав 8,5%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138808
 
   
 Топ коментарі
 
Порохоботы скажут свое слово на Майдане. Который ,похоже,неминуем
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"Мамахохотала"?! Дебіли обирають дебілів!
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Киевляне дали зедебилам шанс. В случае чего они быстро выйдут на Майдан
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Главное не то кто как голосует, а кто как считает. Коломойский, он и в Африке коломойский. Поэтому их и притесняли всегда во всех странах.
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215 порадовал. Яременко - классный мужик. Имел хлебную дипломатическую должность в Турции. После избиения Беркутом студентов первым публично и открыто назвал режим Януковича и Беркут фашистским. Был отозван и уволен. Создал организацию "Майдан Иностранных дел".
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В Києві такий великий відсоток підтримки мажоритарників від "Свободи" (в районі 10%-25%), але по партійних списках "Свобода" отримує лише 3%. Дивний парадокс. Сподіваюсь, кілька мажоритарників від націоналістів пройдуть, хтосб має товкти пику Медведчуку.
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Эмпирический опыт неведом киевлянам, - Лёня космос (дважды!), Янукович, теперь за пустую Зеленую фишечку проголосовали.. А еще удивляемся как это Мунтян Палац Спорту собирает на свои недельные семинары.. Идиоты-с..
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Ежики плакали,но продолжали жрать кактус (с)
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Юрий Тихонский

Ну, всё, граждане, можете выдохнуть. Добро пожаловать в ад.
Всё, чего вы хотели, свершилось.
От "новых лиц" рябит в глазах.
Украину возглавил Квартал-95 в полном составе. Пять лет смеха сквозь слёзы вам обеспечено. Если выживете.
Второе место рыго-медведчуков - достойное продолжение ВАШЕЙ "революции достоинства" (где вы его нащупали, достоинство это, ума не приложу).
Наверное, в том, что отдали третье место Мародёру, который ещё толком не успел заглотить и переварить награбленное у вас вчера бабло, но вы тут же заботливо снова пристроили его к кормушке, он же вам уже как родной, да?
Дя-ку-є-мо!!!
Отдельно хочу поздравить Юлию Владимировну с почти безболезненным избавлением от иллюзий и попросить её не пачкаться более в вонючей выгребной яме под вывеской "Украина". Не стоит она того.
Я без всякой иронии рад тому, что её премьерство в этой помойке с опарышами не состоялось. Оно могло бы плохо кончиться, не принеся никакой пользы Украине. Жертвовать собой ради стада тупых хахлов не стоит.
В заключение, хочу ещё раз поздравить многочисленных полезных (и опасных) идиотов Украины с тем, что они сотворили менее чем за полгода своими собственными кривыми ручонками и пожелать от всей души, чтобы ручонки эти отсохли навсегда.
Слава Украине?!
Аминь!
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Украина таким образом очищается от скверны идиотов. В свое время Донбасс уже голосовал за ЗЕка. И где сейчас Донбасс? Голосовавшие за ЗЕ получат от Судьбы очень сильный урок, не все его переживут.
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Понятно конечно.
Но не хочется находится где то рядом.
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Совместили 2 опроса. По 1 побеждают во всех округах от Зе. По 2 (некий экзитпол Центра социологических исследований им. Драгоманова - кто слышал ранее о нем?) побеждает какой-то мини олигарх порошенковского разлива.
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Киевляне отдали столицу бене. Ну, он вам ещё покажет бенькину мать 🤬 .
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Для меня что порохобот, что гомосек. Что у тех, что у тех, не традиционная сексуальная ориентация.
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"гомосеки" - люди все же, а порохоботы - нелюди.
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ПРОБЛЕМА ПОРОХОБОТІВ.
навіть у гомосєків зараз кращий імідж))
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Зебилы абсолютно все пассивные гомосеки. Поэтому им все равно
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А ти що латентнмй гей? Гомофоб? Чи просто зебіл?
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нет, про вас латентных заботимся.. мойте свои популички на ночь.
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Бизнес-проститутки, теле-проститутки, опчественные "деятели"... Интересно каким боком ресторатор Тищенко к опщественным "деятелям" относится?!
Как там в басне "Беда коль пироги начнёт пекти сапожник, ну а законы измышлять нам рестораторщик-пирожник"... Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол - Цензор.НЕТ 5804
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В окрузі №219 у телеведучого, громадського діяча, ресторатора Миколи Тищенка 34,6% голосів, а у самовисуванця Олександра Третьякова 16,7%.

НУ ЩО,БАРИГО,ДОПОМОГЛИ ТОБІ ТВОЇ МІЛЬЙОНИ?
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Так вони обоє бариги! І занявший 3 місце Товмасян теж! Ну Борщага проміняла одного баригу на іншого, афігєть покращення!
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о господи, ты не особо видимо знаешь кто такой этот Тищенко) мне в целом не нрав Порох, но Тищенко это полный зашквар
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Після відновлення угоди про припинення вогню, яке почалося о 00:01 21 липня, на фоні угоди, досягнутої на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня, СММ продовжувала стежити за ситуацією в області безпеки. З 00:01 до 16:00 21 липня місія зафіксувала в цілому 75 порушень режиму припинення вогню (три вибухи, проліт 21 снаряда і 51 постріл з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї)", - йдеться в звіті.

Ну где там эти горлопаны что вчера орали про перемирие?
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Единственный округ где может победить не от СлуНа
В округе № 223 лидирует Людмила Буймистер, директор и председатель наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша), за которую проголосовали 29,2% избирателей. За кандидата от ВО "Свобода" Юрия Левченко проголосовали 26,2% избирателей.
Избирателей видимо смутило что "директор и председатель наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша)" ))))
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Та просто Левченка тут у нас стабільно підтримують уже не одні вибори.
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порохнявые! в Киеве полное у вас фиаско!
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Та ні, це Україні в Києві повне фіаско.
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не плачь канадский порохобот - купи леденцов "рошен"!
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Барига повністю просрав на цих виборах і Київ..
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Похоже , совсем наоборот . Это Киев просрал . И не столько барыгу как свои мозги . Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол - Цензор.НЕТ 8792 .
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Порохосвиньи, читаю и диву даюсь.Вы конченные дебилы с неизлечимой вавкой в голове или таки да не можете простить, что вас оторвали от корыта? А, может, и то и другое??? Как может здравомыслящий человек и дальше доверять этой жирной офшорной свинье??? Просто мрак!!!!!!!!!
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Ти з Рашки пишеш, чи що? У половині округів головні конкуренти слуги народа не порохоботи, а представники Голосу, Свободи і безпартійні!
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Это клиника вообще.
Люди голосующие за старых воров под издевательским ( как насмешка над дураками) названием "Слуга народа".
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Короче ждём в следующем году к весне Украина признает Крым российским. Украина окажется напала на рф и ещё будет платить контрибуции. И признает что сбила боинг и отравила Скриполей в Солтбери
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Таки да. Киев забил последний гвоздь в гроб Незалежной Державы.
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поздравляю Минстецботов и прочих придурков,
у Зе больше 50% даже без коалиции Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол - Цензор.НЕТ 7411
гнать вас всех надо ср.ной метлой за плохую работу по поддержке Барыги Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол - Цензор.НЕТ 375

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Так это четко дает ответственность одной силе. Пусть разваливают. Свалить на коалицию не выйдет.
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1.хріново рахуєш
2. рейтинги по мажоритарці дуже ненадійні..
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Плюс 12 голосов только по Киеву, похоже монокоалиция не так уж и фантастична.
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Там по Обухову и Василькову лидирует ещё и сепар Дубинский . Браво зе-быдло ,, ты сегодня побило все рекорды идиотизма . .
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песикам теперь только и остается что лаять о несбыточном майдане
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Молодёжи - совет: бегите. Этот режим похлеще Венесуэлы будет.
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Как то слишком быстро "посчитали" голоса...Как эти ущербные могут побеждать в Киеве
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це рейтинги..досить не точні..тому пару Свободівців мають шанси..
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Фальшивые выборы, фальшивые лидеры несчастной Украины. Вячеслав Осиевский
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Цифры четко показывают, что все что будет дальше с Украиной она заслужила. Вот именно по Киеву, по мажоритарке. Власть отдали шутам из Мамахохотала и прочему шоблу. Дальше будет капитуляция и дефолт. Ждем.
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Олег Стецишин
2 год ·

Кінець донецького клану.
Мураєв, Вілкул, Добкін 1+2, Шурма, Хомутиннік, Геллєр, Воропаєв, Кацуба, Бахтеєва. Більше ми не побачимо у великій політиці цих ще донедавна впливових людей
І хоча ймовірно до нової ВР все-таки пройдуть деякі мажоритарники від екс-"Регіонів" та окремі представники Донбасу з "Опоплатформи" (Королевська, Йоффе), можна сміливо говорити про поразку Р.Ахметова.
Кандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол - Цензор.НЕТ 7106 Поразку, яка може мати для нього катастрофічні наслідки.

Уперше з 2002 року в всесильного "господаря Донбасу", найбагатшого українця за версіями всіх журналів та сайтів не буде "своєї" фракції у ВР, яка з одного боку була його захистом, з іншого - неабияк піднімала його політичну вагу.
Натомість вони будуть в його суперників по олігархічному клану - Коломойського, Пінчука, Льовочкіна, Медведчука, братів Суркісів і навіть в австрійського підсудного Фірташа.
Чи не виникне у них бажання поживитися за рахунок Ахметова? Скажімо, під благовидними лозунгами "наведення ладу в енергетичній сфері (металургії, вугільній галузі)"?
Не здивуюся, якщо за рік-два ображений і на той час реально збіднілий Ринат Леонідович спробує підняти (і профінансує) антизелений Майдан. Під гаслами "Схід і Захід разом" і "Украина - превыше всего!" ))


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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКандидати від "Слуги народу" перемагають на 12-ти мажоритарних округах у Києві, один округ під питанням, - екзитпол
 
 
 
 
 
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