 Поліція зупиняє автобуси з підозрілими особами, які рухаються в бік Києва. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.
"За годину до завершення позачергових виборів у поліцію Київської області надійшло декілька повідомлень про пересування в автобусах великої кількості людей в напрямку Києва", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що звернення надійшли від жителів Броварів, Борисполя і Василькова.
"Наразі поліція перевіряє отриману інформацію", - йдеться в повідомленні.
Під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни і їдуть до Києва.
ПС виконував роботу попа гапона, робив все, щоб націоналісти з провінцій не приїхали на Банкову до петі-мародера..
нац.дружини(нац.жони) теж відсторонилися від життя людей.. займалися тимчасовими кон'юнктурними питаннями і взагалі не хотіли бути у великій політиці, а хотіли бути частиною вуличних розбірок
так а петя ж у нас патриот, хоть куда, разве не?
Ти, когда смотріш вслєд билой жизні,которую уже нє вєрнуть ((((((
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а я думаю чего у них лица расплывчастые на фото?Действительно очень подозрительно.
В ЦИК обработали первых 0,5% бюллетеней
В ЦИК обработали первых 0,5% бюллетеней
Центральная избирательная комиссия начала публиковать первые результаты выборов в Раду 2019 года.
Информацию об этом можно увидеть на официальном сайте ЦИК.
Известно, что в ЦИК уже обработали первые 0,5% протоколов.
По этим результатам голоса распределяются таким образом:
"Слуга народа" - 47,37%;
"Батькивщина" - 12,93%
Радикальная партия Олега Ляшко - 7,67%
"Европейская солидарность" - 7,60%
"Оппозиционная платформа - За життя" - 4,77%
Это при правлении рыгов можно было титушнёй решать вопросы.
Какой будет вторая?
Зебіли чомусь не скочуть від радості, за них віддувається лахта.