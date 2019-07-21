EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Події
  11294  78
Матеріали за темою:
Все про:Київська область (964) Нацполіція (7882) тітушки (138) автобус (1)

 Поліція зупиняє автобуси з підозрілими особами, які рухаються в бік Києва. ФОТО

Поліція Київської області перевіряє інформацію про пересування підозрілих осіб у напрямку столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"За годину до завершення позачергових виборів у поліцію Київської області надійшло декілька повідомлень про пересування в автобусах великої кількості людей в напрямку Києва", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що звернення надійшли від жителів Броварів, Борисполя і Василькова.

"Наразі поліція перевіряє отриману інформацію", - йдеться в повідомленні.

Під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни і їдуть до Києва.

Читайте також: Поліція отримала понад дві тисячі повідомлень про порушення на виборах, відкрито 71 справу, - МВС

Поліція зупиняє автобуси з підозрілими особами, які рухаються в бік Києва 01
Поліція зупиняє автобуси з підозрілими особами, які рухаються в бік Києва 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138807
 
   
 Топ коментарі
 
ага.. ты надудел в штаны, а виноват Порошенко.. как всё просто в вашем тупом мире..
 показати весь коментар
 
не нравится порох, теперь на майдане видел митинг петушариев, которые стоя прямо перед фото майдана и погибших вещали что на майдене были одни маргиналы за 500 гривен... ви зробили це разом, з зебобиками
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
То что в ВР не зашла ниодна националистическая и патриотическая партия заслуга Парашенка и порохосрани. За 5 лет вся пропаганда Парашенка работала не на Украину, не против рыгов а против патриотических и националистических движений. Как вы там порохосрань радовались, что националистов на колени ставят перед Банковой и разгоняют блокаду дамбаса якобы организованную агентами кремля забыли уже? Полиция останавливает автобусы с подозрительными лицами, которые двигаются в сторону Киева - Цензор.НЕТ 7867
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ага.. ты надудел в штаны, а виноват Порошенко.. как всё просто в вашем тупом мире..
 показати весь коментар
 
 
не нравится порох, теперь на майдане видел митинг петушариев, которые стоя прямо перед фото майдана и погибших вещали что на майдене были одни маргиналы за 500 гривен... ви зробили це разом, з зебобиками
 показати весь коментар
 
 
на жаль СВОБОДА самоусунулась, або змушена була усунутися, від якихсь активних дій..
ПС виконував роботу попа гапона, робив все, щоб націоналісти з провінцій не приїхали на Банкову до петі-мародера..
нац.дружини(нац.жони) теж відсторонилися від життя людей.. займалися тимчасовими кон'юнктурними питаннями і взагалі не хотіли бути у великій політиці, а хотіли бути частиною вуличних розбірок
 показати весь коментар
 
 
От тільки якби вони дійсно боролся проти проросійських сил, каналів мертвечука, самого мертвечука, портнова, всієї шушери прокремлівської, а вони зосередили свою боротьбу проти Пороха, і що мають на виході, нуль, просрали все, ідіоти...
 показати весь коментар
 
 
То что в ВР не зашла ниодна националистическая и патриотическая партия
так а петя ж у нас патриот, хоть куда, разве не?
 показати весь коментар
 
 
То что вы бегали за Порохом, а не за теми кто реально сливает Украину только ваша вина. Поэтому люди и разочаровались
 показати весь коментар
 
 
Просто нам достались такие националисты. Вместо людей, которые смогли бы написать "Речи к украинской нации" (по аналогии с "Речами к немецкой нации" Фихте), мы имеем людей, которые могут кого-то побить, всяких махницких, непонятное финансирование и т.д.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Гнила брехня. Нацюки були за соєвих мародерів.
 показати весь коментар
 
Тамженашилюди едут покорять столицу? Нет?
 показати весь коментар
 
Ага мечтаю наесть такую ряху и вылететь из Рады
 показати весь коментар
 
Петя в раде, дебилко) а ты теперь хоть усрись, но с неприкосновенностью зебилов тоже прокатили, как и с посадкой Пороха)))
 показати весь коментар
 
Полиция останавливает автобусы с подозрительными лицами, которые двигаются в сторону Киева - Цензор.НЕТ 563не знаю точно про что ты, но если про излишки веса, то пусть у мосийчука спросит совет
 показати весь коментар
 
 
Соевый мародер выпустил своих ручных макак из психушек?
 показати весь коментар
 
 
О, рабы построили полицейское государство.То есть уже и передвигаться по стране запрещено? Вы зробылы це разом.
 показати весь коментар
 
 
Гопоте да , запрещено . И надо сделать так шоб было ещё и больно . .
 показати весь коментар
 
 
Вот это номер! Бедный Арсен! А он так старался! Да уж.
 показати весь коментар
 
 
Главное что бы он не стал министром обороны... Или еще каким нибудь министром.
 показати весь коментар
 
 
Не лично знаком с арсеном в общении показался довольно не глупым человеком но власть развращает а у него власти было до фига - испортился Поліція зупиняє автобуси з підозрілими особами, які рухаються в бік Києва - Цензор.НЕТ 6571
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Пеца готовит очередную подлость
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Плющит,знаю,радуюсь
 показати весь коментар
 
Тебя еще и плющит? Тебя сплющило еще при рождении,на тебя наступил медведь фаршированный балалайками
 показати весь коментар
 
 
Как видиш- жив,и вчера даже осилил украинскую букву I.
 показати весь коментар
 
 
как же но сдохнет если исправно свои щи отрабатывает
 показати весь коментар
 
 
И есть же дураки за 500 грн в титушек превращатся. Неужели пацанам работы дома нет?
 показати весь коментар
 
 
Так на работе работать надо... А тут бесплатно покатали, с пацанами пообщался, семки погрыз и бабло еще за это дали.
 показати весь коментар
 
 
Полиция останавливает автобусы с подозрительными лицами, которые двигаются в сторону Киева

==============
а я думаю чего у них лица расплывчастые на фото?Действительно очень подозрительно.
 показати весь коментар
 
 
Национальный антикоррупционный портал

В ЦИК обработали первых 0,5% бюллетеней

В ЦИК обработали первых 0,5% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия начала публиковать первые результаты выборов в Раду 2019 года.

Информацию об этом можно увидеть на официальном сайте ЦИК.

Известно, что в ЦИК уже обработали первые 0,5% протоколов.

По этим результатам голоса распределяются таким образом:

"Слуга народа" - 47,37%;
"Батькивщина" - 12,93%
Радикальная партия Олега Ляшко - 7,67%
"Европейская солидарность" - 7,60%
"Оппозиционная платформа - За життя" - 4,77%
 показати весь коментар
 
 
В прошлые, позапрошлые и ранее, выборы экзитполы ошибались в пределах 5-13%. Много стали брехать и манипулировать те, кто их проводит. Вот и несоответствия. Назначают, к примеру, 5% одной партии, а после подсчета голосов у нее не 5%, а 16%. Ждем подсчета. Могут быть сюрпризы.
 показати весь коментар
 
 
Этот номер уже не пройдет, КОРД порешает.
Это при правлении рыгов можно было титушнёй решать вопросы.
 показати весь коментар
 
 
а шо треба всю інфу))) мати, або інфа) буде мати паліцію))
 показати весь коментар
 
"это сироты. тяжёлое наследие прошлого режима" (С) ))))))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Революционеры едут, Петю на царство возвращать.
 показати весь коментар
 
 
Вполне возможно , что ехали помогать подсчитывать голоса кононенку и гладковскому-свинарчуку ... .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Первая попытка закрутить гайки после провокации, пока рейтинг высок, похоже сорвалась...
Какой будет вторая?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У Пеца остался последний козырь-позвать Путина
 показати весь коментар
 
 
не правда))там 86%(по ихним данным) не глупых,а клинических дегенератов
 показати весь коментар
 
 
Тебе на стрьому виставили, козлороге?
 показати весь коментар
 
 
Даніло в нас прийнято називати твого вождя ******.Накрайняк його хфамілію треба писати з маленької букви-пу.Інакше ти монголоїд палишся конкретно.***,чого кацапи такі тупі?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сколько же тут порохосрани собралось. Последний дембельский аккорд? Ну ниче. С новым кабмином перекроют вам бюджетное финансирование и сгинете вы в нибытие
 показати весь коментар
 
 
Номерний, ти розберися через Вікі яка різниця між діареєю і логореєю.
Зебіли чомусь не скочуть від радості, за них віддувається лахта.
 показати весь коментар
 
 
Походу це криворожски пацаны працевлаштовуваться пiдтягуються
 показати весь коментар
 
 
Отмечается, что обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова, не наші, наші би з боку Житомира їхали б, та й підстав поки що немає.
 показати весь коментар
 
Петюшки счетные машинки везут, в помощ, не трогайте их
 показати весь коментар
 
 
Поліція зупиняє ....які рухаються в бік Києва


 показати весь коментар
 
 
Зебилы едут устраиваться на кошерные руководящие места
 показати весь коментар
 
 
Давно хотів побачити, як виглядає демократія. ОК, "підозрілі". А в чому, прошу Авакяна, їх підозрюють? Але конкретно.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПоліція зупиняє автобуси з підозрілими особами, які рухаються в бік Києва. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору