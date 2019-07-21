EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  4984  156
Все про:Вакарчук (103) прем'єр (221) Голос партія (40) Клименко Юлія (1)

 На прем'єр-міністра готові пропонувати Вакарчука, - глава штабу партії "Голос" Клименко

У партії "Голос" готові пропонувати лідера політсили Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України, але вважають, що потрібно визначитися з тим, хто буде формувати уряд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила глава виборчого штабу партії "Голос" Юлія Клименко.

"На прем'єр-міністра готові пропонувати (Вакарчука. - Ред.), але питання: хто формуватиме уряд? Дочекаймося остаточних результатів, і тоді вестимемо конкретні розмови", - сказала глава виборчого штабу.

Водночас вона зазначила, що прем'єрство Вакарчука - не самоціль і не буде умовою входження до коаліції.

"Оскільки та партія, яка виграє, має нести повну відповідальність, зокрема і за прем'єр-міністра", - додала Клименко.

Також вона зазначила, що поки що з партією "Слуга народу" у "Голосу" не було жодних переговорів.

"Ми не будемо ділити міністерства відповідно до партійних квот. Ми хочемо делегувати людей, експертів за напрямками, які у нас є... Ми не наполягатимемо на тому, щоб наша людина очолювала міністерство. Все залежатиме, з одного боку, від коаліційної угоди, а з іншого боку, ми не погодимося на політичного міністра без досвіду та експертизи у відповідній сфері", - додала глава штабу.

Стосовно себе Клименко зазначила, що готова залишитися як депутатом у парламенті, так і перейти у виконавчу владу, залежно від партійної доцільності.

Відповідаючи на запитання про комітет Ради, в якому вона себе бачить, Клименко відповіла, що може працювати як у комітеті економічної політики, так і в комітеті податкової та бюджетної політики.

Читайте також: "Люди проголосували за зміни. Ми готові брати на себе відповідальність". - Вакарчук про дані екзитполів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138806
 
 
 Топ коментарі
 
Защибись, президент - клоун, прем'єр - співак, давайте вже Винника спікером.
 показати весь коментар
 
Нормально все буде. Вакарчук - один з найкращих господарників в Україні.
Він нам всім покаже, як треба керувати державою!
Вакарчук і ціна на газ
 показати весь коментар
 
совсем йопнулись. разве что министром культуры
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Сеансы хорового пения в кабмине будут.
 показати весь коментар
 
 
а у кого оно тырило то что обоже слав труслив было известно ещё с 2000х На премьер-министра готовы предлагать Вакарчука, - глава штаба партии "Голос" Клименко - Цензор.НЕТ 583
 показати весь коментар
 
Новая песня о газе. Правда ни слов, ни цены он пока не знает. Но скоро приедет сюда МВФ, они подскажут, сколько будет стоить газ. Точно не забудет.
 показати весь коментар
 
 
А почему бы и нет?
Кукла зеля, кукла слава.
Что им знать то?
Богдан на листике все напишет.
 показати весь коментар
 
пороховаті, а чого ваше божество)), не буде\хоче прем'єром боїться втратити недоторканість? На премьер-министра готовы предлагать Вакарчука, - глава штаба партии "Голос" Клименко - Цензор.НЕТ 7187 На премьер-министра готовы предлагать Вакарчука, - глава штаба партии "Голос" Клименко - Цензор.НЕТ 2851 На премьер-министра готовы предлагать Вакарчука, - глава штаба партии "Голос" Клименко - Цензор.НЕТ 1623 На премьер-министра готовы предлагать Вакарчука, - глава штаба партии "Голос" Клименко - Цензор.НЕТ 1623
 показати весь коментар
 
 
Так вроде СН обiцяв скасувати недоторканiсть?! Чи вже нi?
 показати весь коментар
 
28 июня во время предвыборных дебатов на телеканале "Украина" лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук не смог ответить на вопрос лидера партии "Батьківщина", сколько стоит газ для населения Украины. Эпизод телепередачи опубликовал на своем YouTube-канале портал "Антикор". "Вы знаете, сколько сейчас в платежках стоит цена за кубический метр газа? Сколько?" - спросила Тимошенко. Вакарчук задумался, а подсказку из студии не расслышал, сказав "250" вместо "8500".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/na-debatah-s-timoshenko-vakarchuk-ne-smog-otvetit-skolko-stoit-gaz-dlya-naseleniya-video-1077690.html

А что,можно и Вакарчука.Сразу цену на газ в 34 раза уменьшит.Что там Юлькины два раза,а в 34 не могешь?
 показати весь коментар
 
 
Ну це про те, що я вище висав. Кабінет Міністрів має очолити фахівець у сфері економіик, а Славко, нажаль, не є таким. Так, він чудова людина, чудовий поет-пісняр, але економіка країни потребує антикризових менеджерів.
 показати весь коментар
 
 
С Вакарчука премьер министр как с говна пуля.
 показати весь коментар
 
 
Премьер-министром будет кто-то от СН, в крайнем случае, человек, не связанный ни с одной партией, но весьма лояльный СН. Другие коалицианты могут рассчитывать на вице-премьера и несколько министерских портфелей. Это общемировая практика. Логично, что, обойдя других на выборах, партии заинтересованы в своем руководителе правительства, чтобы реализовывать свои задумки, какими бы они ни были. Без премьерского кресла это сложно.
 показати весь коментар
 
вы тут все на голову ипанулись? Что вы обсуждаете? Хозяйственник вакарчук или нет? Вы еще не поняли, что стране пи**ец? Впрочем, всё было ясно, после избрания зеленой сопли.
 показати весь коментар
 
 
Лабец! Или валить нУно, или патрони закупать...
 показати весь коментар
 
 
Якщо Вакарчук піде в прем'єр-міністри, то це смерть для його політичної партії, більше він в раду не потрапить, це значить взяти на себе все те безглуздя, що буде творити партія зелелепуха.
 показати весь коментар
 
 
Ну а что тут такого) В партии Голос все люди при бабле и иностранной недвиге. Какая разница им кто будет премьером, не над ними же дилетанты и бездари будут эксперименты ставить, а над пересичным мудрым наридом живущим за 2000 грн пенсии или 4000-5 000 зарплаты.
 показати весь коментар
 
 
Процветание любой страны зависит лишь от моральных качеств верхушки власти. Если в стране правят коррумпированные-быдлоты, то любая страна, даже богатая, будет прозябать в нищете. Если страной правят Светочи то любая, даже бедная страна, будет процветать. На мой взгляд моральные качества Вакарчука вселяют оптимизм - поэтому я за. Но не будем раскатывать губу, бо Виталий Кличко тоже излучал положительные качества, но дорвавшись до корыта залез в него с ногами, и руками, и головой, быстро стал в глазах киевлян пидаликом и превратился в кучу ...
 показати весь коментар
 
 
нету там качеств - когда в раде он был после месяца смылся в мюзик потом когда по нам лупили на Груше и в парке он орал что не надо когда кацапы брали симфер ныкалсся под креслами в аэропорту когда выбивали кацапов из Славянска оно смастырило песенку не твоя война На премьер-министра готовы предлагать Вакарчука, - глава штаба партии "Голос" Клименко - Цензор.НЕТ 6671
 показати весь коментар
 
 
Та знаю я за это, да и учитывая папашку-министра уничтожавший советское образование который сам же и получил....но так хочется быть оптимистом. Хотя в любом случае народу нужно готовится к Майдану, ибо всё во власти-системе слишком прогнило. Но для удачного Майдана нам необходимо сначала уничтожить парашу...
 показати весь коментар
 
а тут звеняй как есть так и будешь есть На прем'єр-міністра готові пропонувати Вакарчука, - глава штабу партії "Голос" Клименко - Цензор.НЕТ 4652
 показати весь коментар
 
шикарно ))) поплавскому портфель министра культуре светит ? тоже ведь певец))))
 показати весь коментар
 
 
Ни в коем случае!!! Только Спикером Рады! Для компании...
 показати весь коментар
 
 
не стоит порядочному человеку с зелеными связываться.
 показати весь коментар
 
Предлагаю Потапа и Настю. Потапа - в премьеры, а Настю - в вицепремьеры. Вторым вицепремьером можно поставить Олю Полякову.

Танцуют все.......
 показати весь коментар
 
 
А из порно-фильмов кто-то планируется? Ну, шоп уже совсем всё и совсем всем стало всё-всё понятно, даже моим котам.
 показати весь коментар
 
 
звеняй там либо русня либо саша грей но саша даже вовку преплюнет
 показати весь коментар
 
 
Премьер-министром кружка по пению.
 показати весь коментар
 
 
Назначить Вакарчука премьером ,может взбрести в голову только конченному зебилу ,, это всё равно что Микилу Азирова сделать солистом " Океана Ельзы".

Против Вакарчука как певца и просто - обычного человека , ничего не имею против но , как говорится -

На прем'єр-міністра готові пропонувати Вакарчука, - глава штабу партії "Голос" Клименко - Цензор.НЕТ 4954 . .
 показати весь коментар
 
 
Хорошо отношусь к Вакарчуку, но у него что, есть какое-нибудь экономическое образование или опыт управленца городами, областями?
 показати весь коментар
 
 
Ищу дурочка на которого за 10% можно оформить кредит на 1млн $, порядочность гарантирую!!
 показати весь коментар
 
Представляю как эти пацики сейчас ржут над аборигенами.....
Первым законом надо не снимать депутатскую неприкосновенность
а смело переименовывать ВР в ШАПИТО На прем'єр-міністра готові пропонувати Вакарчука, - глава штабу партії "Голос" Клименко - Цензор.НЕТ 9468 На прем'єр-міністра готові пропонувати Вакарчука, - глава штабу партії "Голос" Клименко - Цензор.НЕТ 9468 На прем'єр-міністра готові пропонувати Вакарчука, - глава штабу партії "Голос" Клименко - Цензор.НЕТ 9468

На прем'єр-міністра готові пропонувати Вакарчука, - глава штабу партії "Голос" Клименко - Цензор.НЕТ 9170
 показати весь коментар
 
 
У партії "Голос" готові пропонувати лідера політсили Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України

На прем'єр-міністра готові пропонувати Вакарчука, - глава штабу партії "Голос" Клименко - Цензор.НЕТ 9780
 показати весь коментар
 
Читая дискуссии на этом форуме приходит на ум цитата из классического произведения английской литературы:
"- На что мне безумцы? - сказала Алиса.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я.
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. Иначе как бы ты здесь оказалась?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в Стране чудес"
 показати весь коментар
 
 
недавно услышал слово аморфный ...глянул в словарь..блин как точно Вакарчука описали. p.s. но песни у него хорошие
 показати весь коментар
 
Упс. "Голос"-а нет, а Ляшко, таки, выстрелил

Обнародованы данные по выборам в Верховную Раду в результате обработки 0,03% голосов. Первые итоги появились на табло в Центральной избирательной комиссии. Данные по обработке 0,03% бюллетеней появились в 22:08 по Киеву.Согласно данным ЦИК, пятипроцентный барьер преодолевают пять партий. "Слуга народа" набирает 48% голосов, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 11,51%. На третьем месте "Европейская солидарность" Петра Порошенко с 8,12%. За "ПЕС" следуют Радикальная партия Олега Ляшко (6,78%) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (5,81%).
 показати весь коментар
 
зачем такие полумеры: министром иностранных дел, или здравоохранения....
 показати весь коментар
 
Вакарчук - стопроцентный экономист. Этот будет круче еврея Гройсмана.
 показати весь коментар
 
Это вам не ишры на пк. Власть вам вскружила голову? А где мозги?
 показати весь коментар
 
Петя, тебе нужно нвучится петь. Группа ПЕС, подпевал тут навалом... Так что давай...ля мижор и вперед.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа прем'єр-міністра готові пропонувати Вакарчука, - глава штабу партії "Голос" Клименко
 
 
 
 
 
 вгору