 На прем'єр-міністра готові пропонувати Вакарчука, - глава штабу партії "Голос" Клименко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила глава виборчого штабу партії "Голос" Юлія Клименко.
"На прем'єр-міністра готові пропонувати (Вакарчука. - Ред.), але питання: хто формуватиме уряд? Дочекаймося остаточних результатів, і тоді вестимемо конкретні розмови", - сказала глава виборчого штабу.
Водночас вона зазначила, що прем'єрство Вакарчука - не самоціль і не буде умовою входження до коаліції.
"Оскільки та партія, яка виграє, має нести повну відповідальність, зокрема і за прем'єр-міністра", - додала Клименко.
Також вона зазначила, що поки що з партією "Слуга народу" у "Голосу" не було жодних переговорів.
"Ми не будемо ділити міністерства відповідно до партійних квот. Ми хочемо делегувати людей, експертів за напрямками, які у нас є... Ми не наполягатимемо на тому, щоб наша людина очолювала міністерство. Все залежатиме, з одного боку, від коаліційної угоди, а з іншого боку, ми не погодимося на політичного міністра без досвіду та експертизи у відповідній сфері", - додала глава штабу.
Стосовно себе Клименко зазначила, що готова залишитися як депутатом у парламенті, так і перейти у виконавчу владу, залежно від партійної доцільності.
Відповідаючи на запитання про комітет Ради, в якому вона себе бачить, Клименко відповіла, що може працювати як у комітеті економічної політики, так і в комітеті податкової та бюджетної політики.
Кукла зеля, кукла слава.
Что им знать то?
Богдан на листике все напишет.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/na-debatah-s-timoshenko-vakarchuk-ne-smog-otvetit-skolko-stoit-gaz-dlya-naseleniya-video-1077690.html
А что,можно и Вакарчука.Сразу цену на газ в 34 раза уменьшит.Что там Юлькины два раза,а в 34 не могешь?
ЗАНАВЕС !!!
Танцуют все.......
Против Вакарчука как певца и просто - обычного человека , ничего не имею против но , как говорится -
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Первым законом надо не снимать депутатскую неприкосновенность
а смело переименовывать ВР в ШАПИТО
"- На что мне безумцы? - сказала Алиса.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я.
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. Иначе как бы ты здесь оказалась?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в Стране чудес"
Обнародованы данные по выборам в Верховную Раду в результате обработки 0,03% голосов. Первые итоги появились на табло в Центральной избирательной комиссии. Данные по обработке 0,03% бюллетеней появились в 22:08 по Киеву.Согласно данным ЦИК, пятипроцентный барьер преодолевают пять партий. "Слуга народа" набирает 48% голосов, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 11,51%. На третьем месте "Европейская солидарность" Петра Порошенко с 8,12%. За "ПЕС" следуют Радикальная партия Олега Ляшко (6,78%) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (5,81%).