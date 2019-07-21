 Порошенко про президентство Зеленського: Його стратегія - це кіт у мішку

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це Порошенко розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.
Відповідаючи на запитання шеф-редактора Брюссельського бюро Анне Геллінек, як би він описав те, що відбувається під час президентства Володимира Зеленського в Україні, Петро Порошенко заявив: "Ніхто не знає, бо стратегія нашого нового президента - це, як ми називаємо в Україні, кіт у мішку".
"Всі пояснюють, що нам потрібні парламентські вибори для продовження реформ. І я дуже пишаюся тим, що весь світ заявляє, що за останні п'ять років мого президентства ми зробили більше для процесу реформ, ніж за 25 років до цього. Але минуло три місяці від президентських виборів, і ми не маємо подальших змін", - наголосив Порошенко.
П’ятий президент України додав, що він оптиміст і намагається зробити все можливе, щоб продовжити реформи в Україні.
"На жаль, ми бачимо перші ознаки реваншу. Команда Януковича знищує п'ять років мого президентства, це ті, хто був пов'язаний із Путіним, який вдерся до України, це ті, хто відповідальний за кров на Майдані. Я боюся, що вони повернуться. І я думаю, що це дуже тривожний знак. Почалися судові процеси проти закону про декомунізацію, судової реформи, утворення незалежної української церкви та багатьох інших. Звичайно, я не вітаю цього. Але я думаю, що ключовим питанням для України є продовження європейської та євроатлантичної інтеграції. І якщо хтось спробує зупинити це чи замінить роботу, виконану досі, на бла-бла-бла, ми не приймемо цього", - підкреслив лідер "Європейської Солідарності".
Відповідаючи на запитання, чи очікує він політичної кризи після парламентських виборів, Порошенко відповів, що, на його думку, Україна вже перебуває в кризі.
"Я думаю, що ми вже перебуваємо в кризі, бо після президентських виборів президент закликав до дострокових виборів із сумнівної причини, хоча парламенту довелося б працювати ще кілька місяців. Це вже криза. Президент наполягає на тому, що прем'єр-міністр має піти. І той вже сидить на спакованих валізах", - заявив Порошенко.
Політик зазначив, що головні зміни, які відбулися за його президентства в країні, на його думку, полягали в тому, що після Майдану п'ять років тому, коли 16% людей підтримали інтеграцію в НАТО, зараз вони мають 58%. "Кількість тих, хто підтримував європейську інтеграцію, на той час становила 33%. Сьогодні це майже 70 відсотків. А ті, хто зараз намагається зупинити цей процес, приведуть країну до дуже глибокої кризи. Бо вони намагаються повернути країну під російський вплив", - наголосив політик.
На питання, чи готовий Порошенко шукати компромісу з паном Зеленським, або чи бачить себе як його політичного опонента, політик відповів: "Відповідь дуже проста. Ми єдина політична партія, що формулює чітку стратегію: ми за Європу, за європейську і євроатлантичну інтеграції. І якщо президент Зеленський реалізує те, що заявив, я обов'язково піду з ним до Європи".
Проте Порошенко додав: "Якщо президент Зеленський намагається замінити справді важку роботу над реформами якоюсь розмовою або, що ще гірше, залишить владу олігархам, які фінансували його виборчу кампанію, то я буду його найжорсткішим опонентом. Тому що я буду захищати свою країну. Це не питання відносин двох провідних політиків, це питання національних інтересів держави".
Політик також розповів, чи боїться він того, що президент Зеленський поверне Україну під вплив Росії.
"На жаль, я думаю, що це можливо. Ви запитали, якою є стратегія президента Зеленського. І моя абсолютно чітка відповідь: я не знаю, як багато українців цього не знають", - додав Порошенко.
П’ятий президент України також оцінив шанси Зеленського на вирішення кризи на сході України. На його думку, рішення має бути знайдене на основі Мінських угод.
"Але які чотири головні моменти Мінських угод? Пункт №1: виведення російських військ. Без цього нічого не можна. Пункт 2: важке і артилерійське озброєння Росії потрібно відкликати. Пункт 3: незаконні збройні формування мають бути роззброєні. Без цього нічого не можна робити далі. І пункт 4: ми маємо отримати повний контроль над усім українсько-російським кордоном", - наголосив Порошенко.
Він підкреслив, що залишити перемир'я під російським контролем не означало б миру, це було б капітуляцією. "Але капітуляція для України неприйнятна. Моя пропозиція була дуже простою і зрозумілою: нехай Рада безпеки ООН приймає рішення і використовує миротворців під мандатом ООН для захисту всіх прав людей, які зараз живуть на окупованих територіях і страждають від російської окупації. І під час розгортання миротворців ми організовуємо все для політичного вирішення невирішених питань - за вільні і чесні вибори - відповідно до українського законодавства", - зазначив Порошенко.
Відповідаючи на за питання, що саме може зробити президент Зеленський, чи може першим кроком бути його розмова з Путіним, політик відповів: "Ви абсолютно праві, тому що це безпечний сценарій для збереження обличчя. Путін ненавидів ідею підтримки сценарію Порошенка. Ключ до миру не в руках пана Зеленського. І він не був у руках пана Порошенка. Так само, як він не в Берліні, Брюсселі або Вашингтоні".
"На жаль, ключ до миру лежить у руках Путіна в Кремлі", - резюмував Петро Порошенко.
Неизвестная для пети у ЗЕ стратегия в том смысле, что петя не поймет, с какой стороны к нему подлазить и что предлагать. Как-то ЗЕ себя не так ведет, говорит, что не хочет ворованного бабла и всяких схем. Что делать петя никак не свяжет концы с концами. Не было в его практике еще такого.
Ворованное бабло оно ведь только у пети.
А у зели честно заработанное.
Правда в декларации нулевой доход.
Ну то таке.
Зебот и факты никогда не пересекаются.
Жесть контингент.
/БЛОГИ-ПОЛІТИКА
Ян Валетов
Пора начинать бояться. До приступов. До дрожи
21 липня 2019, 21:519.6тЧитати матеріал російською
Судя по тому, что я читаю в экзит-полах по мажоритарке, это называется разгром.
Разгром полный и окончательный.
Мудрый украинский народ выдал такой кредит доверия своим слугам, что отработать его будет делом жизни и смерти. Причем, это не фигура речи, господа.
Я уже так много раз писал о балансе любви и ненависти, что не хочу повторяться. Боюсь представить крутизну пике, которым может закончится этот парад популярности.
В этом месте пора начинать бояться. До приступов медвежьей болезни. До дрожи. Потому что рейтинги Порошенко в конце срока могут показаться недостижимой вершиной.
С одной стороны, мне приятно, что мои прогнозы оказались точными, с другой, мне реально не по себе от мысли, что будет, если СН не оправдает надежд. Болезненной может оказаться прививка от популизма.
Я буду рад ошибиться, но, как показывает опыт, одних благих намерений недостаточно. И место, куда они ведут, давно определено.
Та сборная солянка, что входит в ВР под сверхпопулярным брендом, нестабильна по сути. Она не может не рассыпаться. И вычистить из нее придется большую часть. При отсутствии проверенного кадрового резерва нет возможности построить эшелонированную систему управления. А резерва нет. Совсем.
Нет идеологии. Нет ничего. Есть декларированные добрые намерения и полсотни человек, которые имеют все шансы стать сакральными жертвами торжества демократии.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/yan-valetov-pora-nachinat-boyatsya-do-pristupov-do-drozhi.htm
Красота.
Уже слышна барабанная дробь.
Хлеба не будет,а зрелищ хоть отбавляй
Ви хоч розумієте слова(крім "бабло"), які написали?
Вот это бабуля отожгла.
Порошенко врет.
Если бы это действительно было так, за евросолидарность проголосовало бы большинство населения Украины.
Голосуя за Слугу народа, украинцы протестовали против политики ЕС, которую проводили проевропейские партии в целях интеграции с ЕС, поднимая тарифы, цены и насаждая другие столь же мерзкие европорядки.
Дальнейшая евроинтеграция, это дальнейшее ухудшение жизни в Украине, все это понимают, поэтому украинцы поддержали политические силы, которые остановят еврошабаш проевропейских сил, устроивших в Украине евроад.
Более того, деятельность проевропейских сил в Украине грозит национальной безопасности государства, толкая Украину в орбиту Кремля.
Борис Моисеев.
соплЯ зеЛеная на ростове будет.через месяцев 10.
Пожрал всех кур и на коврик под дверь хозяевам насрал.
За такою логікою Порошенко повинен бути опонентом сам собі.
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ну, до чего же все таки оно ублюдочное типа барыга не знает, шо Зеленский у власти: не 3, а 2 месяца
и шо Премьер-министр, Генплокулол ............................. его протеже, до сих пор, сидят на этих постах, а ВР сегодня только выбираем
надеюсь на Западе разберутся шо мародер мелет
а вообще, ему уже давно пора психиатра вызывать.
Найцікавіше буде як проголосує ОБЗЖ під час розгляду питання про зняття з неї недоторканості.