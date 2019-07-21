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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Порошенко про президентство Зеленського: Його стратегія - це кіт у мішку

П'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко не довіряє нинішньому президентові Володимиру Зеленському. Перед виборами до Верховної Ради він дає чіткий сигнал президенту Росії Володимиру Путіну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це Порошенко розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

Відповідаючи на запитання шеф-редактора Брюссельського бюро Анне Геллінек, як би він описав те, що відбувається під час президентства Володимира Зеленського в Україні, Петро Порошенко заявив: "Ніхто не знає, бо стратегія нашого нового президента - це, як ми називаємо в Україні, кіт у мішку".

"Всі пояснюють, що нам потрібні парламентські вибори для продовження реформ. І я дуже пишаюся тим, що весь світ заявляє, що за останні п'ять років мого президентства ми зробили більше для процесу реформ, ніж за 25 років до цього. Але минуло три місяці від президентських виборів, і ми не маємо подальших змін", - наголосив Порошенко.

П’ятий президент України додав, що він оптиміст і намагається зробити все можливе, щоб продовжити реформи в Україні.

"На жаль, ми бачимо перші ознаки реваншу. Команда Януковича знищує п'ять років мого президентства, це ті, хто був пов'язаний із Путіним, який вдерся до  України, це ті, хто відповідальний за кров на Майдані. Я боюся, що вони повернуться. І я думаю, що це дуже тривожний знак. Почалися судові процеси проти закону про декомунізацію, судової реформи, утворення незалежної української церкви та багатьох інших. Звичайно, я не вітаю цього. Але я думаю, що ключовим питанням для України є продовження європейської та євроатлантичної інтеграції. І якщо хтось спробує зупинити це чи замінить роботу, виконану досі, на бла-бла-бла, ми не приймемо цього", - підкреслив лідер "Європейської Солідарності".

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Відповідаючи на запитання, чи очікує він політичної кризи після парламентських виборів, Порошенко відповів, що, на його думку, Україна вже перебуває в кризі.

"Я думаю, що ми вже перебуваємо в кризі, бо після президентських виборів президент закликав до дострокових виборів із сумнівної причини, хоча парламенту довелося б працювати ще кілька місяців. Це вже криза. Президент наполягає на тому, що прем'єр-міністр має піти. І той вже сидить на спакованих валізах", - заявив Порошенко.

Політик зазначив, що головні зміни, які відбулися за його президентства в країні, на його думку, полягали в тому, що після Майдану п'ять років тому, коли 16% людей підтримали інтеграцію в НАТО, зараз вони мають 58%. "Кількість тих, хто підтримував європейську інтеграцію, на той час становила 33%. Сьогодні це майже 70 відсотків. А ті, хто зараз намагається зупинити цей процес, приведуть країну до дуже глибокої кризи. Бо вони намагаються повернути країну під російський вплив", - наголосив політик.

На питання, чи готовий Порошенко шукати компромісу з паном Зеленським, або чи бачить себе як його політичного опонента, політик відповів: "Відповідь дуже проста. Ми єдина політична партія, що формулює чітку стратегію: ми за Європу, за європейську і євроатлантичну інтеграції. І якщо президент Зеленський реалізує те, що заявив, я обов'язково піду з ним до Європи".

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Проте Порошенко додав: "Якщо президент Зеленський намагається замінити справді важку роботу над реформами якоюсь розмовою або, що ще гірше, залишить владу олігархам, які фінансували його виборчу кампанію, то я буду його найжорсткішим опонентом. Тому що я буду захищати свою країну. Це не питання відносин двох провідних політиків, це питання національних інтересів держави".

Політик також розповів, чи боїться він того, що президент Зеленський поверне Україну під вплив Росії.

"На жаль, я думаю, що це можливо. Ви запитали, якою є стратегія президента Зеленського. І моя абсолютно чітка відповідь: я не знаю, як багато українців цього не знають", - додав Порошенко.

П’ятий президент України також оцінив шанси Зеленського на вирішення кризи на сході України. На його думку, рішення має бути знайдене на основі Мінських угод.

"Але які чотири головні моменти Мінських угод? Пункт №1: виведення російських військ. Без цього нічого не можна. Пункт 2: важке і артилерійське озброєння Росії потрібно відкликати. Пункт 3: незаконні збройні формування мають бути роззброєні. Без цього нічого не можна робити далі. І пункт 4: ми маємо отримати повний контроль над усім українсько-російським кордоном", - наголосив Порошенко.

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Він підкреслив, що залишити перемир'я під російським контролем не означало б миру, це було б капітуляцією. "Але капітуляція для України неприйнятна. Моя пропозиція була дуже простою і зрозумілою: нехай Рада безпеки ООН приймає рішення і використовує миротворців під мандатом ООН для захисту всіх прав людей, які зараз живуть на окупованих територіях і страждають від російської окупації. І під час розгортання миротворців ми організовуємо все для політичного вирішення невирішених питань - за вільні і чесні вибори - відповідно до українського законодавства", - зазначив Порошенко.

Відповідаючи на за питання, що саме може зробити президент Зеленський, чи може першим кроком бути його розмова з Путіним, політик відповів: "Ви абсолютно праві, тому що це безпечний сценарій для збереження обличчя. Путін ненавидів ідею підтримки сценарію Порошенка. Ключ до миру не в руках пана Зеленського. І він не був у руках пана Порошенка. Так само, як він не в Берліні, Брюсселі або Вашингтоні".

"На жаль, ключ до миру лежить у руках Путіна в Кремлі", - резюмував Петро Порошенко. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138805
 
   
 Топ коментарі
 
Придумай что-то новое, пеппа... На зоне сокамерники потребуют разнообразия.
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Соєві, а як так вийшло, що за сивочолого гетьмана проголосувало лише 9 відсотків? Ви ж писали про 25%.)
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Петя, твоя "стратегия" красиво говорить и воровать не сработала, неужели ты еще не понял? Даже за эти пару месяцев твой рейтинг упал с 16% до примерно 9%.
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пока вижу единый фронт ненависти: порох-медведчук, ну и рыги мелкие плюс шавка ахметовская.
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Блин! Чуть шо- так сразу кот! Хоть бы котов уже не трогал. Они ведь такие... Вроде бы и ничего особенного... тока с котоненавистниками странные вещи порой происходят... Внезапно!
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Котоненавистники не могут за себя ответить.Потому что не умеют ни читать ни писать. Умеют только лаять Порошенко про президентство Зеленського: Його стратегія - це кіт у мішку - Цензор.НЕТ 160
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Грановский - не бритая ****** тоже пролетает. Слипачук слиплась !
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Вся соевая дотла проворовавшаяся верхушка в пролете! Походу, пораженко депутатов 30 будет иметь, не больше.
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Да этот петя просто ненормальный.

Неизвестная для пети у ЗЕ стратегия в том смысле, что петя не поймет, с какой стороны к нему подлазить и что предлагать. Как-то ЗЕ себя не так ведет, говорит, что не хочет ворованного бабла и всяких схем. Что делать петя никак не свяжет концы с концами. Не было в его практике еще такого.
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Ну да.
Ворованное бабло оно ведь только у пети.
А у зели честно заработанное.
Правда в декларации нулевой доход.
Ну то таке.
Зебот и факты никогда не пересекаются.
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Знаешь, чучело порохоботовское. Зеля никогда не имел доступа к бюджетным потокам, таможне, предприятиям, прокладкам, откатам и т.д., откуда все воруется. Все что у него есть он зарабртал за 20 лет своими руками и головой в частном бизнесе не прибегая ни к каким гос. средствам, субсидиям и т.д, т.п. А петя только и делал, что сидел на потоках, даже при рыгах.
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Т.е. такое понятие как налоговая деклаоация тебе вообще неведомо.
Жесть контингент.
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Шо про субсидии это ты к ленке зелиной супруге Порошенко про президентство Зеленського: Його стратегія - це кіт у мішку - Цензор.НЕТ 7596
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Таки да, не имел. Теперь имеет полный доступ, слава зебилам!
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Вибори до Верховної Ради України 2019

Порошенко про президентство Зеленського: Його стратегія - це кіт у мішку - Цензор.НЕТ 6562/БЛОГИ-ПОЛІТИКА

Порошенко про президентство Зеленського: Його стратегія - це кіт у мішку - Цензор.НЕТ 6562
Ян Валетов
Пора начинать бояться. До приступов. До дрожи
21 липня 2019, 21:519.6тЧитати матеріал російською



Судя по тому, что я читаю в экзит-полах по мажоритарке, это называется разгром.
Разгром полный и окончательный.
Мудрый украинский народ выдал такой кредит доверия своим слугам, что отработать его будет делом жизни и смерти. Причем, это не фигура речи, господа.
Я уже так много раз писал о балансе любви и ненависти, что не хочу повторяться. Боюсь представить крутизну пике, которым может закончится этот парад популярности.
В этом месте пора начинать бояться. До приступов медвежьей болезни. До дрожи. Потому что рейтинги Порошенко в конце срока могут показаться недостижимой вершиной.

С одной стороны, мне приятно, что мои прогнозы оказались точными, с другой, мне реально не по себе от мысли, что будет, если СН не оправдает надежд. Болезненной может оказаться прививка от популизма.
Я буду рад ошибиться, но, как показывает опыт, одних благих намерений недостаточно. И место, куда они ведут, давно определено.
Та сборная солянка, что входит в ВР под сверхпопулярным брендом, нестабильна по сути. Она не может не рассыпаться. И вычистить из нее придется большую часть. При отсутствии проверенного кадрового резерва нет возможности построить эшелонированную систему управления. А резерва нет. Совсем.

Нет идеологии. Нет ничего. Есть декларированные добрые намерения и полсотни человек, которые имеют все шансы стать сакральными жертвами торжества демократии.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/yan-valetov-pora-nachinat-boyatsya-do-pristupov-do-drozhi.htm
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Стать сакральными жертвами торжества демократии.

Красота.
Уже слышна барабанная дробь.
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Плебс выбрал хлеба и зрелищ Порошенко про президентство Зеленського: Його стратегія - це кіт у мішку - Цензор.НЕТ 5200
Хлеба не будет,а зрелищ хоть отбавляй Порошенко про президентство Зеленського: Його стратегія - це кіт у мішку - Цензор.НЕТ 5200
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Порошенко про Зеленского : ,,Его стратегия это кот в мешке " .А сам подумал -,,А моя стратегия -бабки в оффшоры , сына -в Раду , дочек-в Лондон ......а сам подамся к витьку метветчуку , ему сказочники нужны , лохторату капусту квашеную вешать на уши буду про дрючбу и мир с браццкой раиссей как раньше соей замазывал про скорое членство в ЕС и НАТО "
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Петр лексеич не раскачивайте лодку,а то путин нападет
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Свынорылый Пэтро,а твоя стратегия бабло в офшорах,типа "слепого траста".
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"бабло в офшорах,типа "слепого траста"©
Ви хоч розумієте слова(крім "бабло"), які написали?
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На місцевих та сибірських кладовищах. Колеги Путлера там викошували українців нещадно. А кого не встигали - Жуков гнав по мінних полях на кулемеи і топив у Дніпрі. Росія до сих пір боїться військові архіви відкривати.
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А мне запомнилось Юлькино: посажу петиных друзей ( как переделанное высказывание о борьбе с коррупцей).
Вот это бабуля отожгла.
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Парашенко разучивает речи, которыми будет сидя у параши развлекать своих сокамерников. Они таких речистих петушков любят (во всех смыслах этого слова), потому что развлечений у зеков немного
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Стратегия потрошиной гниды была много наобещать, но ни *** не сделать, но много наворовать, поэтому это он был кот в мешке, вернее гнида.
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у меня сложилось впечатление , что процентов 70-80 % "порохоботов" работали таки на зеленского...
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"Количество тех, кто поддерживал европейскую интеграцию, в то время составляло 33%. Сегодня это почти 70 процентов.

Порошенко врет.

Если бы это действительно было так, за евросолидарность проголосовало бы большинство населения Украины.

Голосуя за Слугу народа, украинцы протестовали против политики ЕС, которую проводили проевропейские партии в целях интеграции с ЕС, поднимая тарифы, цены и насаждая другие столь же мерзкие европорядки.
Дальнейшая евроинтеграция, это дальнейшее ухудшение жизни в Украине, все это понимают, поэтому украинцы поддержали политические силы, которые остановят еврошабаш проевропейских сил, устроивших в Украине евроад.
Более того, деятельность проевропейских сил в Украине грозит национальной безопасности государства, толкая Украину в орбиту Кремля.
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Теперь зе будет насаждать милые сердцу евроазивтские порядки.
Борис Моисеев.
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ухаах первернуть с ног на голову это так круто шара как при делдах нищебродах в СССР да Порошенко про президентство Зеленського: Його стратегія - це кіт у мішку - Цензор.НЕТ 868
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Стратегию шоколадного барыги спрятавшего свои деньги в офшорах вся страна уже увидела. Это никаких реформ, возглавление коррупции, отбеливание банды Януковича, назначения кума прокурором который за год не раскрыл ни одного дела и т.д.
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сцылко в студия Порошенко про президентство Зеленського: Його стратегія - це кіт у мішку - Цензор.НЕТ 2899 и сцлко с зелиной помощью армейцам Порошенко про президентство Зеленського: Його стратегія - це кіт у мішку - Цензор.НЕТ 2899 по весу сравним 50 барретов в комплекте и зелины концерты что больше урона русне нанесло Порошенко про президентство Зеленського: Його стратегія - це кіт у мішку - Цензор.НЕТ 4795
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Петя, ты ошибся - это не кот, а тигр... который тебя загрызет.
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судя по коментам большая часть зебилов не имет средств на рошен и побираются на взятых в кредит старых пнях Порошенко про президентство Зеленського: Його стратегія - це кіт у мішку - Цензор.НЕТ 3926
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Так Брехло офшорне за сплюндровану довіру народну будеш ти запльований сидіти до скону в тюрмі,як зрадник і мародер.
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а его стратегия це пиджак заправленый у трусы
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Говорил, плече подставит, а сам сзади укусил.
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Не. Не кот в мешке. Мне больше нравится порося в мешке. И с моста.
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Совершенно правильно сказал. Мутный какой-то преЗЕдент, мутная команда ЗЕ и партия его мутная. Нет четкого пути движения, какова их позиция по Крыму и Донбассу никто конкретно не сказал. Все в густом тумане.
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Порох прав на 100%
соплЯ зеЛеная на ростове будет.через месяцев 10.
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Офигеть ты Ванга..или Нострадамус? Пиши ещё, мне интерестна эволюцияя дятлов, их мигрирование и т.д.
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А твоя стратегия ПЕС ето дуля в кармане, которую ты пообещал народу.
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Зняття недоторканості, боротьба з кнопкодавством у ВР, дієвий закон про імпічмент- це "кіт у мішку" ??? Як що так то дай Боже щоб то "кіт вистрибнув" .
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3 проекта законов, это - не стратегия. это - затыкание дыр
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Жил-был ПЕС. Было у ПЕСа в 2014 году 54%. После того как ПЕС вместо того чтобы охранять двор и людей все сожрал сам а что не сожрал то понадкусывал и пораздавал волкам ему дали под жопу и у его осталось 8%.
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А во двор залез соседский собака.
Пожрал всех кур и на коврик под дверь хозяевам насрал.
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а хозяева и рады...думают что соседский пес будет охранять их двор
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Это уже не кот Это обдолбаный клоун в глубокой жопе
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Петя ты сам угроза нац.безопасности.Кто тебя за язык тянет,таке ляпати?С твоих слов,выходит,що ты один Дартаньян за курс в ЕС и НАТО, и тут же приводишь статистику где 70% за курс в ЕС и 58% за НАТО,хотя сам набираешь 8%.Теперь якись бюргер с твоих слов,будет вважати,що за ЕС только 8%,а 62% погулять вышли Порошенко про президентство Зеленського: Його стратегія - це кіт у мішку - Цензор.НЕТ 2404
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теперь бюргер десять раз подумает стоит ли ему думать об инвестициях в Украину. при Порошенко была какая-то стабильная линия, а теперь что? quo vadis, Зеленский?
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Ну послушав Петю,таки так и подумает.62% агентов кремля,це тобi не хухры мухры.И лишь 8% честных евроинтеграторов,сдерживающих натиск реваншистов Порошенко про президентство Зеленського: Його стратегія - це кіт у мішку - Цензор.НЕТ 9962
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К сожалению, наиболее простая и реальная стратегия удержания власти у Зеленского как у президента, не имеющего опыта и связей - подминание всей власти под себя, переход к диктатуре. и с Востока ему с радостью в этом помогут.
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Если президент Зеленский пытается заменить действительно тяжелую работу над реформами разговором или, что еще хуже, оставит власть олигархам..., то я буду его жестким оппонентом
За такою логікою Порошенко повинен бути опонентом сам собі.
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Та нет там никакой стратегии. Пиарятся на злободневных эпизодических вопросах, дергаются со стороны в сторону, а лохи им аплодируют.
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Эта тварь всетаки пролазит в раду.Представляю какие оно палки будет в колёса ставить.
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целая ветка фанатов Зе - так скажите, в чем стратегия-то?
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Эту вороватую мразь нужно только на нары! Скорее бы новый генпрокурор и вперед...
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ну это всё же не "свыня в шоколаде" ...
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По Петиньі понятиям должньі бьіть бабки в мешке а не кот)))
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Но прошло три месяца с президентских выборов, и мы не имеем дальнейших изменений

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ну, до чего же все таки оно ублюдочное Порошенко про президентство Зеленського: Його стратегія - це кіт у мішку - Цензор.НЕТ 6625 типа барыга не знает, шо Зеленский у власти: не 3, а 2 месяца


и шо Премьер-министр, Генплокулол ............................. его протеже, до сих пор, сидят на этих постах, а ВР сегодня только выбираем


надеюсь на Западе разберутся шо мародер мелет


а вообще, ему уже давно пора психиатра вызывать.




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Нічого, скоро кіт з мішка вискочить і у миші під віником буде життя з адреналіном.
Найцікавіше буде як проголосує ОБЗЖ під час розгляду питання про зняття з неї недоторканості.
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