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 Політика України
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Все про:Київська область (964) ЦВК (716)

 ЦВК визнала протиправною бездіяльність окружної комісії на 94-му окрузі в Київській області

Окружна виборча комісія 94-го округу порушила права членів дільничних виборчих комісій від "Самопомочі", яких замінили без відома політсили

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ,  про це заявив заступник голови ЦВК Олег Конопольський.

За його словами, за таких обставин ЦВК має право достроково припинити повноваження ОВК. Втім робити цього комісія не буде через необхідність встановити результати голосування.

Зате ЦВК визнала протиправною бездіяльність ОВК на 94-му окрузі і вирішила нагадати їй про кримінальну відповідальність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час виборів системних порушень не зафіксовано, - МВС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138804
 
 
 Топ коментарі
 
Пишут что Кононенко таки пролетел
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ЦИК держит нос по ветру. Петя уже не канает.
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Табор уходит в небо лысый уходит в бега.
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Это там где Кононенко избирался. На совпадение не похоже.
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Звісно, справа лише в тому що членів ОВК призначає ЦВК.
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тётка слила тётку, порохоботам на заметку
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Табор уходит в небо лысый уходит в бега.
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ну то отдельная инфа, раз цензор не может разродиться
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ну от і результати ? ліксєїч не має більшості в цік)?!
чи пульт зламався? ЦВК визнав протиправною бездіяльність окружної комісії на 94-му окрузі в Київській області - Цензор.НЕТ 901
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Кому интересно: Прямой эфир из Окружной избирательной комиссии 94 округа. https://www.youtube.com/watch?v=lyMujYaEMzI
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Ну они перестанут пи#дить наши денги надеюсь)) ЦВК визнав протиправною бездіяльність окружної комісії на 94-му окрузі в Київській області - Цензор.НЕТ 9964
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"Заправлены в планшеты
Космические карты,
И штурман уточняет
В последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята,
Споемте перед стартом:
У нас еще в запасе
Четырнадцать минут." и полетели...
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Самопомощь там продала своего члена Кононенко.
Теперь морозятся.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК визнала протиправною бездіяльність окружної комісії на 94-му окрузі в Київській області
 
 
 
 
 
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