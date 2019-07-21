 ЦВК визнала протиправною бездіяльність окружної комісії на 94-му окрузі в Київській області

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це заявив заступник голови ЦВК Олег Конопольський.
За його словами, за таких обставин ЦВК має право достроково припинити повноваження ОВК. Втім робити цього комісія не буде через необхідність встановити результати голосування.
Зате ЦВК визнала протиправною бездіяльність ОВК на 94-му окрузі і вирішила нагадати їй про кримінальну відповідальність.
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Табор уходит в неболысый уходит в бега.
чи пульт зламався?
Космические карты,
И штурман уточняет
В последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята,
Споемте перед стартом:
У нас еще в запасе
Четырнадцать минут." и полетели...
Теперь морозятся.