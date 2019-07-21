 ЦВК визнала протиправною бездіяльність окружної комісії на 94-му окрузі в Київській області

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це заявив заступник голови ЦВК Олег Конопольський.

За його словами, за таких обставин ЦВК має право достроково припинити повноваження ОВК. Втім робити цього комісія не буде через необхідність встановити результати голосування.

Зате ЦВК визнала протиправною бездіяльність ОВК на 94-му окрузі і вирішила нагадати їй про кримінальну відповідальність.

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