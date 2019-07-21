 Зняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявили представники політсили під час виступу в штабі партії.
Відповідаючи на запитання щодо того, як вирішувати проблему "кнопкодавства", голова "Слуги народу" Дмитро Разумков наголосив, що після приходу партії до парламенту планує зробити так, аби запрацювала "сенсорна кнопка".
"Ми впевнені, що за це можна вводити кримінальну відповідальність. Тому що є чітка норма закону, де написано, що це повинно бути персональне голосування. Кримінальна відповідальність може бути як в рамках штрафних санкцій, так і реальні строки", - сказав він.
Своєю чергою, кандидат у депутати від "Слуги народу" Павло Фролов зазначив: "Ми пропонуємо, щоб за "кнопкодавство" було позбавлення мандату. Але для цього потрібно вносити зміни до Конституції, тому це можливо лише з лютого 2020 року".
"Але як тільки ми прийдемо в Раду, одним із перших рішень буде рішення про впровадження "сенсорної кнопки". І другим рішенням - впровадження кримінальної відповідальності за "кнопкодавство". Це нам дозволить, є можливість, якщо є вирок суду, то автоматично депутат втрачає мандат", - сказав Фролов і додав, що "ці питання вже напрацьовано".
Крім того, Разумков наголосив, що одним із ключових рішень, які необхідно буде ухвалити в новому парламенті, це зняття депутатської недоторканості.
"Інше питання - це відкликання народного депутата або дострокове припинення його повноважень", - підкреслив голова партії "Слуга народу".
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВРУ законопроєкт №10394 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".
А насчет разбитых окон, теория гласит, если в городе появилось хоть одно разбитое окно и ничего с этим не делать, через время окажется так, что все окна будут разбиты.
Мы сейчас живем там где уже все окна разбиты, пора начинать ремонт, а не сидеть и подгавкивать, что у вас нехрена не выйдет.
і ,до речі,зе вже почав..
нас митниці та у Сбу.
***
І як відкликати депутата, коли він пройшогв по списку партії?
Вова очнись ты тут НИКТО такойже как и порошенко.
И что теперь, даже ***** не нападет?
Какжетак?
Ты читать умеешь? А вообще тебе правильно сказали. Завязывай с алкоголем. До добра не доведет.
Нет канечна, грабил меня 5 лет, когда зеля меня спасет, нет сил ждать.
где первый законопроект ЗЕ, когда ты внесешь его в Раду?
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"