 Зняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявили представники політсили під час виступу в штабі партії.

Відповідаючи на запитання щодо того, як вирішувати проблему "кнопкодавства", голова "Слуги народу" Дмитро Разумков наголосив, що після приходу партії до парламенту планує зробити так, аби запрацювала "сенсорна кнопка".

"Ми впевнені, що за це можна вводити кримінальну відповідальність. Тому що є чітка норма закону, де написано, що це повинно бути персональне голосування. Кримінальна відповідальність може бути як в рамках штрафних санкцій, так і реальні строки", - сказав він.

Своєю чергою, кандидат у депутати від "Слуги народу" Павло Фролов зазначив: "Ми пропонуємо, щоб за "кнопкодавство" було позбавлення мандату. Але для цього потрібно вносити зміни до Конституції, тому це можливо лише з лютого 2020 року".

Читайте також: Разумков: Об'єднання з "Європейською Солідарністю" неможливе, готові обговорювати коаліцію з "Голосом"

"Але як тільки ми прийдемо в Раду, одним із перших рішень буде рішення про впровадження "сенсорної кнопки". І другим рішенням - впровадження кримінальної відповідальності за "кнопкодавство". Це нам дозволить, є можливість, якщо є вирок суду, то автоматично депутат втрачає мандат", - сказав Фролов і додав, що "ці питання вже напрацьовано".

Крім того, Разумков наголосив, що одним із ключових рішень, які необхідно буде ухвалити в новому парламенті, це зняття депутатської недоторканості.

"Інше питання - це відкликання народного депутата або дострокове припинення його повноважень", - підкреслив голова партії "Слуга народу".





Також читайте: "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВРУ законопроєкт №10394 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".