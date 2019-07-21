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Все про:недоторканність (422) кнопкодавство (9) Разумков Дмитро (97) Слуга народу (130)

 Зняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани

У партії "Слуга народу" наголошують на необхідності зняття депутатської недоторканності, боротьби з "кнопкодавством" і початку роботи "сенсорної кнопки" в новообраній Верховній Раді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявили представники політсили під час виступу в штабі партії.

Відповідаючи на запитання щодо того, як вирішувати проблему "кнопкодавства", голова "Слуги народу" Дмитро Разумков наголосив, що після приходу партії до парламенту планує зробити так, аби запрацювала "сенсорна кнопка".

"Ми впевнені, що за це можна вводити кримінальну відповідальність. Тому що є чітка норма закону, де написано, що це повинно бути персональне голосування. Кримінальна відповідальність може бути як в рамках штрафних санкцій, так і реальні строки", - сказав він.

Своєю чергою, кандидат у депутати від "Слуги народу" Павло Фролов зазначив: "Ми пропонуємо, щоб за "кнопкодавство" було позбавлення мандату. Але для цього потрібно вносити зміни до Конституції, тому це можливо лише з лютого 2020 року".

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"Але як тільки ми прийдемо в Раду, одним із перших рішень буде рішення про впровадження "сенсорної кнопки". І другим рішенням - впровадження кримінальної відповідальності за "кнопкодавство". Це нам дозволить, є можливість, якщо є вирок суду, то автоматично депутат втрачає мандат", - сказав Фролов і додав, що "ці питання вже напрацьовано".

Крім того, Разумков наголосив, що одним із ключових рішень, які необхідно буде ухвалити в новому парламенті, це зняття депутатської недоторканості.

"Інше питання - це відкликання народного депутата або дострокове припинення його повноважень", - підкреслив голова партії "Слуга народу".

Також читайте: "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВРУ законопроєкт №10394 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138803
 
   
 Топ коментарі
 
Уже совсем скоро барыги и подбарыжники начнут скулить что снятие неприкосновенности это плохо, они голосовать за это не готовы и нужно сначала что-то там и так далее...
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100%
Там ещё про уголовную ответственность за кнопкодавство и отзыв депутата

Это вообще агенткремля может предложить
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Ну вообще наглость на святое покушатся!!! Снятие депутатской неприкосновенности и запуске "сенсорной кнопки": в "Слуге народа" озвучили первоочередные планы - Цензор.НЕТ 1501 Снятие депутатской неприкосновенности и запуске "сенсорной кнопки": в "Слуге народа" озвучили первоочередные планы - Цензор.НЕТ 9185

Это что, бояре теперь от народа не сильно будут отличатся и кланяться и молится на них нельзя будет? Как же мы без портретов, а они без неприкосновенности то жить будут? Снятие депутатской неприкосновенности и запуске "сенсорной кнопки": в "Слуге народа" озвучили первоочередные планы - Цензор.НЕТ 2530 Снятие депутатской неприкосновенности и запуске "сенсорной кнопки": в "Слуге народа" озвучили первоочередные планы - Цензор.НЕТ 2530
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наконец-то эта вся срань совково-питаристическая в утиль уйдёт...
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Радіти треба коли він програє місцеві вибори, до ВР він і не збирався.
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Неприкосновенности перед уголовным как и админкодексами не должно быть ни у кого.Иначе это не кодексы или проще правила проживания в данной стране а туалетная бумага
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Пока бородатая бабушка будет набивать карманы, они будут менять кнопки в Раде и переносить ОПу. Здобули. Других проблем сейчас нету.
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Надо с чего-то начинать, теорию разбитых окон слышали? Почитайте очень познавательно.
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Теорию разбитых окон не знаю, зато знаю практику разведенных лохов.
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Вы что победитель битвы экстрасенсов, все знаете наперед?
А насчет разбитых окон, теория гласит, если в городе появилось хоть одно разбитое окно и ничего с этим не делать, через время окажется так, что все окна будут разбиты.
Мы сейчас живем там где уже все окна разбиты, пора начинать ремонт, а не сидеть и подгавкивать, что у вас нехрена не выйдет.
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Я знаю что как только появляется один зассаный подъезд, то непременно все побъезды в городе будут зассаны. И это будет сын Порошенко.
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це трохи інша ситуація..
і ,до речі,зе вже почав..
нас митниці та у Сбу.
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"Другой вопрос - это отзыв народного депутата или досрочное прекращение его полномочий"
***

І як відкликати депутата, коли він пройшогв по списку партії?
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Императивный мандат - партия его забирает.
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Дуже легко. Партія дала - партія взяла. Будь-який член партії забовʼязаний підкорятися партійній дисципліні. Це аксіома. І це записано в уставі будь якої партії. Бо без цього не може існувати жодна партія.
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народ прагне крові - вироків для мародерів і свинарчуків
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Звиздец!!!! Как ахметка решит так и будет.

Вова очнись ты тут НИКТО такойже как и порошенко. Зняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани - Цензор.НЕТ 7579
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Очередные сказки для лохов.Точно такие же заявления делала и предыдущая власть Зняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани - Цензор.НЕТ 5661
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Совсем распоясалась ЗЕлень, собрались ПЕРВООЧЕРЕДНО сделать все, что Петя за ПЯТЬ лет не смог.
И что теперь, даже ***** не нападет?
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Слышишь шлеппер, у меня тут спрашивают, когда таки конец тарифного генацида Парашенки? Шо там Нотердам + как поживает?
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Так и сейчас Рада может лишить неприкосновенности депутата, разве нет?
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ну так и в чем проблема то? понятно, что у депутата должен быть определенный имунитет, чтобы на него всякие силовики не давили в корыстных интересах.
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Проблема в круговой поруке. Не выходит у наших депутатов быть принципиальными. Каждый когда такой вопрос возникает думает прежде всего, что сам в такой ситуации оказаться может.
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Стоп а как же широко разрекламированный Зелупенфюрором закон про импичмент???
Какжетак?
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Закон об импичменте внесем в Раду одним из первых, - Зеленский

Ты читать умеешь? А вообще тебе правильно сказали. Завязывай с алкоголем. До добра не доведет. Зняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани - Цензор.НЕТ 1239
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фух, успокоил, отлегло, как там с торифным гинациом и Нотрдам +, когда уже за комуналку можно не платить, у меня долгов уже 13000 из-за этой суки Петра.
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Упс, это как это такие долги? Разве твой бох Петро не правильно тебе коммуналку начислял? Ты чейта ему такие предъявы не предлявлял? Это же он тебе назначил ротердамы оплачивать. И до сих пор его выдвеженец Грося кабмином рулит. Как собственно и пепины назначенцы на других ключевых постах. Не рано ли ты Зеленскому предъявы предъявляешь? Тебя же пять лет все устраивало. А вона как, аж тринадцать тыщ долгов откуда то.
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Разве твой бох Петро не правильно тебе коммуналку начислял?

Нет канечна, грабил меня 5 лет, когда зеля меня спасет, нет сил ждать.
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он жиж сказал прийдет и отменит вот это вот всё, этот грабежь, пусть хоть скажет сколько терпеть еще
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Начислял тебе коммуналку таки Порошенко руками Гройсмана. И лично тебе Зеленский ничего не должен. Ты же за него не голосовал. Так что тебе по остаточному принципу как грицца. Зняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани - Цензор.НЕТ 7295 Жди и терпи. При Пэпе дольше ждал.
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те. он обищял спасти нас от произвола Петра и не будет? а как же старики и беременные?
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Еще раз повторяю для альтернативно одаренных = лично тебе он НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ. Ты же за него не голосовал ведь, правда же. Или таки ты латентный зелебот? Зняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани - Цензор.НЕТ 1665
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ЦВК почала публікувати дані підрахунку голосів.У Верховну Раду проходять партії "Слуга народу", за яку проголосували 48,64% виборців, ВО "Батьківщина" - 13,32%, "Євросолідарність" - 8,06%, Радикальна партія - 6,48%, згідно з результатами опрацювання 0,04% протоколів.Поки що не проходять до парламенту партії "ОПЗЖ", за яку проголосували 4,82% виборців, і "Голос" - 2,8%.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО,

где первый законопроект ЗЕ, когда ты внесешь его в Раду?

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Началось продолжаться. А Рада уже сформирована? По-моему голоса еще не посчитали. Все вопросы относительно когда к ЦВК.
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усіма руками за! знаєте як кортить навішати тринди деяким депутатам від слуги урода та зажоп! я навіть на поміч візьму своїх друзів військових! ото потішимося Зняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани - Цензор.НЕТ 8232 карати,карати !!!
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Зєлєнский опоздав. Педро Аліксєіч давно вже все одмінив і руки поотрубував!
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Давайте ребята - соя против ! Снимайте неприкосновенности с себя с преза . сенсорная кнопка .прогулы . посадки -вперед !
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браво - кнопки , снятия , можно апплодировать ))))это все нужно успеть до нового года , потому что потом же пойдут корпоративки ..... )))
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Смешно! Депутаты проголосуют за снятие неприкосновенности с себя, драгоценных
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Хорошее начало будет, так держать! Народ поддержку выразил, теперь дело за ВАМИ!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗняття депутатської недоторканності і запуск "сенсорної кнопки": в "Слузі народу" озвучили першочергові плани
 
 
 
 
 
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