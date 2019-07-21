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 Політика України
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 Поліція отримала понад дві тисячі повідомлень про порушення на виборах, відкрито 71 справу, - МВС

Поліція відкрила 71 кримінальне провадження за фактом порушень на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини", про це повідомив на брифінгу перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"З початку позачергових виборів народних депутатів... було зареєстровано заяв та повідомлень 2 105, розпочато 71 кримінальне провадження та складено 66 адмінпротоколів", - сказав він.

При цьому Яровий заявив, що не було зафіксовано жодного постраждалого під час виборчого процесу.

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Голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що найбільше провадежнь відкрито за статтею 160 Кримінального кодексу (підкуп виборців) - 9,8 - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 7 - перешкоджання здійсненню виборчого права, 7 - фальсифікація виборчих документів.

Також він навів як приклад факт продажу пиріжків по 5 копійок біля дільниці, що також може вважатися агітацією.

Крім того, Князєв заявив, що наразі проводиться розслідування за фактом виявлення 12 вибухонебезпечних предметів у пункті пропуску "Майорське" (Донецька область).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138802
 
 
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«Новый президент Украины вступил в должность, но борьба продолжается с той же силой. Владимир Зеленский начал формировать собственную вертикаль власти, однако первые назначения сразу вызвали массу вопросов. Представители прежней власти всеми силами сопротивляются приходу новой и готовятся дать отпор ее реформам. Почуяв перемены, на Украину потянулись соратники Виктора Януковича, у которых достаточно причин и желания поквитаться с Петром Порошенко и его командой.».
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кинули или не кинули...?
Будет интересно если его посадят... , он же раздал оружие добрбатам в 2014-ом... - помог биндеровцам...
Кураторы Зе этого не простят я думаю....
Попов и Шефир съедят его последним....- на сладкое...
Поліція отримала понад дві тисячі повідомлень про порушення на виборах, відкрито 71 справу, - МВС - Цензор.НЕТ 2063
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Я год назад с горем по палам с розыска снялся со скандалом так как мусара мне сказали что с розыска меня могут снять только те кто подал в розыск., в 14 мусара краснодоона подали в розыск по 115, на данный момент даже не открыто уголовное дело по моему запросу и к мусарам и к гандонам гпу
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПоліція отримала понад дві тисячі повідомлень про порушення на виборах, відкрито 71 справу, - МВС
 
 
 
 
 
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