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 Політика України
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 Під час виборів системних порушень не зафіксовано, - МВС

Правоохоронці не зафіксували системних порушень під час виборчого процесу. Поліція, нацгвардійці, рятувальники та прикордонники на 100% впоралися з покладеними на них обов'язками і забезпечили виборчий процес.

Про це під час брифінгу заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.

"Найголовніше те, що у нас немає жодного постраждалого громадянина. Виборчий оперативний штаб постійно відслідковував ситуацію, яка відбувалася в країні. Життя під час виборів не закінчується. Але ті правоохоронці, яких було залучено до проведення виборів, на 100% виконали свою роботу та впорались із поставленими завданнями. Для поліції робота не закінчується, правоохоронці ще організовують безпеку під час підрахунку голосів", - наголосив Сергій Яровий.

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Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов’язаних із проведенням позачергових виборів. Ці факти пов’язані з незаконною агітацією (504); підкупом виборців (74); перешкоджанням здійсненню виборчого права  (67); конфліктами (46); фотографуванням бюлетенів (38); пошкодженням бюлетенів (31); повідомленнями про замінування (26).

"Правоохоронці внесли 71 повідомлення до ЄРДР. Найбільше таких справ (9) за статтею 160 – підкуп виборців, 8 повідомлень - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 7 – перешкоджання здійсненню виборчого права, 7 – фальсифікація виборчих документів", - наголосив Сергій Князєв.

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Він також додав, що правоохоронці фіксували подекуди цікаві випадки. Наприклад, факт продажу пиріжків по 5 копійок під дільницею. Чи це була агітація, зараз з’ясовує поліція.

"Крім того, поліція зафіксувала велику кількість "гастролерів" - велику кількість молодих людей, які заявляли, що їдуть на рибалку, а поліція знаходила їх біля виборчих дільниць із битами, зброєю та держаками для лопат. У Торецьку невідома особа кинула пачку бюлетенів в урну для голосування. У Львові літня жіночка порвала бюлетень і намагалася його з’їсти. Представники "Опори" на чотирьох дільницях виявили вже підписані протоколи до закінчення виборів", - зазначив голова поліції.

"Окремо хочу звернути вашу увагу на події, які відбуваються на периферії. У Врадіївському районі біля ОВК збирається група "спортсменів", тому ми там посилюємо наряди поліції. Така ж ситуація на Вінниччині, в Ладижині. Біля виборчої комісії концентрується молодь, там також з’явиться адекватна кількість поліцейських", - підкреслив Сергій Князєв.

У посиленому режимі поліція продовжить роботу і вночі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138801
 
 
 Топ коментарі
 
Системное нарушение мозга зафиксировано у 50% украинцев... Печалька... 😢
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і патаму ти паддержал маріонетку каламойши? железная логіка
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да, тоже больше по сравнению с президентскими, ну так и у пети результат совсем другой)
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ну у каждого свои приколы в жизни время от времени, кому-то с утра перед открытием потолпиться, а кому-то и в последний момент успеть, в остальном статистика
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Системное нарушение мозга зафиксировано у 50% украинцев... Печалька... 😢
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ты, кацапа, вааще не голосовала. ты за пуйла голосовала.
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Кирилл Лещенко, я голосовал за Украину.
Ты - не Украина.
Это показали результаты, пока, экзитполов!
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і патаму ти паддержал маріонетку каламойши? железная логіка
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моск у ніх ісправно требуєт пожрать поржать і посрать
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єдине що мене цікавить в цих виборах так це розподіл голосів на львівщині
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а як же "
Полиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, открыто 71 дело, - МВД"
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это не системно, это 71 единица, понимать надо Во время выборов системных нарушений не зафиксировано, - МВД - Цензор.НЕТ 648
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ну всему каб.мину можно собирать манатки, с амбициями или нет это другой вопрос Під час виборів системних порушень не зафіксовано, - МВС - Цензор.НЕТ 9780
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100 гривень від кандидата Зе по 223 округу за масовку на «дебатах»
facebook.com/Tyshchenko.Volodymyr/videos/1955314881235905/
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПід час виборів системних порушень не зафіксовано, - МВС
 
 
 
 
 
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