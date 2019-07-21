 Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив на брифінгу в штабі "Слуги народу".

"Буде закон, і він був, ми подавали закон про імпічмент. Буде закон про імпічмент, один із перших законів, який внесе "Слуга народу". Я впевнений, що це рішення всієї партії, кожного з нас. Ми обіцяли, і ви в порядку денному нової Верховної Ради обов'язково побачите цей закон. Не доповнення, а закон про імпічмент президента", - сказав Зеленський.

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