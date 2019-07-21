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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" внесе на розгляд новоствореного парламенту закон про імпічмент одним із перших.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив на брифінгу в штабі "Слуги народу".

"Буде закон, і він був, ми подавали закон про імпічмент. Буде закон про імпічмент, один із перших законів, який внесе "Слуга народу". Я впевнений, що це рішення всієї партії, кожного з нас. Ми обіцяли, і ви в порядку денному нової Верховної Ради обов'язково побачите цей закон. Не доповнення, а закон про імпічмент президента", - сказав Зеленський.

Читайте також: Явка виборців на виборах у Раду на 20:00 становить 49,53% за даними 51 округу, - ЦВК (оновлюється)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138799
 
 
 Топ коментарі
 
по которому обьявить импичмент нереально. хороший закон. правильный
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клован, а где потерялся тот закон который рада проголосовала и тебе на подпись отправила?
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Тссс,не палите контору. Зебиляткам об этом не сообщали.
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Приняли и отправили на подпись хидранту.
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Да ну нах. И подконтрольная рада взяла и проголосовала? Хотя бы перед выборами. Для поднятия реитинга псам...
Ах я ж не подумав. Рада ж независимая у нас))))
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А чого ж це керована ним Рада не спромоглася за нього проголосувати? Напевно, ця наволоч Палубій у цьому винна!
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Не хило валодька в кабинке для голосования нюхнул, до этих пор держит его!
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
19 июля в 04:31 ·

ПРО МОВНІ АРХЕТИПИ, АБО ПЕТРОВИЧ ПРОТИ СТАЛІНА. Ну от і добрались до суті - дядько з базару нарешті визначив дихотомію, до якої не додумалась ціла армія політаналітиків:
"ТУТ СЛУГАМ НЕ МІСЦЕ, ТУТ ПАНИ ТОРГУЮТЬ" (с)
Браво. Welcome to Ukraine, школота. Це - в точку, в самий архетипчик: півтораста рр. тому на цьому самому місці (трохи нижче по Дніпру, на Подолі) безсмертна Секлита Лимариха так само шугала охочого до легких хлібів Голохвастова (перечитайте у Старицького). До 20 ст. включно - до Голодомору, до сталінсько-московської заглади - ця дихотомія була жива, хоч і формулювалась трохи інакше, але моє покоління ще пам'ятає, як це вимовлялося стариками:
"ХАЗЯЇНИ" (з пошаною) і
"НАЙМИТИ" (з презирством).

Традиційний український ідеал - бути "хазяїном", "сам-собі-паном". (Сталін недарма охрестив український націоналізм "буржуазним": Петрович - теж буржуазія: та, якій 28 рр. все не дають як слід стати на ноги).
А потім прийшли заградотряди, розстріляли "панів"-"хазяїв" і зробили всіх, хто вижив, "наймитами", aka "cлугами" (с) Сталін). Якийсь час це був єдиний спосіб вижити. Але за 3 покоління багато хто звик. А багатьом і сподобалось...
І ось це й зветься - "розтління": падати-бо завжди легше й швидше, ніж підійматись.
Тому, повторю ще раз і ще, - я не кину камінь у свій народ, як би він не голосував на виборах: Для цього я надто добре розумію, щО з ним робили останні 100 років - і, до речі, продовжують робити. Я пам'ятаю: за нинішню ліквідаційну бригаду "Красниє труселя" з цитатою із Сталіна (!) на білбордах голосувало, в масі своїй, - 3-4-те покоління жертв Голодомору: ті, хто повірив убивцям своїх дідів і прадідів, ніби наймитом (слугою) бути краще, ніж паном. Після всього, що з нами робили, це не диво.
Диво - це те, що нашим убивцям так і не вдалося винищити "петровичів". І що "петровичів", як стає дедалі очевидніше з кожним роком, в країні не так уже й мало.
А це, своєю чергою, означає, що ми ще запануєм, браття, у своїй сторонці (с).
Неодмінно.

Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9197
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клован, а где потерялся тот закон который рада проголосовала и тебе на подпись отправила?
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Vasiliy Pupkin a199226b
клован, а где потерялся тот закон который рада проголосовала и тебе на подпись отправила?
Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2658

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Тссс,не палите контору. Зебиляткам об этом не сообщали.
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Так вам и Украина не нужна. Вы хохляндию строить собрались.
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О..пепе- мальчик отписался. Ваше мнение важно для нас. Пишите ешё. И побольше чернухи... Ну..как ты умеешь. Жги, короче словом..
Типа- Петя, президннт мира!
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Мальчик, Вам солнце голову напекло. Попросите маму, шоб надела Вам панамку.
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Если вы закажете в ресторане чай и вам его таки подадут, но с кучей добавок, вам это может не понравится. Вы откажетесь принимать этот чай, а вам будут говорить: как же так, вы же хотели чай - берите! Чтобы хвалить или критиковать любой закон, нужно знать всю его подноготную, а не просто название.
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Чортополох, досить картинки викладати, з завтрашнього дня руцями на хліб зароблятимеш, адже Мінстецю теж гаплик.
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Мимосрал наложи гавна себе в тарелку и сёрбай молча...
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Та ні. Це як дегенерати Мінстеця крадуть чужі фото і видають їх за зняте в Україні.
"Фотография была сделана 26 мая 2018 года в бельгийском городе Антверпен во время выборов в Европейский парламент. На снимке - 31-летний Нильс Делейн, который таким образом решил поднять настроение своему преподавателю по религиоведению.
Facebook Nielske Deleyn
Мужчины случайно встретились на избирательном участке. Нильс попросил преподавателя сфотографировать его в кабинке."(с)
А стецьки не знайшли нічого кращого, чим вкрасти чуже і видати за своє.
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До свидания, Европа! Приветствуем пророссийского диктатора!

Нет никакого самостоятельного Зеленского. Это российский проект белоруссизации Украины

Что делал Лукашенко? Победил на выборах с антикоррупционными лозунгами. Получил в первом туре в 1994 году 44 процента, а во втором 80.

Меньше всего голосов Лукашенко набрал в Минске и в западной Гродненской области. Победа стала возможной из-за конфликтов между демократическими политиками.

Лукашенко сразу провел русификацию и отменил начало декоммунизации: сделал русский государственным и вернул советский белорусский флаг.

Для этого он постоянно настаивал на проведении референдума. И провел его в 1995 году после выборов.

Стояло 4 вопроса: о предоставлении русскому языку статуса государственного, о возвращении флага и герба БССР, об усилении сотрудничества с Россией и о праве президента распускать парламент.

Он сказал, что в парламент должны прийти "новые лица" и привел их.

Олигархов нет.

Все государственное: Лукашенковское за российские деньги.

Церковь русская.

То же, что говорят и делают Зеленский и Узеленского. То, что сейчас происходит на наших глазах, а многие из украинцев и дальше не относятся к этому серьезно.

Следствие этого лукашенковско-кымченыровского поведения Зеленского с его хамством, незаконными действиями во время "руководства на местах" очевидны.

Безвиз отменят, о Европейском Союзе можно забыть.

В Европейский Союз диктаторов не берут.

Резкая реакция послов G7 на попытку безосновательно отстранить от власти тех, кто был на Майдане, проводил проевропейские реформы в экономике и армии - первые ласточки.

Хотите быть слугами народа? Будете. Российского.

С границами на западе, велосипедами "Украина" между ногами и отпуском раз в пять лет на море. В Крыжановке.

Николай Княжицкий
............................................

Итак, началось.

Прямо сейчас СБУ проводит обыски на заводе АрселорМиттал, крупнейшего инвестора Украины и самого большого в мире производителя стали. 20 человек производят выемку документов.

Руководство АрселорМиттал в ответ делает заявления, видеообращения и призывы к странам Большой семерки и бизнес-сообществу осудить то, что они считают политически мотивированными атаками, и угрожает остановить инвестиции.

К вечеру, по этому поводу выйдут статьи в Financial Times и других крупнейших мировых изданиях.

Короче, поздравляю: радикальное "улучшение" бизнес-климата - налицо.

Ви зробили це разом, ЗЕбіли!
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так то оно так...только история не повторяется.будет так,как в Украине,а не как в Беларуси Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1988
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да, ведь первый сценарий Зе провалился. Нет единозебов в Раде, а это значит что есть еще шанс не пустить руцкий дух в Украину.
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Олигарха впоймали или подоить хотят?
Может "или" там не нужно?
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а шо с законом ,который принят?осталось только подписать или как то не так импичментуют?
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Оно олівець загубило Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1077 Разом з макитрою. Гадає що не лише він блазень, а й більшість українців бовдури Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3170
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Маєте на увазі Закон про ТСК? Парубій мав підписати, як своєчасно не повернутий з АП і оприлюднити для набуття чинності. Може залишив "на десерт"?
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Так этот Закон уже внесли в ВР и даже проголосовали. Что за цирк?
Парламент сегодня (06.06.19) принял закон №1098 «О временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временные специальные комиссии Верховной рады», предусматривающий процедуру импичмента президента"
Что там еще клоун вносить собрался Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1670 ?.
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Ну який з Зеленського президент? То портрети свої заборонив чинушам вішати в кабінетах, тепер закон про імпічмент хоче ввести. Поверніть нам Петра Лєксєіча!!!
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ЗЕбил что ты отстал от времени, теперь не портреты теперь селфи с шаурмой в тренде. давай просыпайся
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прикинь, він заборонив портрети і вони його послухали...бояться, що того хто ослухається, - покарають(((
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Так был подан на подпись хидранту - и? Ни вето ни подписи!
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и парубий рассказывает, что он должен вступить в силу в таком случае
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Конституция Украины
Статья 94.
Закон подписывает Председатель Верховной Рады Украины и безотлагательно направляет его Президенту Украины.
Президент Украины в течение пятнадцати дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения.
В случае если Президент Украины в течение установленного срока не возвратил закон для повторного рассмотрения, закон считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован.
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/konstitutsiya_ukrainy/statja-94.htm
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Зеботам срать на законы.
Сейчас они начнут рассказывать что это принципиальность ботов.
Они сами себе закон.
Так они понимают демократию или власть народа.
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ну мне интересно, как КС тут выкрутится)))
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Сейчас уже не важно. Даже если КС скажет, что закон считается вступившим в силу, новая Рада влегкую проголосует (может проголосовать) за его отмену.
PS а по факту закона хотелось бы видеть всю его подноготную, вполне может быть, что под соусом импичмента там кучу левого понапихивали. Не зря же за 5 лет существования почему-то такой закон принять не могли, а тут как только нового президента избрали, так сразу.
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так он же доступен для всех должен быть, раз его официально рада приняла, хотя вообще это закон о следственных комиссиях вроде, а не чисто об импичменте
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За Законом, у разі неповернення проголосованого ВР Закону з підписом Президента або вмотивованим "вето", Закон оприлюднюється і набуває чинності.
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Ну, занят был Зеля! Так что теперь, убиться ему, чтобы Вас осчастливить?
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Зэбил, этот закон уже давно проголосован Радой и ждет твоей подписи)))) Клован.
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Интересно, если при этом клоуне жизнь ухудшиться, те кто за него голосовал выйдут на Майдан???
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по такой причине настоящий майдан невозможен...то ли дело имплементация минских
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да нехватало ещо импичмента Украине и так выборы каждый год🤣🤣
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Майдан як був засобом імпічменту так і залишиться.
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Майдан на руку Путина. Это его план. Для этого он приводил к власти Януковича и Зеленского. Нужны новые методы люстрации - мирные, как сегодня в Туркмении. И никто не пострадал.
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Кстати, о Ляшко:
- Вовочка Зе, ты вот написал в своем сочинении, что тебе нравится мальчик из нашего класса и он даже поцеловал тебя, скажи, это правда?! И тут Вовочка вдруг понял как опасно списывать у Ляшко.(с) Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6115
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8% пороха - это пыль никудышняя Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4384 Лузеры, рыги и то больше набрали. Фу, мерзость.
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так вы их и кормили теперь сосать у них как сосали в 12 м
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Свобода, гриценко, ляшко, гройсман, садовий, смішко. В своїй ненависті до Порошенка ви не згледілись як просрали Україну. Ви зробили це всі разом. Тьфу на вас, гидото.
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Не дали красти далі..
Баризі..
Просрали ,суки,Україну... Закон про імпічмент внесемо до Ради одним із перших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3351
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Знову бреше. Акторська робота така - пи*діти, щоб усі віритли.
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Ні, на стадіоні він не так добре тримався, як новообраний, видно було. У Вовки краще виходить.
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Все что не делается- все к лучшему. В 2010 году проголовали за ЗЕка и тысячи из-за своего выбора погибли. Сейчас проголосовали за ЗЕ. Ждем камней с нема на их головы.
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Ващє-та Рада цей закон місяць тому проголосувала і Зе його не підписав (і не наклав вето), значить закон уже вступив в силу...
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Аххаааххха))) Импичмент можно обьявить только на втором сроке))) правильно, сопля ЗЕленая?
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зебіли, гідрант вважає вас за лохів.. та сцить вам в очі не знімаючи своїх червоних труселей..
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Верю. Если до выборов не сделали,то после точно сделают(сарказм если что)
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Закон по которому импичмент президента делается практически невозможным уже вносился Зеленским в ВР и по сути он есть прямой обман народа,который оказывает невиданное доверия этой власти,
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