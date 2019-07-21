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 Політика України
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Все про:РНБО (531) Данилюк Олександр (305)

 Данилюк про прем'єрство: "Я зараз бачу своє майбутнє в РНБО"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк зазначає, що поки має намір зосередитися на роботі в РНБО і реформуванні цього органу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав журналістам у штабі партії "Слуги народу" в неділю, відповідаючи на запитання про можливість висунення його кандидатури на пост майбутнього прем'єр-міністра.

"Зараз у мене дуже важлива функція - це налагодити роботу РНБО. Це надзвичайно важливий орган, і я цим зараз займаюся. Цьому треба приділяти багато уваги. Якщо буде рішення президента ... Це від нього залежить. Я зараз своє майбутнє бачу саме в РНБО", - сказав Данилюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зарплата нового секретаря РНБО Данилюка удвічі вища, ніж була в Турчинова. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138796
 
 
 Топ коментарі
 
А майбутнє України де воно бачить?
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А где ж тебе еще себя видеть? И там не надолго.
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Зато новий сезон Сватов по ящику убогие посмотрят, Киркоров приедет, прогресс на лицо, вернее на ібло...
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А где ж тебе еще себя видеть? И там не надолго.
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А люстрировать уже не буИм? То тоже была шютка юмора? Да?
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У евреев обично большие и дружние семья всех надо устроить.
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Уж лучше Данилюк, чем коболев или витренко... Если Зе их назначит - повторит позор порошенки через 5 лет.
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А кого ти хочеш, що назначили? Азарова з рубльовки виписати?
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Ну уж точно не чмо, которое себе 300 миллионов премий навыписовал и в США мамке отправил, чтоб не вернули. Это явно слугой народа не назовешь.
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Коболєв виграв позов підарашки до України на 56 мільярдів доларів.
Починай мантру: «Он всего лішь нанял юрістов».
А чому ж ДО Коболєва цього не зробили?
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Скоро Данилюка и других "попутчиков" попрут...Будут новие "лица" типа гражданина Израиля Куницкого...
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Треба ж розвалити те, що п'ять років будував Турчинов....
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Мы как то увидели это в Керченской проливе осенью прошлого года
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главное что скоро мародёров отправят на нары.
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А шо, поймали мародёров ? Где ? Когда ? 😱
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Пушилин говорят хочет быть премьером.
Вот его и назначьте.
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А новий (оновлений) закон про люстрацію його не буде стосуватися??? Данилюк про прем'єрство: "Я зараз бачу своє майбутнє в РНБО" - Цензор.НЕТ 2155
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Выборы прошли, бабла потрачено немерянно, а по большему счёту ничего не изменилось... 😕
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Порохососня в штопоре,интересно через сколько дней они начнут подавать признаки.
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Зато новий сезон Сватов по ящику убогие посмотрят, Киркоров приедет, прогресс на лицо, вернее на ібло...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДанилюк про прем'єрство: "Я зараз бачу своє майбутнє в РНБО"
 
 
 
 
 
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