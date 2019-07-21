 Разумков не бачить перспектив коаліції з Порошенком і Бойком

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав журналістам лідер партії Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання про шанси такого формату об'єднань.
"Я скажу свою особисту думку: я слабо це уявляю. В українській політиці часто плутають поняття "підставити плече" і "підставити підніжку". І я думаю, що пора з цим закінчувати. Якби було бажання підставити плече, то не робилося б те, що було в минулій кампанії, не виливались би ті тонни бруду, чорного піару і не було того ж у цій кампанії", - сказав Разумков.
"Якщо ми говоримо про ОПЗЖ, то ті методи, які вони застосовували, не завжди відповідали інтересам держави. Особисто я і, думаю, велика частина команди слабо уявляємо таке об'єднання", - сказав Разумков.
Він також висловив сумнів щодо того, чи отримає опозиція комітети свободи слова, бюджетний і регламентний, як це було в попередніх парламентах.
"У цієї опозиції була можливість проявити себе в цих комітетах, але прориву не сталося. У нас є свобода слова, але не завдяки, а всупереч", - сказав Разумков.
Водночас він не став коментувати кадрові розклади, сказавши, що ще рано.
поділись
бо підлога маккартні вже трошки застаріла
Срать не чем.
Вот проблема.
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
Какой инструмент оккупации Порошенко, как Верховный главнокомандующий, с помощью Томоса устраняет?
У вас, хоч матір попроси,
То, оддасте...»
Т.Г. Шевченко
Источник: https://censor.net.ua/n3138795"
Однако Зелемойский в Канаде хвастался успехами Порошенко...
Зеб, почему ты не показал Порошенко шахту, из которой доставать бесплатно вооружение для ВСУ для отражения агрессии паРаши? Или ты тупее лугандонских шахтёров, если не смог такую шахту найти?
Или таки -
От Порошенка, большую часть его президентства, мы видели лишь бездействие
сходите к окулисту, батенька
У грудні 2016 року ПриватБанк був націоналізований згідно з рішенням українського уряду. Також повідомлялося, що з ПриватБанку перед націоналізацією було виведено 110 млрд грн.
Одни одно говорят,другие другое
Порохошваль уже 2 года вижжяла, что Коломоского вот-вот посадят, но что-то ничего, летает туда-сюда по миру
Да, и 226+1 голосов у СН походу нет - поэтому интрига в том, с кем СН объединяться будет. Практически, момент истины .
Так, то оно так, но любые выборы это экономические потери для страны и политические для партии. Молодежь подтянется, а "старшие товарищи", в виду нестабильности, могут и переметнуться или просто забить.
У 2006-2010 роках був членом Партії регіонів. Вийшов із партії тоді, коли Віктор Янукович переміг на президентських виборах 2010 року. Дмитро каже, що ніколи не був політтехнологом Партії регіонів. "Мені тоді було 22 роки. Мій прихід в Партію регіонів був усвідомлений після 2004 року. Я не підтримував Віктора Ющенка. І так я потрапив у Партію регіонів. Я ніколи не був у молодих Регіонах. Це - фейк. Прийшов туди, тому що я не сприймав ситуацію у державі у 2004, 2005 і 2006 роках", - каже Дмитро Разумков (ZIK, 2 квітня 2019 р.).
И с кем же они объединятся?
поздравляю