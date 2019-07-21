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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:коаліція (248) Разумков Дмитро (97) Слуга народу (130) Голос партія (40) Європейська Солідарність (78)

 Разумков не бачить перспектив коаліції з Порошенком і Бойком

Партія "Слуга народу" не створюватиме коаліції з партіями "Європейська Солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав журналістам лідер партії Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання про шанси такого формату об'єднань.

"Я скажу свою особисту думку: я слабо це уявляю. В українській політиці часто плутають поняття "підставити плече" і "підставити підніжку". І я думаю, що пора з цим закінчувати. Якби було бажання підставити плече, то не робилося б те, що було в минулій кампанії, не виливались би ті тонни бруду, чорного піару і не було того ж у цій кампанії", - сказав Разумков.

"Якщо ми говоримо про ОПЗЖ, то ті методи, які вони застосовували, не завжди відповідали інтересам держави. Особисто я і, думаю, велика частина команди слабо уявляємо таке об'єднання", - сказав Разумков.

Він також висловив сумнів щодо того, чи отримає опозиція комітети свободи слова, бюджетний і регламентний, як це було в попередніх парламентах.

"У цієї опозиції була можливість проявити себе в цих комітетах, але прориву не сталося. У нас є свобода слова, але не завдяки, а всупереч", - сказав Разумков.

Водночас він не став коментувати кадрові розклади, сказавши, що ще рано.

Читайте також: У "Голосі" готові вести переговори про коаліцію з партіями Порошенка і Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138795
 
   
 Топ коментарі
 
Петро будет в широкой заднице оппозиции с За Життя Разумков: Объединение с "Европейской солидарностью" невозможно, готовы обсуждать коалицию с "Голосом" - Цензор.НЕТ 698 Разумков: Объединение с "Европейской солидарностью" невозможно, готовы обсуждать коалицию с "Голосом" - Цензор.НЕТ 698
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Пеця премьер? Бгггг, не смешите мои тапки Разумков: Объединение с "Европейской солидарностью" невозможно, готовы обсуждать коалицию с "Голосом" - Цензор.НЕТ 3137
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а яке слово гугл-перекладач переклав, як "дякули"?
поділись
бо підлога маккартні вже трошки застаріла
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Жрать то ладно.
Срать не чем.
Вот проблема.
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Так у них санкции, жрет бояру что удивительного?
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А ещё и на отражение агрессии паРаши средства расходовались вместо того, чтобы сдаться...
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А с этим?
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
Какой инструмент оккупации Порошенко, как Верховный главнокомандующий, с помощью Томоса устраняет?
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Жесть в том,что голосовали против Томоса за Зелемойского те, кому запудрили мозги и те кто против Томоса...
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Колбасу по 2.20 захотел? Тебе за симоненко.
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«За шмат гнилої ковбаси,
У вас, хоч матір попроси,
То, оддасте...»

Т.Г. Шевченко
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Можу позичити стать вареника, колись повернете...
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Вася пєтров, зарубай собі на носі: УКРАЇНЦІ НІКОЛИ НЕ ПРОТЕСТУЮТЬ ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ КОВБАСИ. Але тільки влада пробує їх дурити і наступати на свободу, враз отримує копняка. Доказано Януковощем і Порошенком.
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"В свою очередь, на вопрос о возможной коалиции с партией пятого президента Украины Петра Порошенко, он ответил, что по его мнению, такая вероятность приближается к нулю.
Источник: https://censor.net.ua/n3138795"

Однако Зелемойский в Канаде хвастался успехами Порошенко...
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Успех? Когда уровень жизни в Украине, хуже многих стран Африки-это успех?
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Зеб, а почему ты у меня, а не у своего Зелемойского спрашиваешь - Почему он сказал, что в Украине 30 месяцев реформы успешно идут? :D

Зеб, почему ты не показал Порошенко шахту, из которой доставать бесплатно вооружение для ВСУ для отражения агрессии паРаши? Или ты тупее лугандонских шахтёров, если не смог такую шахту найти?
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в скольких странах Африки вам довелось побывать?
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А шо так? Стыдно быть тупым? Привыкайте.
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Что-то я не наблюдаю разочарования в Европе и США по поводу "ПРХ ПНХ". С чего бы это? Разумков: Об'єднання з "Європейською Солідарністю" неможливе, готові обговорювати коаліцію з "Голосом" - Цензор.НЕТ 9315 Разумков: Об'єднання з "Європейською Солідарністю" неможливе, готові обговорювати коаліцію з "Голосом" - Цензор.НЕТ 5783

Или таки -
Разумков: Об'єднання з "Європейською Солідарністю" неможливе, готові обговорювати коаліцію з "Голосом" - Цензор.НЕТ 2303

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Я сказал то что знаю и вижу, можете и далее говорить что это не так, но есть действия.
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Поживем - увидим.
От Порошенка, большую часть его президентства, мы видели лишь бездействие Разумков: Об'єднання з "Європейською Солідарністю" неможливе, готові обговорювати коаліцію з "Голосом" - Цензор.НЕТ 6506
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Імітацію реформ і мародерство України свинарчуками.
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что хотел, то и видел
сходите к окулисту, батенька
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Агентство Fitch констатує, що 72% валових кредитів ПриватБанку видані колишнім власникам банку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, а також компаніям.
У грудні 2016 року ПриватБанк був націоналізований згідно з рішенням українського уряду. Також повідомлялося, що з ПриватБанку перед націоналізацією було виведено 110 млрд грн.
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550 лярдов украдено у украинцев - со времен Кучмы!
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А хватит одного Голоса? Если разобраться не по пъыколу?))
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Какая то несуразица у будущих нардепов

Одни одно говорят,другие другое
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Получается что этот рыг, новоиспеченый слуга, против вступления в ЕС и нато
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Нет, просто на Петю у них другие планы - его видят не в коалиции, а в СИЗО.
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тут Зе бвіли розказували казочки шо пєця не пройде...пройшов! шо пєця втік від допиту в дбр з черговою партією бабла...та ні вернувся! тепер про апазіцію з кумом пуціна( причому кум кума пуціна в списку Зе)...чим би дитятко дурне на балувалось, аби не визнати шо їх вчергове виграли! тож вітаю вас з цим і незабудьте нової змазки прикупити,згодиться
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Твой Пэтя скатился с 25% на 8, пэрэмога ну его нах

Порохошваль уже 2 года вижжяла, что Коломоского вот-вот посадят, но что-то ничего, летает туда-сюда по миру Разумков: Об'єднання з "Європейською Солідарністю" неможливе, готові обговорювати коаліцію з "Голосом" - Цензор.НЕТ 2691
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а можна ссилочку на то??? тіки справжню, можна американські чи європейські джерела! ізраїльскі і російські лишітть при собі
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це вже не нова. мені цікава визжання порохошвалі, а не те що мегавідомо!
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Вот это нормально! Разумков: Об'єднання з "Європейською Солідарністю" неможливе, готові обговорювати коаліцію з "Голосом" - Цензор.НЕТ 9296 Вот если у "Голоса" процентов не хватит в итоге, тогда Зеленскому по-любому придется с Тимошенко договариваться. Разумков: Об'єднання з "Європейською Солідарністю" неможливе, готові обговорювати коаліцію з "Голосом" - Цензор.НЕТ 7380
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По любому? А хіба перша леді Богдан, погодиться на любощі Зеленского з Тимошенко? Разумков не бачить перспектив коаліції з Порошенком і Бойком - Цензор.НЕТ 9628
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Мародера до суду і на буцегарню пожиттєво разом з його другом Мєртвєчуком.
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порохоботы! у меня для вас две новости - обе плохие! с какой начать? 1) у вашего боХа пети нет никаких 25%(помните таких?) избирателей! 2) петя не будет никаким "премьером", а может скоро и депутатом!
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Лишь бы они его в Ростове не увидели, а то кандрашка хватит каждого второго из этих 8% Разумков: Об'єднання з "Європейською Солідарністю" неможливе, готові обговорювати коаліцію з "Голосом" - Цензор.НЕТ 7391
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Та не, мародер в Испанию драпанет, там у него уже и вилла на подобный случай давно припасена
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Не , не драпанет. Испания честного идальго Аугусто Пиночета по решению суда экстрадировала. Куда там воровковатым и мелочным упырям виницкого пошиба.
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Петю, доброжелатели, уже месяца два в Ростов и за грати отправляют - и никак, паразит, не уезжает и не содют (уже и весна прошла). Беда с этим Петей - не оправдывает надежд доброжелателей.
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так і у твого зелебоба 75% - дупель пусто.
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Если не ошибаюсь, то принятие некоторых решений ВР требует конституционного большинства - а это существенно больше чем 226+1.

Да, и 226+1 голосов у СН походу нет - поэтому интрига в том, с кем СН объединяться будет. Практически, момент истины .
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"некоторые решения" - не критично! я бы на месте СН не с кем не объединялся - не хватит голосов, опять на выборы, а там из морей и отпусков молодежь подтянется!!!!!!
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я бы на месте СН не с кем не объединялся - не хватит голосов, опять на выборы, а там из морей и отпусков молодежь подтянется

Так, то оно так, но любые выборы это экономические потери для страны и политические для партии. Молодежь подтянется, а "старшие товарищи", в виду нестабильности, могут и переметнуться или просто забить.
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Как можно обьединяться с теми на которых печатей уже ставить негде от уголовный дел, которые они напрезидентили за эти 5 лет. Один Насиров и Демчина чего стоят, которых крышевал Петя и компания
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Ахахаха)))) зебилы такие зебилы... А между тем по Одессе в раду проходит Гончаренко
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Перекрасившийся любитель русского мира и русского языка? Перемога.
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і шо? Гончаренко це повія вищого гатунку. Особа з постійно тупим виглядом обличчя.
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Не думаю, что его голоса будет достаточно, чтобы спасти Порошенко. Да и не факт, что он останется верен Порошенко, как и регионалам.
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Вакарчук покажи кловунам вірний шлях на чоловічий прутень!!!)))
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вообще, сегодня даже не хочется бить порохоботов - у них сегодня прощальная гастроль! Разумков: Об'єднання з "Європейською Солідарністю" неможливе, готові обговорювати коаліцію з "Голосом" - Цензор.НЕТ 1657
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Соевому мародеру нужно не Коалиционное соглашение изучать, а наизусть учить книгу "Как правильно впервые зайти в хату и не стать опущенным. Практическое пособие"
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Коли читаю коменти, то не віриться, що якихось 5 років назад в Україні був Майдан. Суцільне бидло. І це не специфіка Цензора, результати виборів демонструють те ж саме.
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Один нацарював,тепер другий буде царювати...?
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Тю ёпта, я всегда так высококультурно общался, и до Майдана, и после Расслабьте булки, Вы не на симпозиуме Разумков не бачить перспектив коаліції з Порошенком і Бойком - Цензор.НЕТ 2939 Разумков не бачить перспектив коаліції з Порошенком і Бойком - Цензор.НЕТ 2728
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Дмитро Разумков

У 2006-2010 роках був членом Партії регіонів. Вийшов із партії тоді, коли Віктор Янукович переміг на президентських виборах 2010 року. Дмитро каже, що ніколи не був політтехнологом Партії регіонів. "Мені тоді було 22 роки. Мій прихід в Партію регіонів був усвідомлений після 2004 року. Я не підтримував Віктора Ющенка. І так я потрапив у Партію регіонів. Я ніколи не був у молодих Регіонах. Це - фейк. Прийшов туди, тому що я не сприймав ситуацію у державі у 2004, 2005 і 2006 роках", - каже Дмитро Разумков (ZIK, 2 квітня 2019 р.).

И с кем же они объединятся?
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Жаль только,что Мародер безнаказанно Михасика по крышам Ганял, Кучма...Гонгадзе,и столько голов и жизней ушло безвозвратно в Небо!
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Все правильно, никакой коалиции с Порошенко быть не может! Порошенко, Медведчук, Янукович, Азаров это одна банда. Припоминаете кто был основателем Партии Реигонов? Конечно же Порошенко с Медведчуком! Посадил Порошеко за 5 лет тех кто привел войну в страну? Нет, всех суды выпустили, сидят только добровольцы!
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разумков у них главный идеолог-теоретик?
поздравляю
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Упс.Обнародованы данные по выборам в Верховную Раду в результате обработки 0,03% голосов. Первые итоги появились на табло в Центральной избирательной комиссии. Данные по обработке 0,03% бюллетеней появились в 22:08 по Киеву.Согласно данным ЦИК, пятипроцентный барьер преодолевают пять партий. "Слуга народа" набирает 48% голосов, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 11,51%. На третьем месте "Европейская солидарность" Петра Порошенко с 8,12%. За "ПЕС" следуют Радикальная партия Олега Ляшко (6,78%) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (5,81%).
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРазумков не бачить перспектив коаліції з Порошенком і Бойком
 
 
 
 
 
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