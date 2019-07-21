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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Медведчук (461) опозиційний блок (243)

 "Це виняткова зухвалість. Нічого їм з рук не зійде", - Медведчук пригрозив "Опоблоку" за порушення на виборах

Один із лідерів проросійської "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Віктор Медведчук звинуватив "Опозиційний блок" у порушеннях на виборах до Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це він заявив за результатами екзитполів.

"Порушення йдуть від так званих наших колег - "Опозиційного блоку", який зайняв дуже брудну нішу у своїй боротьбі проти нас. Вони дійшли до того, що один з роликів, який транслюється в соцмережах, де Юрій Бойко закликає нібито голосувати за перший номер "Опозиційний блок". Це цинізм. Це виняткова, особлива зухвалість у поведінці, але я думаю, що нічого їм з рук не зійде", - сказав Медведчук.

Також читайте: "Слуга народу" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Європейська Солідарність" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 6,0%, - екзитпол ТСН. ІНФОГРАФІКА

Він зазначив, що ОПЗЖ "сповнена планів і ідей" для реалізації, а саме: "мир у нашій країні, кардинальна зміна економічного курсу, поліпшення рівня добробуту, побудова успішної країни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138794
 
   
 Топ коментарі
 
сюр какой то...
Открытый агент Кремля участвовал и прошел на выборах в ВР и даже устраивает публичные скандалы...
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Медведчук пригрозил "Оппоблоку" за нарушения на выборах

...и позвонил Баканову!
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Вот посадил бы его Пэтро и не было бы всего этого ...
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ну значит не тот пгокугор был, что надо
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Тут важко щось заперечити і не погодитись.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Це виняткова зухвалість. Нічого їм з рук не зійде", - Медведчук пригрозив "Опоблоку" за порушення на виборах
 
 
 
 
 
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