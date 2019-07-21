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 "Посадки" корупціонерів почнуться після формування нового Кабміну і призначення нового генпрокурора, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що "посадки" корупціонерів, обіцяні ним під час президентської передвиборчої кампанії, будуть після того, як запрацює новий уряд і буде призначений новий Генеральний прокурор України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський сказав сьогодні в штабі партії.

"Що стосується посадок, ми займаємося цим питанням. Зараз з'явиться уряд, новий генпрокурор, які будуть працювати над усіма обіцянками, які я давав упродовж своєї передвиборчої кампанії, і які підтвердила партія "Слуга народу", - сказав президент.

Коли журналісти попросили Зеленського назвати прізвище майбутнього генпрокурора, він відповів: "Точно не на "Лу-" починається, не на "ко" закінчується".

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Зараз Генеральним прокурором України є Юрій Луценко.

Нагадаємо, сьогодні з'явилися перші результати Національного екзитполу, згідно з яким за партію "Слуга народу" проголосували 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Європейську Солідарність" - 8,9%, "Батьківщину" - 7 , 6% ", "Голос"- 6,3%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138792
 
   
 Топ коментарі
 
Начнут с посадки Коломойского, Фирташа, Ахметова,...?
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Земалорос за два месяца накосячил больше, чем порошенко за 5 лет.
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та зачем "Посадки" коррупционеров начнутся после формирования нового Кабмина и назначения нового генпрокурора, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5350это ж ваша, зебиков, мечта: посадить всех, кто не быдло
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Конечно, Петика посадите. А вся пятая колонна на свободе будет ржать над вами **********. А вы будете кричать Слава Украине ! Но не долго вы протяните
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Люто плюсую!
Демократия не для идиотов!
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Порохолизи посібники злочинів Мародера,Мєртвєчука,Ахмєтова,Фірташа.
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В Грузії вдалося викорінити корупцію і олігархфеодалізм і Україна зможе. Слава Україні! Смерть її ворогам!
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Интересно,а дерганого гундоса,стырившего из ПриватБанка 41 лимон баксов,скрывающего от налогов бизнес в кипрских офшорах и ведущего бизнес со страной-агрессором тоже посадят?
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Очередного маланца на хлебную должность посадит.
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"Сажают не только картошку , а передачи иногда носят, а не слушают..."- старьій советский анекдот , в тему.
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Апаздал, сажают весною а не восени. От що значить дилетант, може Богдан йому розкаже що батони не ростуть на дереві
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Во время французской революции, так сказать революционеры, под лозунгами демократии, счастливой жизни и процветания страны рубили головы противникам, затем богатой знати. потом бедной знати, потом несогласным революционерам, потом просто революционерам. В итоге власть узурпировал Наполеон. Как бы и у нас так же не получилось. Посадят предшественников, затем разграбят неугодных олигархов. Когда проедим награбленное потрясут угодных олигархов, затем зажиточный средний класс. Изначально части народа это будет очень нравиться. Но когда начнет сыпаться экономика тогда уже будет не до веселья.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Посадки" корупціонерів почнуться після формування нового Кабміну і призначення нового генпрокурора, - Зеленський
 
 
 
 
 
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