 "Посадки" корупціонерів почнуться після формування нового Кабміну і призначення нового генпрокурора, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський сказав сьогодні в штабі партії.

"Що стосується посадок, ми займаємося цим питанням. Зараз з'явиться уряд, новий генпрокурор, які будуть працювати над усіма обіцянками, які я давав упродовж своєї передвиборчої кампанії, і які підтвердила партія "Слуга народу", - сказав президент.

Коли журналісти попросили Зеленського назвати прізвище майбутнього генпрокурора, він відповів: "Точно не на "Лу-" починається, не на "ко" закінчується".

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Зараз Генеральним прокурором України є Юрій Луценко.

Нагадаємо, сьогодні з'явилися перші результати Національного екзитполу, згідно з яким за партію "Слуга народу" проголосували 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Європейську Солідарність" - 8,9%, "Батьківщину" - 7 , 6% ", "Голос"- 6,3%.