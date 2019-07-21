 Ми найближчим часом вирішимо питання звільнення з РФ полонених моряків, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський, виступаючи у виборчому штабі партії "Слуга народу" 21 липня.
"Я впевнений, що ми найближчим часом вирішимо це питання. Я дуже цього хочу. Ми дуже багато над цим працюємо. Це питання пріоритетне для нас. Термінів точних я не можу дати, бо це була б неправда", - сказав Зеленський.
Посмотрим на сколько его хватит.
Точка. Народ разобрался, кто есть ху, и кто только прикидывался патриотом, тупо набивая карман.
Вот почему вы от сегодня на свалке истории.
снова только пустые слова ...
А что мешало ранее?
стратег, мля
Що це означає? Це значить, що ВПК Росії фактично не фінансується з бюджету, інакше навіщо брати величезні кредити? Чому не фінансується з бюджету?
Бо він порожній.
***** на межі...
они и 3 наберут, в чем проблема? там же ручное управление
Видно що ЗЕБАНДІ по...уй скільки українців москалі вбиватимуть щодня. главноє шоб донбасити і кацапстан були раді і довольні - "вон сколько укров замачили при зеленском, а наших не трогают", та виграти вибори до Ради.
Жидокремлівська змова.