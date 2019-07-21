 Ми найближчим часом вирішимо питання звільнення з РФ полонених моряків, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський, виступаючи у виборчому штабі партії "Слуга народу" 21 липня.

"Я впевнений, що ми найближчим часом вирішимо це питання. Я дуже цього хочу. Ми дуже багато над цим працюємо. Це питання пріоритетне для нас. Термінів точних я не можу дати, бо це була б неправда", - сказав Зеленський.

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