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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Азовське море (1143) Зеленський (2187) моряки (670)

 Ми найближчим часом вирішимо питання звільнення з РФ полонених моряків, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом вирішить питання утримуваних у Росії українських військовополонених моряків, але дату не назвав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський, виступаючи у виборчому штабі партії "Слуга народу" 21 липня.

"Я впевнений, що ми найближчим часом вирішимо це питання. Я дуже цього хочу. Ми дуже багато над цим працюємо. Це питання пріоритетне для нас. Термінів точних я не можу дати, бо це була б неправда", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Те, якою буде коаліція, залежить від президента Зеленського", - Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138791
 
 
 Топ коментарі
 
не переживай. по результатам выборов с тобой хуйло расчитается
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вы помолиться не забыли, тошнит уже от идолопоклонства.
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не переживай. по результатам выборов с тобой ***** расчитается
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Догрворняк там точно есть потому что ***** сегодня даже не стреляло.
Посмотрим на сколько его хватит.
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от хитрец и в кабинке умудрился нюхнуть для храбрости
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вы помолиться не забыли, тошнит уже от идолопоклонства.
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Це просто радість. Я був за Зеленського з нового року. І його партія змогла взяти великий відсоток
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Ты можешь плакаться, что роза имеет шипы, или радоваться из-за того, что шипы имеют розу.
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никакой его партии не существует, ты просто тупой овощ обсмотревшись Г+Г лайна поехал умом.
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Чмо, не слишком ли много вы, мародеры, взяли на себя, обзывая народ?
Точка. Народ разобрался, кто есть ху, и кто только прикидывался патриотом, тупо набивая карман.
Вот почему вы от сегодня на свалке истории.
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снова только пустые слова, хорошо, что хоть есть кому тебя теперь на место ставить...
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Он пушилину место премьера пообещал. Знатный экономист и "новое лицо". Подходит на 100%.
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Згадайте - а петя вангував на 90-то відсотків, що моряків звільнять до виборів..
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Но Климкин помешал сделать Зе приятно Ху орально.
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первый раз слышу чтоб вангованием откровенную ложь называли.
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"Решим вопрос" и "освободим" - это две большие разницы.
А что мешало ранее?
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а до виборів посоромився на коліна стати?
стратег, мля
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Лефортово застыло в ожидании штурма.
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и как ты с куйлом будешь говорить?!сопля ты зеленая
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Очень хотелось бы верить! Но старая грузинская пословица гласит, что несколько перьев, случайно прилипших к жопе, ни когда и ни кого не сделает орлом!
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Сьогодні європейські ЗМІ опублікували заяву рашистського віце-прем'єра. Він сказав, що ВПК набрався кредитів на ДВА ТРИЛЬЙОНИ РУБЛІВ. І що це більш ніж серйозно і загрозливо.
Що це означає? Це значить, що ВПК Росії фактично не фінансується з бюджету, інакше навіщо брати величезні кредити? Чому не фінансується з бюджету?
Бо він порожній.
***** на межі...
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если Господь Бог их не накажет за все "братское"
они и 3 наберут, в чем проблема? там же ручное управление
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В тому,що ви вирішите питання полонених моряків я не сумніваюсь. Питання в тому, якою ціною це обійдеться для України як держави
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не только украинские моряки в плену.... Что по другим пленным? Или только то, что уже сделано Петром и Климкиным Зеля может использовать для пиара...давай сам работай, трутень! Период фонтанов закончился....
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Малороссы с малороссами всегда легко договорятся.
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За тиждень 5 вбитих бійців офіційно, з них 2 з 24 брг. тупо розстріляні як в тирі без жодних причин. А ЗЕБАНДА верещить "дагаварились". З москалями ніколи ніхто не домовився і не домовиться ніколи, читайте історію. Ну як можна домовитись з дикуном і хамом у котрого є атомна зброя ? У ЗЕЛЮДЕЙ інша ментальність, вони вважають москалів своїми, 95 кв. їх взагалі любить за гонорари і овації.
Видно що ЗЕБАНДІ по...уй скільки українців москалі вбиватимуть щодня. главноє шоб донбасити і кацапстан були раді і довольні - "вон сколько укров замачили при зеленском, а наших не трогают", та виграти вибори до Ради.
Жидокремлівська змова.
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Ти дебільний неадекват. Відомо, що 95 квартал і Зеленський могли залишитися в фашистскькій Росії - і не залишились. Хоча мали б там вдесятеро більше бабла, бо їх там знають всі. А вони похєрили Рашку назавжди і їздили з концертами до хлопців на фронт АТО.
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Я думаю, после освобождения, вторым желанием у освобожденных моряков , будет дать по рылу хряку, пославшему их на убой ради своих хряцких хотелок.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи найближчим часом вирішимо питання звільнення з РФ полонених моряків, - Зеленський
 
 
 
 
 
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