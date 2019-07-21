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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Вакарчук (103) коаліція (248) Порошенко (9494) Тимошенко (2832) Юрчишин (12) Голос партія (40)

 У "Голосі" готові вести переговори про коаліцію з партіями Порошенка і Тимошенко

Партія "Голос" Святослава Вакарчука готова вести переговори про створення коаліції з партіями "Європейська Солідарність" і "Батьківщина", якщо вони готові підтримувати деолігархізацію.

Про це "Громадському" повідомив кандидат у депутати від партії "Голос" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи не ввійдемо у коаліцію з проросійськими силами, які відстоюють інтерес окупанта. За яке б життя вони не називалися. Ми готові вступати в коаліцію із тими силами, за якими не стоять олігархи. Якщо сили Порошенка і Тимошенко будуть серйозно готові вести розмови про деолігархізацію — ми готові з ними вести переговори", — повідомив Юрчишин.

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Водночас лідер партії Святослав Вакарчук заявив, що переговори про створення коаліції партія почне після оголошення офіційного оголошення результатів виборів Центральною виборчою комісією.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив главу партії "Голос" Святослава Вакарчука поговорити щодо можливого створення коаліції у Верховній Раді України дев'ятого скликання і про посаду прем'єр-міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138790
 
   
 Топ коментарі
 
не нужно никогда навязывать кому либо свои дурные привычки .
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Коалиция с Порохом это не только не перспективно, но и глупо. Говорить с Порошенком о деолигархизации это даже похоже на медицинский диагноз. Единым возможным союзником есть СН.
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Зато коалиция Голоса и Пети это сила да? 😁😁😁 большинство?
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При чем тут "Гнида брехливая" это просто было самое высокооплаченное выступление вакарчука.
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Рассмешил. Юля и петя, которого Юля обещала растоптать, в одной коалиции. Придется ЗЕ навалять кучу на этого Вакарчука, который одним своим не голосовать по приколу показал, что он петина подметка, и вступать в коалицию с Тимошенко.
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Олігархи-брехуни проти олігархії ))) Голос не вимастись к косате, сиве лайно.
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петин протеже, изначально так подумалось......
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вообще норм говорить о деолигархизации с олигархами .....
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По мажоритарке Зе может набрать еще больше, чем по спискам. Из списка мажоритарщиков на округе выходит только один, набравший максимальное количество голосов. Результаты же всех партий по спискам плюсуются по всем округам и поэтому даже если нигде у них нет первых мест, но в сумме больше 5%, они проходят. Так как большинство округов за ЗЕ, то и будет у него очень большой плюс по мажоритарщикам.
Сейчас первые данные по мажоритарщикам озвучила Соня Кошкина.

https://www.youtube.com/watch?v=o_UtSufy65g
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Слава анонсировал новую депутатскую коалицию: "Бджоли проти меду"
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Порох+Медведчук+Голос... эх , все равно не дотягивают...Неправильно мы еще воспитываем нашу молодежь, клянусь честное слово...
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