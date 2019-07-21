 Порошенко: Ми бачимо "Голос" партнером у тому, щоб не допустити до влади "окупаційну платформу"

"Стратегічне завдання - не допустити до реальної влади "окупаційну платформу", тепер уже саме так - цих путінських маріонеток не має бути ні в коаліції, ні в уряді, щоб вони зсередини уряду не виконували поставлені Путіним і Москвою завдання. Ми з вами мусимо не допустити цього", - сказав Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Порошенко зазначив, що його політична сила очікує, "що вже до ранку всі, хто проходить до Верховної Ради, відмежуються від платформи Бойка і Медведчука і засвідчать свою позицію щодо неприйнятності співпраці з 5 колоною".
Також лідер партії повідомив: "Своїм головним партнером ми вважаємо найбільш близьку ідейно нам партію "Голос"".
По Харькову интересно бы узнать...
Извини, что помешал тебе тут Лахту на уши вешать.
Так что посмокчи, кацапе ))))
Как там у вас, у сруцких: свинья везде грязь найдёт? ))))
😎
Експрезидент України Петро Порошенко з ефірів телеканалів та на акціях протесту заявляє: в Україні відбувається справжній реванш. Порошенко переконаний, що «лише він та його команда зможе це зупинити».
При цьому п'ятий президент забуває, що поки він керував країною, не був покараний жодний скандальний чиновник часів Януковича, винних у розстрілі на Майдані випустили на волю. І щонайгірше - саме завдяки Порошенку в українській політиці з'явився кум Путіна Віктор Медведчук, про котрого усі призабули навіть за правління Януковича.
https://vgolos.com.ua/articles/operatsiya-revansh-poroshenko-ta-medvedchuk-tse-odnodumtsi-politychni-ta-biznesovi-blyznyuky_1017082.html
В ходе программы речь зашла за черный пиар и Притула, в частности, сказал о СМС, которые рассылает штаб Порошенко. Эти сообщения дискредитируют партию Вакарчука "Голос" и извращенно подают рейтинги: "Голос слабеет, украинцы разочаровались в Вакарчуку", "Голос не проходит в Раду" и др.Кондитер Петя нашел себе еще одну жертву-Славка.Один кролик Арсений уже был,на очереди второй-Славко.Давай Славко,Петя тебе морковку уже приготовил.Првда баллов маловато на двоих набрали 6,3+8,9=пролет-Петрович.