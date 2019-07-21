 Порошенко: Ми бачимо "Голос" партнером у тому, щоб не допустити до влади "окупаційну платформу"

"Стратегічне завдання - не допустити до реальної влади "окупаційну платформу", тепер уже саме так - цих путінських маріонеток не має бути ні в коаліції, ні в уряді, щоб вони зсередини уряду не виконували поставлені Путіним і Москвою завдання. Ми з вами мусимо не допустити цього", - сказав Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Порошенко зазначив, що його політична сила очікує, "що вже до ранку всі, хто проходить до Верховної Ради, відмежуються від платформи Бойка і Медведчука і засвідчать свою позицію щодо неприйнятності співпраці з 5 колоною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про прем'єра: Запрошуємо Вакарчука до розмови з великим задоволенням

Також лідер партії повідомив: "Своїм головним партнером ми вважаємо найбільш близьку ідейно нам партію "Голос"".