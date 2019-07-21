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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Вакарчук (103) Порошенко (9494) Голос партія (40) Європейська Солідарність (78)

 Порошенко: Ми бачимо "Голос" партнером у тому, щоб не допустити до влади "окупаційну платформу"

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко називає своїм партнером у майбутньому парламенті партію "Голос" і закликає всі політсили, які, згідно з даними екзитполів, проходять до парламенту, відмежуватися від проросійських політсил.

"Стратегічне завдання - не допустити до реальної влади "окупаційну платформу", тепер уже саме так - цих путінських маріонеток не має бути ні в коаліції, ні в уряді, щоб вони зсередини уряду не виконували поставлені Путіним і Москвою завдання. Ми з вами мусимо не допустити цього", - сказав Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Порошенко зазначив, що його політична сила очікує, "що вже до ранку всі, хто проходить до Верховної Ради, відмежуються від платформи Бойка і Медведчука і засвідчать свою позицію щодо неприйнятності співпраці з 5 колоною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про прем'єра: Запрошуємо Вакарчука до розмови з великим задоволенням

Також лідер партії повідомив: "Своїм головним партнером ми вважаємо найбільш близьку ідейно нам партію "Голос"".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138789
 
   
 Топ коментарі
 
Думаю, що після петіних провокацій щодо Голосу - Славко буде триматися подалі від цинічного і віроломного петі..
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А нахрена Голосу в партнерах по Раде лузер с 8% если они могут войти в коалицию с СН.
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зеляди сейчас рвут жопу, чтобы нивелировать то, как они гадили на Славка во время выборов
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Думаю, що після петіних провокацій щодо Голосу - Славко буде триматися подалі від цинічного і віроломного петі..
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Порошенко: Мы видим "Голос" партнером в том, чтобы не допустить к власти "оккупационную платформу" - Цензор.НЕТ 4025 ПНХ Порошенко: Мы видим "Голос" партнером в том, чтобы не допустить к власти "оккупационную платформу" - Цензор.НЕТ 7498 за порєбрік посвбник окупантів.
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зеляди сейчас рвут жопу, чтобы нивелировать то, как они гадили на Славка во время выборов
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про які вакарчук говорив свободі слова про провокації з смсками
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зебіл, ті провокації - самодіяльність такого самого, як я (колись був в Русі) - другого позаштатного помічника третього заступника керівника виборчого штабу.
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ваше хамство та тупість привели до того що навіть на Західній Україні ви зайняли 3 місце
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А нахрена Голосу в партнерах по Раде лузер с 8% если они могут войти в коалицию с СН.
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дык Голос проукраинский,нельзя им с СН,выборци не поймут..
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а кого интересует мнение рошеновских "выборцев" ?
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отличный вопрос -своевременный,по теме и по адресу..
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и так, ОНР на подходе....
По Харькову интересно бы узнать...
Порошенко: Мы видим "Голос" партнером в том, чтобы не допустить к власти "оккупационную платформу" - Цензор.НЕТ 446
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Петро нах ты сдался Голосу? У вас даже в теории нет большинства!
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хто не за свына - кремлёвские марионетки. Боже, храни Украину!
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Зеб, каков будет результат референдума, инициируемый уЗеленскими, по ЕС и НАТО, если те же уЗеленские хотят ввести блокирующие голоса?

Извини, что помешал тебе тут Лахту на уши вешать.
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Какие бокалы? Пей с горла, не шыфруйся! Тыж пабэдитэль, *****!
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русский, а когда твой фюрер ***** сдохнет, ты сильно плакать станешь?
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Вы скоро бояру пить будете, где-нибудь в районе Норильска, ЗеБилы ***.....
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Да конечно чувствуем! Особенно от твоих обхезанных портков ))) То-то ваш клоун с низкого старта рванул набиватся в друзья к Вакарчуку, на которого ещё вчера лил помои. И хотя в сортах дерьма Зебилы большие специалисты, без коалиции в Раде- вы нули.
Так что посмокчи, кацапе ))))
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ты - человекообразное руснявое существо. Порошенко: Ми бачимо "Голос" партнером у тому, щоб не допустити до влади "окупаційну платформу" - Цензор.НЕТ 1349
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Уверен, что Вакарчук соевого мародера на кукане прокрутит и на в политическую выгребную яму скинет
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в следующей новости можешь растереть сопли по своей розовой пухлой зарёванной морде
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Петро завтра в зеленом костюме будет красоваться,менять масть не впервой .А с Вакарчуком ты не в Раде будешь разОм,а на его концертах на подтанцовках
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Судя по всему ты из зоны и вещаешь, дырявый пригожинский троль )))
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Т.е., либо ты русмартышка, либо зоофил.
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животное, ты же само кукарекнуло, шо любишь страну-помойку. Значит, любишь и стада русни,которые там обитают. Значит, ты либо сам из стада русгуманоидов, либо зоофил.
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Ахаха....люби конечно, кто тебе мешает!!!

Как там у вас, у сруцких: свинья везде грязь найдёт? ))))
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Для вас грязь везде, куда бы не заехал ваш "сруцкий мир". Вам какую территорию не дай, через десяток лет будет Мухосранск с вечно бухим и обколытом населением.
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вообще то ему надо думать как сделать чтобы вообще удержаться и не пойти дорогой юли и вити
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Петя ты со своими процентами никто ,и зовут тебя никак , тебя больше в порядочное общество пускать не будут , будешь подгавкивать на галерке
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Говорят что с набраным процентом Сказочный Петро займет в новой раде место клоуна - Ляшка
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Будут новыя парламентския выборняки без мажоритарки!!
😎
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петрушка, ты ********, вернул их к жизни и теперь по этому поводу ещё что-то и киздишь, моазина
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=
Експрезидент України Петро Порошенко з ефірів телеканалів та на акціях протесту заявляє: в Україні відбувається справжній реванш. Порошенко переконаний, що «лише він та його команда зможе це зупинити».
При цьому п'ятий президент забуває, що поки він керував країною, не був покараний жодний скандальний чиновник часів Януковича, винних у розстрілі на Майдані випустили на волю. І щонайгірше - саме завдяки Порошенку в українській політиці з'явився кум Путіна Віктор Медведчук, про котрого усі призабули навіть за правління Януковича.
https://vgolos.com.ua/articles/operatsiya-revansh-poroshenko-ta-medvedchuk-tse-odnodumtsi-politychni-ta-biznesovi-blyznyuky_1017082.html
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Петя, не вулнуйся, тебя в коалиции точно не будет! Будеш с Мертвечуком косточки обгладывать, ибо всё твои схемы накроются медным тазом.
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Интересно Порошенковские друзья Кононенко и Грановский прошли по мажоритарке?
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Петя! Бывшим тут не подают. Просрал ты все что только мог.
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Порохнява Гнида всі 5 років виплекував мєртвєчуків і рабіновічів,порошенко така сама падаль,як Гєпа,Труханов і Ахмєтов.
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В новом выпуске программы "Право на власть" Наталья Мосейчук задала неудобный вопрос кандидату в народные депутаты по списку партии "Голос" Сергею Притуле. Ведущая вспомнила, как Святослав Вакарчук призвал голосовать "не по-приколу", намекая на Владимира Зеленского.
В ходе программы речь зашла за черный пиар и Притула, в частности, сказал о СМС, которые рассылает штаб Порошенко. Эти сообщения дискредитируют партию Вакарчука "Голос" и извращенно подают рейтинги: "Голос слабеет, украинцы разочаровались в Вакарчуку", "Голос не проходит в Раду" и др.Кондитер Петя нашел себе еще одну жертву-Славка.Один кролик Арсений уже был,на очереди второй-Славко.Давай Славко,Петя тебе морковку уже приготовил.Првда баллов маловато на двоих набрали 6,3+8,9=пролет-Петрович.
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