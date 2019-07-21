 "Ми готові бути в коаліції лише з партіями "Слуга народу" і "Голос", - Тимошенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.
"Те, якою буде коаліція, залежить зараз від президента Володимира Зеленського", - сказала Тимошенко на брифінгу в неділю ввечері в Києві у виборчому штабі "Батьківщини".
Вона підкреслила, що у Зеленського та його партії є повне право формувати парламентську коаліцію так, як вони вважають за потрібне, і відповідальність за це лежить на президентові.
За словами Тимошенко, "Батьківщина" не позиватиметься в суди за результатами виборів, бо вважає, що вибори відбулись чесно.
Політик також зазначила, що її політсила на жодні посади не претендує. "Ми будемо служити Україні, де б ми не були: в коаліції, не в коаліції", - сказала Тимошенко.
"Ми готові бути в коаліції тільки з партіями "Слуга народу" і "Голос", - додала лідерка "Батьківщини".
ЦВК офіційно оголосила результати 1-го туру президентських виборів
Центральна виборча комісія офіційно встановила результати виборів президента України на засіданні 7 квітня та оголосила повторне голосування 21 квітня.
Таким чином, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців,
за чинного главу держави Петра Порошенка - 15,95% виборців,
за Юлію Тимошенко - 13,40%,
за Юрія Бойка - 11,67%,
за Анатолія Гриценка - 6,91%,
за Ігоря Смешка - 6,04%,
за Олега Ляшка - 5,48%,
за Олександра Вілкула - 4,15%,
за Руслана Кошулинського - 1,62%.
Тобто за 3 місяці:
Слуга народу +14
Порошенко -7
Тимошенко -6
Банда Медведчука +/0
Всіх вітаю !
А так ДА интересное и страшное - впереди=>с какой партией будет преЗедент «рулить».........
забыла добавить при условии премьерства.
Вяжи спицами клоуну теплые носки. Ему пригодится....
"Юлию Тимошенко ожидает та же ниша - ниша маргинального политика... Она сейчас не Президент, не Премьер, не депутат. Она сегодня никто, и звать ее никак", - сказал нардеп.
М.Чечетов спрогнозировал, что в течение ближайших двух лет Ю.Тимошенко практически полностью потеряет общественную поддержку.
"Мы готовы быть в коалиции только с партиями "Слуга народа" и "Голос", - добавила при этом лидер "Батькивщины". Источник: https://censor.net.ua/n3138788
даже так...хм, ну тогда вангую, будет в коалиции
Якраз таке, про яке ця стара шкапа розповідала-обіцяла своєму лохторату!
моя ж ты куколка