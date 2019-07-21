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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеленський (2187) коаліція (248) Тимошенко (2832)

 "Ми готові бути в коаліції лише з партіями "Слуга народу" і "Голос", - Тимошенко

Склад майбутньої парламентської коаліції залежить винятково від президента України Володимира Зеленського, чия партія "Слуга народу" набрала найбільшу кількість голосів на позачергових парламентських виборах, які відбулись у неділю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Те, якою буде коаліція, залежить зараз від президента Володимира Зеленського", - сказала Тимошенко на брифінгу в неділю ввечері в Києві у виборчому штабі "Батьківщини".

Вона підкреслила, що у Зеленського та його партії є повне право формувати парламентську коаліцію так, як вони вважають за потрібне, і відповідальність за це лежить на президентові.

За словами Тимошенко, "Батьківщина" не позиватиметься в суди за результатами виборів, бо вважає, що вибори відбулись чесно.

Політик також зазначила, що її політсила на жодні посади не претендує. "Ми будемо служити Україні, де б ми не були: в коаліції, не в коаліції", - сказала Тимошенко.

"Ми готові бути в коаліції тільки з партіями "Слуга народу" і "Голос", - додала лідерка "Батьківщини".

Читайте також: "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138788
 
   
 Топ коментарі
 
Если Юлька подключится, свыну ноги вырвут....
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Тебе тут Швондер передает привет:

Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
"То, какой будет коалиция зависит от президента Зеленского", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7621
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Вот это глас спокойного без паранойи разума. Умная всё-таки баба.
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Тут так підтримували Карлсона і казали,що він буде в раді.
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До кого воно тепер приб*ється служити за пайку ? Проститут.
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Vedana Йому може вже навіть нічого тут не світити.
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Будет весело... Нужно собирать чемоданы и ржать уже из-за бугра ! 😁
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Жизнь одна, пока безвиз не забрали нужно использовать ! 😜
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Сомневаюсь что ботоксная споётся с порошковыми, как премьера они её уже послали ! 😁
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Згадаємо:

ЦВК офіційно оголосила результати 1-го туру президентських виборів

Центральна виборча комісія офіційно встановила результати виборів президента України на засіданні 7 квітня та оголосила повторне голосування 21 квітня.
Таким чином, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців,

за чинного главу держави Петра Порошенка - 15,95% виборців,

за Юлію Тимошенко - 13,40%,

за Юрія Бойка - 11,67%,

за Анатолія Гриценка - 6,91%,

за Ігоря Смешка - 6,04%,

за Олега Ляшка - 5,48%,

за Олександра Вілкула - 4,15%,
за Руслана Кошулинського - 1,62%.


Тобто за 3 місяці:
Слуга народу +14
Порошенко -7
Тимошенко -6
Банда Медведчука +/0
Всіх вітаю !
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то есть, по сравнению с первым туром (когда кандидатов много а не 2) .. Зе +15% себе в бонус получил уже...а петя про..рал 7%
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Порохоботи сьогодні п'ють не закусюючи...інтєлєктуальноіі иліти стало менше чем петя напісяв в баночку))
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Бабку твою прокинули, хотя вы все жюляботы топили за ЗЕкловуна, а он кинул вашу бабку. За такое грех не выпить.
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Юля Осень ждет и каждый неверный шаг Зеленского сопровождать начинает..!
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Ну ВР буде - "однажды лебедь раком щуку". Не краще.
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Возможно будут мочить в Сортирах-кто не с Юлей,и кто за Вову забыл,лай будет и Вой!
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Судя из того как Тимошенко спокойно рассуждает на эту тему - она будет в коалиции..........
А так ДА интересное и страшное - впереди=>с какой партией будет преЗедент «рулить».........
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Юля , не проси , тебя все раво не возьмут .
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та да=))
забыла добавить при условии премьерства.
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Баба Юля, твой поезд ушёл, когда ты выкатилась в каблуках на коляске во время Майдана.
Вяжи спицами клоуну теплые носки. Ему пригодится....
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всякие клоуны ее уже второй десяток лет хоронят и про поезд нафталиновые мантры поют
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А она в который раз стойко провожает в аналы истории старых зашкваренных реформаторов и с материнской тоской во взгляде смотрит в глаза новым.))
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В свою очередь, депутат от фракции Партии регионов Михаил Чечетов скептически оценил политические перспективы Ю.Тимошенко, допустив, что ее ожидает судьба, похожая на долю лидера Прогрессивной социалистической партии Натальи Витренко.
"Юлию Тимошенко ожидает та же ниша - ниша маргинального политика... Она сейчас не Президент, не Премьер, не депутат. Она сегодня никто, и звать ее никак", - сказал нардеп.
М.Чечетов спрогнозировал, что в течение ближайших двух лет Ю.Тимошенко практически полностью потеряет общественную поддержку.
"Ми готові бути в коаліції лише з партіями "Слуга народу" і "Голос", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4695

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Хоронят или нет, а её амбиции неуклонно катятся в дупу. Понятно что Зе, её ни к какому премьерству не допустит. В итоге все её мантры будут вертется около "тарифоф", как у Ляшка все вертелось вокруг "подымем на вилы". Ну и где теперь Олежек.....
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Тепер партія мародера буде замість радикалів - хто більше заплатить, тому й дупу підставить... А парашенка, замість ляшки.
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Их дупа уже давно продана и пропита . мертветчук купил её с потрохами на деньги х.йла .ПЕС токсичен и бабуся это понимает . С ним в коалицию никто теперь кроме ЖОППы не пойдёт . И потому ПЕС пойдёт в коалицию с кем угодно только бы протолкнуть свина обратно к корыту .Это уже когда то было . Мороз хотел посты разделить поровну среди участников коалиции , а Пчеловод сказал что делить будет по количеству набранных голосов на выборах. В результате этой аферы Пчеловод остался один на один с прокацапским премьером Петуховичем и спикером перебежчиком Морозом . Наверное бабуся сделала выводы из той давней истории когда её так жёстко кинули
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А Юля не спросила сначала кто хочет с ней создать коалицию?
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Политик также отметила, что ее политсила ни на какие должности не претендует. "Мы будем служить Украине, где бы мы ни были: в коалиции, не в коалиции", - сказала Тимошенко.
"Мы готовы быть в коалиции только с партиями "Слуга народа" и "Голос", - добавила при этом лидер "Батькивщины". Источник: https://censor.net.ua/n3138788
даже так...хм, ну тогда вангую, будет в коалиции
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Медведчук сейчас заявил , что они будут в ОППО зиции к Зеленскому и СН . Включайте мозг псоевая погрешность .а то как укр гниды себя ведете . СЕКТА !
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Никто не хочет обьединяться с хряком-"реформатором". Как от чумного от него открещиваются.
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а **** готов с Лехаимом ! Все , как и замыслило ***** !
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Буде чи не буде прем"єром, а на певний час знову дурні забезпечили старій кобилі легке, сите і безтурботне життя!
Якраз таке, про яке ця стара шкапа розповідала-обіцяла своєму лохторату! "Ми готові бути в коаліції лише з партіями "Слуга народу" і "Голос", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5490
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на сам дєлє старой бльді юлі всє равно с кєм бить.
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тебе Юля хоть с самим чертом - лишь бы быть у власти Это последние твои вздохи-охи ,В следующих выборах- пролетаешь со своей "Батькивщиной", как фанера над Парижем. Взяла в список пройдоху миллионера регионала и собираешься "бороться" с олигархатом и регионалами. Ох и лиса же, прохвостка
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Через некоторое время работы новых лиц в парламенте станет весомой и видной фигурой именно Петро Порошенко, которого, в угоду путину ***** съели зебильно-дебильные избиратели, а также просравшие все украинские националисты разных течений.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ми готові бути в коаліції лише з партіями "Слуга народу" і "Голос", - Тимошенко
 
 
 
 
 
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