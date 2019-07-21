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 Політика України
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Все про:вибори (4297) Коломойський (485) прогноз (70) Бутусов Юрій (987)

 "Слуга народу" набере разом із бонусом 115-125 місць у Раді. З Порошенком і Медведчуком у коаліцію вступати не можна, - Бутусов опублікував прогноз Коломойського

За прогнозами олігарха Ігоря Коломойського в результаті парламентських виборів партія "Слуга народу" матиме 115-125 місць за списком.

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував прогноз Ігоря Коломойського за результатами виборів, який той дав 20 липня.

Бутусов зазначив: "Прогноз Ігоря Коломойського напередодні виборів за результатами. Був закритий пост, зараз відкрив. Ну, майже. Цікаво сказав про те, з ким СН буде створювати коаліцію".

Прогноз на вибори, який записано 20 липня і опубліковано в 20.00 21 липня

Прогноз Ігоря Коломойського:

"Мій прогноз:"Слуга народу" набере разом з бонусом 115-125 місць у парламенті за партійними списками. За мажоритарними округами "СН" набере від 40 до 70 місць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Європейська Солідарність" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 6,0%, - екзитпол ТСН. ІНФОГРАФІКА

Більшості однієї партії не буде, бракуватиме приблизно 50 голосів.

Це означає, що треба буде вступати в коаліцію. З Порошенком і з Медведчуком "Слузі народу" вступати в коаліцію не можна. Залишаються, швидше за все, Вакарчук і Тимошенко. Борються за проходження Смешко та Опоблок.

Найкращим варіантом є коаліція з Вакарчуком. Але і Юлія Володимирівна - хороший варіант, якщо там будуть скромні запити на міністерські пости. Ну, наприклад, в уряді Яценюка вони отримали Мінекології для Шевченка.

Не можна тільки міністерство давати таким, як Шевченко, але для адекватних людей можна. Крім того, не можна скидати як варіант з рахунків Опозиційний блок, якщо вони зроблять ребрендинг.

Плюс буде дві групи позафракційних мажоритарників. Але лише на мажоритарниках коаліцію не створити, має бути більш міцна основа.

Найцікавіше, що нинішня Верховна Рада дала президенту Зеленському потужний важіль впливу на парламент, проголосувавши закон про відкриті партійні списки на майбутніх виборах. Тепер якщо Зеленський підпише проголосований закон, і протягом 60 днів не буде сформована нова коаліція, Зеленський отримає можливість відправити у відставку парламент і знову оголосити дострокові вибори. І в такому випадку він з високою ймовірністю за партійними списками виграє і отримає більшість у парламенті. По суті, Верховна Рада, яка іде, зробила Зеленському величезну послугу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138786
 
   
 Топ коментарі
 
Зебобики вот ваш хазяин нарисовался.
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Этот старый еврей скоро будет сидеть в американской тюрьме....
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А ,что хорошего???Обокрал Украину ,втирает про Гражданскую войну и просто дрянь бородатая , с 🤡🐒🐸клоуном на побегушках
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Я хочу спросить у симпатиков Зе :- Вы действительно не видете что по партийным спискам и по мажоритарке у вас рыгов полно ? Это потому что наскоряк лепили или по принципу - лишь бы не от Порошенко? Или вы идейно близки? Или вы просто не разбираетесь кто и с кем ?
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Самое интересное, что нынешняя Верховная Рада дала президенту Зеленскому мощный рычаг воздействия на парламент, проголосовав закон об открытых партийных списках на будущих выборах. Теперь если Зеленский подпишет проголосованный закон, и в течение 60 дней не будет сформирована новая коалиция, Зеленский получит возможность отправить в отставку парламент и снова объявить досрочные выборы. Источник: https://censor.net.ua/n3138786

Что он несет? Новый Избирательный Кодекс должен вступить в силу 1 декабря 2023 года.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" набере разом із бонусом 115-125 місць у Раді. З Порошенком і Медведчуком у коаліцію вступати не можна, - Бутусов опублікував прогноз Коломойського
 
 
 
 
 
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