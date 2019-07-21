 Зеленський про прем'єра та коаліцію: Запрошуємо Вакарчука до розмови з великим задоволенням

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це Зеленський розповів після оголошення попередніх результатів Національного екзит-полу.
"Ми будемо (пропонувати створити коаліцію. - Ред.), як я і говорив раніше. Це була наша ініціатива. Ми не можемо більше наполягати, але у нас трішечки вище рейтинг, ніж у "Голосу". Але ми запрошуємо до розмови. Вакарчука ( запрошуємо. - Ред.) з великим задоволенням", - сказав глава держави.
Водночас Зеленський, коментуючи можливе прем'єрство Вакарчука, заявив: "Мені здається, питання про прем'єра Вакарчука, є питанням саме до Слави, бо це велика відповідальність і це має бути гуру економіки, який, як ми говорили, ніколи не був у політиці. ми хочемо, щоб це була незалежна, сильна людина з професійною освітою. Людина, яку поважають, по-перше, в Україні, поважають на Заході", - констатував президент.
И шутками клоуна.
21.07.2019 - Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
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https://www.youtube.com/watch?v=Dyth_vQWCfg&lc=z13fwdlqmwurfvi1p23ozlgomkq4jv51i
как там "кінець епохи бідності"!
тик-так, тик-так.
Прем*єру не обов*язково бути економістом, але обов*язково бути ДЕРЖАВНИМ ДІЯЧЕМ, політиком з досвідом. Але воно, як і його пришелепкуватий виборець, цієї істини напевно не зрозуміють ніколи.
Роздували зраду про коалу Зе з жопоблоками, тепер недогода, що контактує зі Славком ...
Час вже дати шанс покерувати якомусь технократу, не сильно обізнаному зі способами державного розкрадання бюджету, і знайомого з законами природи, а не тільки з традиціями дерибану.