 Зеленський про прем'єра та коаліцію: Запрошуємо Вакарчука до розмови з великим задоволенням

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це Зеленський розповів після оголошення попередніх результатів Національного екзит-полу.

"Ми будемо (пропонувати створити коаліцію. - Ред.), як я і говорив раніше. Це була наша ініціатива. Ми не можемо більше наполягати, але у нас трішечки вище рейтинг, ніж у "Голосу". Але ми запрошуємо до розмови. Вакарчука ( запрошуємо. - Ред.) з великим задоволенням", - сказав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Європейська Солідарність" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 6,0%, - екзитпол ТСН. ІНФОГРАФІКА

Водночас Зеленський, коментуючи можливе прем'єрство Вакарчука, заявив: "Мені здається, питання про прем'єра Вакарчука, є питанням саме до Слави, бо це велика відповідальність і це має бути гуру економіки, який, як ми говорили, ніколи не був у політиці. ми хочемо, щоб це була незалежна, сильна людина з професійною освітою. Людина, яку поважають, по-перше, в Україні, поважають на Заході", - констатував президент.