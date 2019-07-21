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 Політика України
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Все про:Вакарчук (103) Зеленський (2187)

 Зеленський про прем'єра та коаліцію: Запрошуємо Вакарчука до розмови з великим задоволенням

Президент Володимир Зеленський запросив главу партії "Голос" Святослава Вакарчука поговорити щодо можливого створення коаліції у Верховній Раді України дев'ятого скликання і про посаду прем'єр-міністра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це Зеленський розповів після оголошення попередніх результатів Національного екзит-полу.

"Ми будемо (пропонувати створити коаліцію. - Ред.), як я і говорив раніше. Це була наша ініціатива. Ми не можемо більше наполягати, але у нас трішечки вище рейтинг, ніж у "Голосу". Але ми запрошуємо до розмови. Вакарчука ( запрошуємо. - Ред.) з великим задоволенням", - сказав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Європейська Солідарність" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 6,0%, - екзитпол ТСН. ІНФОГРАФІКА

Водночас Зеленський, коментуючи можливе прем'єрство Вакарчука, заявив: "Мені здається, питання про прем'єра Вакарчука, є питанням саме до Слави, бо це велика відповідальність і це має бути гуру економіки, який, як ми говорили, ніколи не був у політиці. ми хочемо, щоб це була незалежна, сильна людина з професійною освітою. Людина, яку поважають, по-перше, в Україні, поважають на Заході", - констатував президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138785
 
   
 Топ коментарі
 
Это будет звездец. Презюдент играет на пианино, а премьер поёт. Зеленский о премьере: Приглашаем Вакарчука к разговору с большим удовольствием - Цензор.НЕТ 1634
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А стадо будет радостно хлопать, и орать зе*зе*зе.
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Вже очікувано ... Несподіванки не сталося.
Ця територія втратила здоровий глузд остаточно.
Організми відгукнулися на заклик чма і зробили =їх (а насправді - себе)= вдруге.
Потім не стогніть і не питайте =чому, за що= ...
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Помирать так с музыкой!
И шутками клоуна.
21.07.2019 - Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
...
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Петро Бампер пусть идёт спикером!!! И тогда будет полный букет)))
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Всё верно.Сейчас вся Украина стонет и кричит,что всех коррупционеров надо стрелять.Сашко Билый готов был это делать.Вакарчук осуждает Сашка.Значит-Вакарчук против народа Украины?Логично?
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вакарчук лише безпринципний і безхребетний представник безідейної бидломаси
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теперь большинство в 46% начитает терперь по-настоящему, пересчитать бы вас поголовно, и как какой-то вой на сайте, бац по лицу лаптем, а на экране фото бюллетня =)
как там "кінець епохи бідності"!
тик-так, тик-так.
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Та де ж його такого взяти? Щоб поважали в Україні? Українці ніколи не поважали порядних людей. Все якихось пройдисвітів
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Бидлоїдному пересиденту-невігласу так ніхто з його кагалу і не пояснив, що нема просто економістів. Зеленський про прем'єра та коаліцію: Запрошуємо Вакарчука до розмови з великим задоволенням - Цензор.НЕТ 4386 Це з тої ж комедії, що парламентарії обов*язково повинні бути юстицьками-юристами. Ну, таку пропагандонії вклали в пусті голови "народу". Заодно і Зюзі. Зеленський про прем'єра та коаліцію: Запрошуємо Вакарчука до розмови з великим задоволенням - Цензор.НЕТ 9086 Серед економістів така ж спеціалізація, як і серед інженерів та лікарів - є, наприклад, нейрохірурги, є і проктологи.

Прем*єру не обов*язково бути економістом, але обов*язково бути ДЕРЖАВНИМ ДІЯЧЕМ, політиком з досвідом. Але воно, як і його пришелепкуватий виборець, цієї істини напевно не зрозуміють ніколи.
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Хто тобі про "обов*язково бути ДЕРЖАВНИМ ДІЯЧЕМ" в вуха насрав?
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Будь, бидлоїде, культурнішим. Не насрав, а накакав. Якщо вважати, що здоровий глузд та досвід, звісно, какати може. Про що з тобою, власне, полемізувати, коли ні твій пердзидент Зюзя, ні ти, зеленосракий тубілець, не розумієте, що посада прем*єра є політичною. Що він в першу чергу політик, а не завхоз пердзидентської дачі.
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***. Ну вам, бобово-голові, ніяк не вгодиш.
Роздували зраду про коалу Зе з жопоблоками, тепер недогода, що контактує зі Славком ...
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Ти, пане зеленожоп, не волновайся! З жопоблоком все попереду.

Зеленський про прем'єра та коаліцію: Запрошуємо Вакарчука до розмови з великим задоволенням - Цензор.НЕТ 5133
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А у зеленожопців навіть цього не може бути, бо в них замість мозку ганглійц, як у риб.
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Тому що будуть топити всіх, хто не порошенко, це ж очевидно. Місце порошенка - біля ригів. Він їх створив, вони йому ближчі
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Секта- ПЕС- ( потому, что безальтернативные )- могут только сделать коалицию через анилингус с Ляшковцами . сами дырявые и выборцы дырявые сектанты .
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как я и говорил .что сывый Шмэтьман потыкается подружить с Голосом. тот его пошлет в моржовую пи ду , и Мародеску начнет строить глазки куму Мертвечуку а Палубий сплевывать и с тоской глядеть на Юлю .
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ЧЁ!! Он же реально тупой! Хотя, подобное притягивает подобное.
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Україною вже три десятиліття керують самі "державні діячі" - секретарі ЦК, парторги, випускники університету марксизму-ленінізму, нащадки расхітітєлєй соціалістічєской собствєнності, базарні торгаші, ...
Час вже дати шанс покерувати якомусь технократу, не сильно обізнаному зі способами державного розкрадання бюджету, і знайомого з законами природи, а не тільки з традиціями дерибану.
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Почитала комменты: украинцы вечно ноют, стонут...все им не так. Вечно недовольны всем и вся..Хватит ныть: работайте лучше!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський про прем'єра та коаліцію: Запрошуємо Вакарчука до розмови з великим задоволенням
 
 
 
 
 
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