 "Люди проголосували за зміни. Ми готові брати на себе відповідальність". - Вакарчук про дані екзитполів

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук сказав на брифінгу в штабі після оголошення результатів перших екзитполів у неділю ввечері.
"З того, що ми бачимо, люди проголосували за зміни, і ми раді бути частиною цих змін", - сказав він на брифінгу в штабі після оголошення перших результатів екзитполів у неділю ввечері.
Відповідаючи на запитання, чи готова партія "Голос" входити в коаліцію з партією "Слуга народу", і чи є у партії кандидатури на прем'єр-міністра і спікера Верховної Ради, Вакарчук сказав: "Ми готові брати на себе відповідальність і готові до будь-яких посад".
Він зазначив, що до переговорів партія буде готова після оголошення офіційних результатів виборів.
У свою чергу кандидат у депутати від "Голосу" Ярослав Юрчишин зазначив, що партія не готова входити в коаліцію з проросійськими партіями і старими політсилами.
"Якщо Порошенко (лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко, - ред.) і Тимошенко (лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко , - ред.) готові щиро і чесно говорити про деолігархізацію, ми з ними готові вести переговори", - сказав Вакарчук.
Он тоже врет?
Геращенко даже пришлось извиняться
та ты чувырло в гузне прутень !!!
1.придти с чужими, быть по итогу с ними не согласным и от невозможности себя реализовать уйти (не сидеть как все за деньги народа, а уйти) , и
2. теперь - он создал свою партию единомышленников.
И правильно он понимает, что с зебилом и рыгоАналами говорить не о чем.
А вот смогут ли Порошенко и Тимошенко работать не на себя, а на Украину - это еще вопрос.
Боюсь, что Вакарчук будет там в гордом одиночестве среди ворюг и коллаборантов.
Шизифреников в ВР ещё не было.