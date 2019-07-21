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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Вакарчук (103) вибори (4297) екзит-пол (41) Голос партія (40)

 "Люди проголосували за зміни. Ми готові брати на себе відповідальність". - Вакарчук про дані екзитполів

Громадяни України проголосували за зміни. До переговорів партія "Голос" буде готова після оголошення офіційних результатів виборів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук сказав на брифінгу в штабі після оголошення результатів перших екзитполів у неділю ввечері.

"З того, що ми бачимо, люди проголосували за зміни, і ми раді бути частиною цих змін", - сказав він на брифінгу в штабі після оголошення перших результатів екзитполів у неділю ввечері.

Відповідаючи на запитання, чи готова партія "Голос" входити в коаліцію з партією "Слуга народу", і чи є у партії кандидатури на прем'єр-міністра і спікера Верховної Ради, Вакарчук сказав: "Ми готові брати на себе відповідальність і готові до будь-яких посад".

Він зазначив, що до переговорів партія буде готова після оголошення офіційних результатів виборів.

У свою чергу кандидат у депутати від "Голосу" Ярослав Юрчишин зазначив, що партія не готова входити в коаліцію з проросійськими партіями і старими політсилами.

"Якщо Порошенко (лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко, - ред.) і Тимошенко (лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко , - ред.) готові щиро і чесно говорити про деолігархізацію, ми з ними готові вести переговори", - сказав Вакарчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138784
 
   
 Топ коментарі
 
Гавнюк ты славик, и притом ссыкливый. Если бы пошел на выборы президентские то может и голосовал за тебя. А так оставил Украину для шабаша зевыползней и теперь не забудь купить кобзу чтобы петь слезные песни потом.
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Слава! ты главное не забывай, как тебя обсерала зешваль!
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Славко буде в коаліції з СН.. Петя зробив все для цього своїми провокаціями проти Голосу.. Немає в петі союзників за виключенням - медведчука..
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Слава! ты главное не забывай, как тебя обсерала зешваль!
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Помнят рассылку от пети, где опрос показывал непроходность голоса.
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можешь не стараться, половина уже даже ваших сторонников поняла какие вы лживые пляди!
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Притула об этом заявлял
Он тоже врет?

Геращенко даже пришлось извиняться
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сявка,в зеркало посмотри !!!
та ты чувырло в гузне прутень !!! "Люди проголосували за зміни. Ми готові брати на себе відповідальність". - Вакарчук про дані екзитполів - Цензор.НЕТ 9488
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Тут главное, что отбросы общества в виде ,,Жоппазиции,, в жоппе ! ))
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Та ні , який він "маладєц" - "Мудак" з великої літери "М", хоча й талановитий і розумний. Як би (знову це"Як би") він втрутився в президентські перегони, впевнений, навіть, якщо б і не виграв їх, то кількість контужених зєбєнєй була б в рази менше. І зараз у нього було Б не 9, а (19-29)% і, відповідно, у зєбєні не 45%, а 25%. І розмова була б друга, а тепер - у зєбєні на побігушках : принеси , подай, тікай, бо вдарю. Соромно Вакаре, до сліз соромно, мені, а тобі за себе, НІ? Ну та чого там чешемо потилицю : маємо те, що маємо. Як казав поет:"Нам своє робить".
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лахта харош жопы рвать, люди уже проголосовали.
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Ти кого "лахтою" обізвав, "пісюн вазеліновий". Нє відіш , розмірковуємо ми пра жизнь.
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Ти, навіть не уявляєш: Досі Є. Заздри по-тихому.
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Щось напрягають мене такі фрази, як - "Ми готові брать...."
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Гавнюк ты славик, и притом ссыкливый. Если бы пошел на выборы президентские то может и голосовал за тебя. А так оставил Украину для шабаша зевыползней и теперь не забудь купить кобзу чтобы петь слезные песни потом.
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Еще какой! Чудесно вас сраную вату гонял в Запорожье яйцами 13-го апреля.
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красавчик плюсую братишка!!!))) дави эту коллорадную вату!!!! Слава Украине!
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УКРАИНЦЫ! Обьединяйтесь ради Украины и украинского народа. Смотрите как прокацапская шушера под руководством кремлевских нквдшников пытается нас стравить. Пусть х..сосут орда немытая-надеюсь их время прошло навсегда
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Сасать це у них - національний вид спорту.
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Кажуть, люди по мамі, але сам божитись не буду.
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Славко буде в коаліції з СН.. Петя зробив все для цього своїми провокаціями проти Голосу.. Немає в петі союзників за виключенням - медведчука..
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не трынди, говноед! больше всех на Славка срали твои зелебобные аборигены
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больше чем славик насрал сам на себя насрать невозможно
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Не дуркуй, Льончик, який медведчук - вибори закінчились...
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Свын гавкае на Харчука.... А ведь родня!
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Славко вже одного разу "був готов", але толі штото пошло нєтак, толі був "не готов, толі голос пропав...
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то есть вы не понимаете разницу между
1.придти с чужими, быть по итогу с ними не согласным и от невозможности себя реализовать уйти (не сидеть как все за деньги народа, а уйти) , и
2. теперь - он создал свою партию единомышленников.
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Как показала история, еще небыло той партии,где бы собирались исключительно единомышленники. И голос не исключение. Пройдет немного времени и сами увидите.
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прийти с чужими, с которыми не согласен, но там была гарантия посадки жопы в депутатское кресло....моральный аффтаритет, ****...
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Через пару лет клоун-малорос убежит в ростов, поэтому Славко фигач за троих и станешь следующим Президентом!
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Что-то не очень верится, что зебил свалит. Хотя нет... свалит на ********* через 5 лет почетным гостем ***** после сдачи Украины.
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Не сподівайся, тьотю, янучарі не дали і цьому не вдастся.
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у славика мозгов не было за себя одного фигачить
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Хоть одна адекватная команда будет.
И правильно он понимает, что с зебилом и рыгоАналами говорить не о чем.
А вот смогут ли Порошенко и Тимошенко работать не на себя, а на Украину - это еще вопрос.
Боюсь, что Вакарчук будет там в гордом одиночестве среди ворюг и коллаборантов.
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Сява, сколько пафоса...ты не забыл посмотреть сколько набрал процентов ?
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Славко, без образ, але ж ти дуб-дерево в політиці і економіці. Країна і так в рознос, а він ще додає крутного моменту
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вы бы к зеленскому шли советы давать. можете сразу ему спич написать, а то он без бумажки не может двух слов связать.
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Крім, того кандидат фізматнаук, співак, музикант чудовий. А в порівнянні з ******** , взагалі, СВЄТОЧ.
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Для чого ви так: "дуб-дерево".Слвіко в Гарварді, здається, нещодавно курс молодого бійця пройшов, з рік, чи щось таке, вчився.
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Пффф... ты уже был в парламенте дядя, ты забыл? Обосрался тогда и сейчас максимум под зелупку ляжешь.
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Подставит Вакара Зеленый клоуняра.Премьер всегда -камикадзе,калиф на час,,он должен принимать непопулярные решения.Просто так - забрать у олигархов и раздать пиплу не получится.
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по многочисленным просьбам радиослушателей С. Вакарчук исполнит песню "Сосни". Только для кого??
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Брехуны как и все, здесь они заявляют что не будут сотрудничать со старыми полит силами, и в тоже время готовы к сотрудничеству с пэтей и жулей, новейшими и свежайшими полит силами.
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Одна из самых коррумпированных стран Мира пытается что-то изменить в лучшую сторону .И конечно сделать это только пушистыми и белыми руками - надежда ДУРАКОВ ! Существенные перемены должны произойти и конечно будут и ошибки - но это же естественный процесс .
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Люди проголосовали за изменения поэтому мы готовы создать антиолигархическую коалицию с порошенком. "Люди проголосували за зміни. Ми готові брати на себе відповідальність". - Вакарчук про дані екзитполів - Цензор.НЕТ 5556
Шизифреников в ВР ещё не было.
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Закордонний округ: партія Шарія на 4 місці. ви чо там закордонні українці зовсі єпанулись?
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та то имбицилы ... знаю и у нас таких местных ... там уровень IQ где то на уровне шаурмы.... возможно вероятно факт что ниже.
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Вакарчук уже дал Зеленскому согласие работать вместе и принимать должностя . Пепун ты опять навалил в штаны Палубию.
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Мдааа. И эти выборы показали - в Украине есть зебилы, дебилы, украинофобы и обыкновенные ******** (половина избирателей не явились на избирательные участки) Очень жаль, что в этой толпе оказались украинские националисты, как и на президентских выборах так и на парламентских подыграли своими 2 процентами "слуги народа" и шобле медведчука, бойка, рабиновича. Господа националисты, вы не Порошенку навалили кучу гавна, а прежде всего насрали УКРАИНЕ. за свободу которой погибло немало ваших однопартийцев.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Люди проголосували за зміни. Ми готові брати на себе відповідальність". - Вакарчук про дані екзитполів
 
 
 
 
 
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