 "Люди проголосували за зміни. Ми готові брати на себе відповідальність". - Вакарчук про дані екзитполів

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук сказав на брифінгу в штабі після оголошення результатів перших екзитполів у неділю ввечері.

"З того, що ми бачимо, люди проголосували за зміни, і ми раді бути частиною цих змін", - сказав він на брифінгу в штабі після оголошення перших результатів екзитполів у неділю ввечері.

Відповідаючи на запитання, чи готова партія "Голос" входити в коаліцію з партією "Слуга народу", і чи є у партії кандидатури на прем'єр-міністра і спікера Верховної Ради, Вакарчук сказав: "Ми готові брати на себе відповідальність і готові до будь-яких посад".

Він зазначив, що до переговорів партія буде готова після оголошення офіційних результатів виборів.

У свою чергу кандидат у депутати від "Голосу" Ярослав Юрчишин зазначив, що партія не готова входити в коаліцію з проросійськими партіями і старими політсилами.

"Якщо Порошенко (лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко, - ред.) і Тимошенко (лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко , - ред.) готові щиро і чесно говорити про деолігархізацію, ми з ними готові вести переговори", - сказав Вакарчук.