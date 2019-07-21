 Підтримую ідею об'єднання Мінспорту, Мінінформполітики та Мінкультури, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я підтримую ідею. Ідею об'єднання. Структура цього з'явиться найближчим часом, коли буде новий уряд. У нас вже є наше бачення цього процесу і розробки наші", - сказав Зеленський у неділю в штабі партії в Києві.

Читайте також: "Точно не на "Лу" починається", - Зеленський про майбутнього генпрокурора