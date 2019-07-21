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Все про:Зеленський (2187) Міністерство культури (149) Мінінформполітики (166)

 Підтримую ідею об'єднання Мінспорту, Мінінформполітики та Мінкультури, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту України, яку раніше озвучували представники команди президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я підтримую ідею. Ідею об'єднання. Структура цього з'явиться найближчим часом, коли буде новий уряд. У нас вже є наше бачення цього процесу і розробки наші", - сказав Зеленський у неділю в штабі партії в Києві.

Читайте також: "Точно не на "Лу" починається", - Зеленський про майбутнього генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138783
 
 
 Топ коментарі
 
А также МинОбороны и спорт лото!
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С 95 кварталом, главным будет шефир.
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Порохоботы, скоро вас переведут на спортивные мероприятия. Дадут гантели и заставят плавать вместо того чтобы стучать по клаве.
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а главно, что космические корабли начнут бороздить просторы Большого Театра
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Порохоботы, скоро вас переведут на спортивные мероприятия. Дадут гантели и заставят плавать вместо того чтобы стучать по клаве.
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Ми знаємо що всі клавіші на всіх роялях зайняти зебілами.
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Суши сухари пепобот, или на перекладину сдавать норматив)
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не похоже), после каждого твоего "малорос", у меня всё больше в этом уверенности Поддерживаю идею объединения Минспорта, Мининформполитики и Минкультуры, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7617
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А в нове міністерство все стадо соєвих інтернетдякул Стеця візьмуть?
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И возглавить это министерство должен Мойша ! 😜
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мининформ. вообще не надо,спорт и культура отдельно
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а сил то хватит поддерживать?бо на рояль может не фатить
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а шо неужели жидов на все посты не хватает ? Поддерживаю идею объединения Минспорта, Мининформполитики и Минкультуры, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9458
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Зеля, кто будет министром МВД ? Твой охранник, или оставишь Собакова ? 😉
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Генпрокурор Богдан.... 😎 маладцы ! 👍
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Стеця в швейцары можно взять, что бы открывал перед посетителями дверь нового министерства
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В Ізраїлі функції Мінінформ при Міноборони . Світ сидить в гібридній війні , а Головком на роялі ху...ярить.
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Гениально! Кто же этот гений, который будет одинаково разбираться в спорте, культуре и информации одновременно?
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Охтыжептыть...
"Минстерство Правды, Молоди и спортивных танцев", нда.
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"Однажды лебедь,рак и щука затеяли сыграть квартет".Крылов как оказалось очень актуален.
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Ще міністерство оборони до них приєднайте, зебіли!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПідтримую ідею об'єднання Мінспорту, Мінінформполітики та Мінкультури, - Зеленський
 
 
 
 
 
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