 Підтримую ідею об'єднання Мінспорту, Мінінформполітики та Мінкультури, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту України, яку раніше озвучували представники команди президента.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я підтримую ідею. Ідею об'єднання. Структура цього з'явиться найближчим часом, коли буде новий уряд. У нас вже є наше бачення цього процесу і розробки наші", - сказав Зеленський у неділю в штабі партії в Києві.
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"Минстерство Правды, Молоди и спортивных танцев", нда.