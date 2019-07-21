 Ми виправдаємо вашу довіру, - Порошенко звернувся до виборців

"Хочу звернутися до всіх українців ... дорогі друзі, піврічний виборчий марафон в Україні нарешті завершився, і я хочу подякувати, подякувати нашій команді, подякувати всім і кожному, хто сьогодні віддав голос за "Європейську Солідарність", - ви великі молодці", - сказав Порошенко в неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він запевнив: "Ми зробимо все, щоб виправдати ту довіру, яку нашій команді, найкращій команді, ви виявили".

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