 Ми виправдаємо вашу довіру, - Порошенко звернувся до виборців

"Хочу звернутися до всіх українців ... дорогі друзі, піврічний виборчий марафон в Україні нарешті завершився, і я хочу подякувати, подякувати нашій команді, подякувати всім і кожному, хто сьогодні віддав голос за "Європейську Солідарність", - ви великі молодці", - сказав Порошенко в неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він запевнив: "Ми зробимо все, щоб виправдати ту довіру, яку нашій команді, найкращій команді, ви виявили".
Тепер від цього вже ні заховатися, ні відмитися просто так не вдасться.
Но всё же кто-то спрятал.
Кто же это?
Ты - человек долга, какое у тебя звание?
Показова реакція цих хАхлятських ЗеБільних гнид на кожне висловлювання та дію справжнього українського гетьмана.
Немає ніяких сумнівів що, якщо б в 2014 році Президентом стало таке малороське лайно, як зелена шмаркля, новоссосія вже була б не на кілька районів двох областей, а на всій лівобережній Україні, а на півдні - до Одеси та придністров'я.