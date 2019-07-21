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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Ми виправдаємо вашу довіру, - Порошенко звернувся до виборців

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко заявляє, що його політична сила докладе всіх зусиль, щоб виправдати довіру, надану виборцями.

"Хочу звернутися до всіх українців ... дорогі друзі, піврічний виборчий марафон в Україні нарешті завершився, і я хочу подякувати, подякувати нашій команді, подякувати всім і кожному, хто сьогодні віддав голос за "Європейську Солідарність", - ви великі молодці", - сказав Порошенко в неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він запевнив: "Ми зробимо все, щоб виправдати ту довіру, яку нашій команді, найкращій команді, ви виявили".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзит-полу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138782
 
   
 Топ коментарі
 
Первый закон будет о снятии неприкосновенности
Тебе кранты, Петя
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А доверие то понижается и понижается. Не оценили люди потужных реформ как лично Пети, так и его партейки.
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Чувствую там у Пеци будет истерика вплоть до блокирования трибуны, только бы не голосовать Мы оправдаем ваше доверие, - Порошенко обратился к избирателям - Цензор.НЕТ 3006
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P.S. Мушу додати, що до тієї псячої команди не слід включати Мустафу Джемільова та Ахтема Чийгоза - вони змушені були розкладати свої яйця по всих кошиках, бо досі (і за 5 порохогнидних років також) не отримали належного.
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Якщо гебешна шістка може стільки шкоди нанести державі, це ганьба для країни і її населення.
Тепер від цього вже ні заховатися, ні відмитися просто так не вдасться.
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Ну да, ФБР расследует финансовые махинации, суд Великобритании ВСЕ счета арестовал, из Израиля выгнали.
Но всё же кто-то спрятал.
Кто же это?
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Служівий, ти кому свої анекдоти розказуєш?
Ты - человек долга, какое у тебя звание?
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Обригалися,а спамлять усіх опонентів,мов скажні-у мене на сервері по 186-212 тиків спам у кожого з 83-х порохоботів і 4-16 жалоб щоденно на сф.
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петя все ещё надеется прикрыть свои махинации мандатом.
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ватные ЗЕбильчане как обычно гавкают ... а потом собирают деньги на биометрический паспорт (который Порох протащил немалыми усилиями) .....что бы хоть раз в жизни увидеть как выглядит Европа...... какая им нафиг нужна Европейская солидарность ..? им зебильная солидарность с клоунами ближе ... так посрать поржать пожрать - шаурму и всё по новой .... посмотрите видео Янины Соколовой с Балашовым - не пожалеете.
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и этот к украинцам обращается.... ну, што, поздравляю всех: петьку зеля провёл в парламент, теперь начнётся борьба с коррупцией....
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Цікаво спостерігати, як плющить запоребрикову рашистську худобу(а її тут останні місяці більше, ніж самих українців) та ЗеБільних малороських хАхлятському гнид, їхніх підстилок, від пана Порошенка,поки що кращого Президента за роки незалежності.

Показова реакція цих хАхлятських ЗеБільних гнид на кожне висловлювання та дію справжнього українського гетьмана.

Немає ніяких сумнівів що, якщо б в 2014 році Президентом стало таке малороське лайно, як зелена шмаркля, новоссосія вже була б не на кілька районів двох областей, а на всій лівобережній Україні, а на півдні - до Одеси та придністров'я.
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