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Все про:ГПУ (3085) Зеленський (2187) Луценко (2531)

 "Точно не на "Лу" починається", - Зеленський про майбутнього генпрокурора

Президент Володимир Зеленський під час виступу в штабі партії "Слуга народу" після оголошення результатів екзит-полів розповів, хто може стати новим главою Генеральної прокуратури України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Точно не на "Лу" починається", - зазначив президент у відповідь на запитання журналістів.

Нагадаємо, сьогодні з'явилися перші результати Національного екзит-полу, згідно з яким за партію "Слуга народу" проголосували 43,9%, за "ОП - За життя" - 11,5%, за "Європейську Солідарність" - 8,9%, за "Батьківщину" - 7,6%, за "Голос" - 6,3%.

Читайте також: "Слуга народу" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Європейська Солідарність" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 6,0%, - екзитпол ТСН. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138781
 
 
 Топ коментарі
 
Ну наконец-то: Луценки, супрунши, гиперзалупяны - на помойке!
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"Лу". за время своей каденции единственное что посадил это печень "Точно не на "Лу" начинается", - Зеленский о будущем генпрокуроре - Цензор.НЕТ 1543
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Всё ,конец соевой банде ! Ура ! "Точно не на "Лу" начинается", - Зеленский о будущем генпрокуроре - Цензор.НЕТ 1233
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Ну наконец-то: Луценки, супрунши, ************* - на помойке!
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"лу" в нового зенпрокурора буде посередині.
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главное теперь "нэдоторканнiсть" снять и
поставить прокурора нормального ))) "Точно не на "Лу" начинается", - Зеленский о будущем генпрокуроре - Цензор.НЕТ 8655
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Портнов будет генпрокурором, а янык министром обороны
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Как там Лaура Кoвеши, пацаны? Уже прилeтела? Или вместо нее пока Пoртнов дежурит?
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свинохрякам быть напряжёнными в этом отношении, благодаря ПеПо ген. прокурором может быть практически кто угодно "Точно не на "Лу" начинается", - Зеленский о будущем генпрокуроре - Цензор.НЕТ 4947
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8,9 % это те что сейчас при кормушке )
сейчас миску отодвинут и пойдёт перекрашивание ))) "Точно не на "Лу" начинается", - Зеленский о будущем генпрокуроре - Цензор.НЕТ 969
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"Лу". за время своей каденции единственное что посадил это печень
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У него есть железная кружка-раритет с первой ходки может нарзаном подлечиться...
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план:
1.Выстоять в очереди кепку и футболку "зе",зафоткаться и выложить в соцсети
2.Посадить свинарчука...или стефанчука..(хер их там разберёшь)
3.посадить барыгу
4.сдать сотку бакинских по 26 и ждать курса 8
5.купить 325 зелени по 8
6.отложить сотку на нычку,на 225 зелени купить автобусный тур в Польшу и нормально побухать (если еще будет безвиз)
7.Если уже отменят,нормально побухать на раёне
всё
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Та без різниці. Як Зеленський буде голоси протягувати, якщо там здоровезний ПЕС і Опоблок? Так виглядає, що інтеграція Слуги у звичну всім каломасу розпочався.
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Точно на По... ну что бы ******* страну сходу... не тянуть!
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та она додому на Нью-Йоркщину поедет,и оттуда будет смотреть на оставшихся на кую кричальщиков "ура"..
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А часом не на ......швілі закінчується це прізвище? Петі б сподобалося..
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давайте, давайте, дебіли, ще не всі тут висралися.
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Представляю что сейчас с Луценко творится, небось глушит сейчас коньяк прямо с горла и наскоро заедает шоколадками.
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Я правильно зрозумів, що їм усім не світить?

Лу, Эдвард Цзан (род. 1963) - американский астронавт.
Лу Ин (род. 1989) - китайский пловец, призёр олимпийских игр.
Лу Инци (род. 1985) - тайваньская тяжелоатлетка, член национальной сборной Тайваня.

Лу Хань (Лу Хан, Лухан) (род. 1990) - китайский певец и актер.
Лу Хуали (род. 1972) - китайская гребчиха.
Лу Цзинцзин (род. 1989) - китайская теннисистка.
Лу Юн (род. 1986) - китайский тяжелоатлет. Олимпийский чемпион 2008 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2005 года.
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По*****в, щоб вже не тягнути кішку за хвіст "Точно не на "Лу" начинается", - Зеленский о будущем генпрокуроре - Цензор.НЕТ 162...
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Нужно ещё бандита Рюкзака отправить на нары!
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І навіть не на -ко. Скоріш на якесь -инд...
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Тепер усе на ЗЕ починається. А там Лєна із квартала ще "нє у дєл". Може її?
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так эта заЛУ..в политику собиралась "Точно не на "Лу" начинается", - Зеленский о будущем генпрокуроре - Цензор.НЕТ 6959,а тут такой облом , скоро этого рыбака будем ловить ......
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Зараз клоуни якогось підара с 95 кварталу поставить, ось тоді і посмієтесь. Шефір і його друзяки клоуни вже не хочуть показувати декларації і це початок служіння народу...
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ну вот выборы прошли...неплохо всё.... правда сепары серебро получили на выборах...второе место.... мало пришло молодёжи и среднего возраста голосовать...твари по морям и по зароботкам разьехались и не голосовали... не верещите как свиньи твари дай вам то. дай вам сё! а старички нафтолиновые протянули опоблок *** в раду...пока вы свои яйца в море плескали....((
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Суши сухарі, Лу, разом з По. Китайские братья...
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Вот уж незавидная судьба - муж бляхи-мухи. Вдруг откуда ни возьмись маленький комарик...
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Я вот почему-то уверен, что и на "-ко" точно кончаться не будет.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Точно не на "Лу" починається", - Зеленський про майбутнього генпрокурора
 
 
 
 
 
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