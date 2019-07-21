 "Точно не на "Лу" починається", - Зеленський про майбутнього генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Точно не на "Лу" починається", - зазначив президент у відповідь на запитання журналістів.
Нагадаємо, сьогодні з'явилися перші результати Національного екзит-полу, згідно з яким за партію "Слуга народу" проголосували 43,9%, за "ОП - За життя" - 11,5%, за "Європейську Солідарність" - 8,9%, за "Батьківщину" - 7,6%, за "Голос" - 6,3%.
поставить прокурора нормального )))
сейчас миску отодвинут и пойдёт перекрашивание )))
1.Выстоять в очереди кепку и футболку "зе",зафоткаться и выложить в соцсети
2.Посадить свинарчука...или стефанчука..(хер их там разберёшь)
3.посадить барыгу
4.сдать сотку бакинских по 26 и ждать курса 8
5.купить 325 зелени по 8
6.отложить сотку на нычку,на 225 зелени купить автобусный тур в Польшу и нормально побухать (если еще будет безвиз)
7.Если уже отменят,нормально побухать на раёне
всё
Лу, Эдвард Цзан (род. 1963) - американский астронавт.
Лу Ин (род. 1989) - китайский пловец, призёр олимпийских игр.
Лу Инци (род. 1985) - тайваньская тяжелоатлетка, член национальной сборной Тайваня.
Лу Хань (Лу Хан, Лухан) (род. 1990) - китайский певец и актер.
Лу Хуали (род. 1972) - китайская гребчиха.
Лу Цзинцзин (род. 1989) - китайская теннисистка.
Лу Юн (род. 1986) - китайский тяжелоатлет. Олимпийский чемпион 2008 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2005 года.