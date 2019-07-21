 "Точно не на "Лу" починається", - Зеленський про майбутнього генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Точно не на "Лу" починається", - зазначив президент у відповідь на запитання журналістів.

Нагадаємо, сьогодні з'явилися перші результати Національного екзит-полу, згідно з яким за партію "Слуга народу" проголосували 43,9%, за "ОП - За життя" - 11,5%, за "Європейську Солідарність" - 8,9%, за "Батьківщину" - 7,6%, за "Голос" - 6,3%.

Читайте також: "Слуга народу" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Європейська Солідарність" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 6,0%, - екзитпол ТСН. ІНФОГРАФІКА