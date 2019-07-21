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Все про:вибори (4297) Слуга народу (130)

 Кандидати від "Слуги народу" перемагають на всіх 13-ти округах у Києві, - підрахунок штабу

За попередніми даними, кандидати від партії "Слуга народу" впевнено перемагають на всіх 13-ти округах у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в заяві київського штабу партії.

"Представники колишньої корумпованої влади всі свої сили кинули на боротьбу за київські округи, але, за попередніми даними, ми впевнено перемагаємо на всіх 13-ти округах у Києві. Люди висловили довіру київській Зекоманді, і це вкрай важливо для нас", - наголосили автори заяви.

Як зазначають у штабі, весь час передвиборчих перегонів опоненти кандидатів від "Слуги народу" використовували брудні прийоми і технології для того, щоб підвищити свої шанси на перемогу. "На території всієї країни, а з особливим цинізмом у Києві, незважаючи на пильне спостереження громадськості та ЗМІ, вони організовували масштабні мережі підкупу виборців, стеження за кандидатами, залякування, погрози та інші провокації. Ми їх не боялися і не боїмося. Сьогоднішній день показав, хто є хто. Виборці дали свою оцінку старій системі на президентських виборах і зробили це ще раз сьогодні", - йдеться в заяві.

"Ми вдячні всім за підтримку нашої спільної справи. Спасибі вам за віру в те, що разом ми можемо повністю змінити стару систему. Стара влада спочатку обібрала людей до нитки, а потім намагалася купити їх за копійки для того, щоб зберегти свої корупційні схеми", - наголошується в заяві. У київському штабі партії зазначили, що очікують чесних і справедливих результатів виборів. "Тому ми не допустимо, щоб результати волевиявлення українських громадян були підтасовані. Ми захистимо кожен голос виборця. Ми будемо пильно стежити за подальшим підрахунком голосів, щоб запобігти будь-яким спробам фальсифікацій", - наголошується в заяві.

Читайте також: "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзит-полу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138780
 
 
 Топ коментарі
 
ну если Киев выбрал сепара пидара дубинского - тогда слава малоросии и пизд Украине
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А це вже паршиво. Зєля може отримати монобільшість, стане паном без тормозів. Лише із страхом перед 3 Майданом.
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Та порвали ,, только , своё собственное очко . Эхх , был- Киев , стал- зе-киев .. Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на всех 13-ти округах по Киеву, - подсчет штаба - Цензор.НЕТ 779 .
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вот что значит ПеПо без адмиресурса Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на всех 13-ти округах по Киеву, - подсчет штаба - Цензор.НЕТ 9462
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А це вже паршиво. Зєля може отримати монобільшість, стане паном без тормозів. Лише із страхом перед 3 Майданом.
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быдло должно нажраться вдоволь своего голобородька. Оно потом ещё будет ныть, что это Порошенко виноват, что они галочку напротив имени малороса ставили.
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Ну да, админресурс у клоуна-наркомана!!)))
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ну если Киев выбрал сепара ****** дубинского - тогда слава малоросии и **** Украине
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Мдя . Киев самый зубожилый город Украины , никакого житья же нету , Петя всех обокрал до нитки . Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на всех 13-ти округах по Киеву, - подсчет штаба - Цензор.НЕТ 6598 .
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Київ+Кієв - на виїзді канікулярному, голосували тєрпіли, уперті і понаєхі
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Значить, решті-по боку, що із країною буде.
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За п"ять років Шоколадні Бариги не побудували жодної станції метро. Це було вперше в історії Київа. Шулявський міст, Подільсько-Воскресенський міст почали будувати тільки перед самими виборами. Чим п"ять років займались - невідомо. Куди гроші п"ять років тирили - невідомо. Розберемось. Боксер, надіюсь, дуже скоро буде на шконці (чи під).
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Зараз вам набудують і мостів і метро і всього. Ото вже заживете!
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Какое нафиг метро , когда надо было возрождать армию ,, почти с нуля . Кандидати від "Слуги народу" перемагають на всіх 13-ти округах у Києві, - підрахунок штабу - Цензор.НЕТ 7924 .
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Він затупий щоб зрозуміти, IQ на нулю
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Штопаний ти гaнgoн - а війну і -20% ВВП на захоплених територіях ти не побачив?
А київське метро разорили твою любі риги з Поповим - навісили на нього мільярдні борги. Радуйся шо воно взагалі ще їздить.
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Вчера я был в Киеве , видел зубожиння , осoбенно хорошо его видно на дорогах ,, где колесят джипы , уже чуть ли не двухэтажные , и размером со средний самосвал Кандидати від "Слуги народу" перемагають на всіх 13-ти округах у Києві, - підрахунок штабу - Цензор.НЕТ 7316 .. А от количества высотных кранов , на новостройках , в глазах рябило . Как и в Борисполе , от бордов с рекламой слуг народа .
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И при чем тут твой соевый хозяин? А в платёжки за коммуналку ты смотрел? Вот тут вы вопите, шо за это ваш президент не отвечает. А за двухэтажные иномарки так это надо барыге спасибо сказать по твоему? Согласен, именно благодаря высокого уровня коррупции, воры, мародеры и казнокрады понакупали себе эти многоэтажные иномарки. Почитай какие иномарки покупали Свинарчуки и их подельники! Застройка Киева ведется хаотично, без соблюдения санитарных, градостроительных и пр правил, дома ставятся впритык друг к другу, школ, детсадов не хватает Зато, как только покапает дождик Киев тонет - канализация не справляется с отводом воды! Но этого соевые сволочи в упор не видят...
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Успокойся , зеля тебе почистит - канализацию ( ливнёвку) . И курупцыю ликвидирует . Всю !!! Кандидати від "Слуги народу" перемагають на всіх 13-ти округах у Києві, - підрахунок штабу - Цензор.НЕТ 1321 .
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А за слова свои отвечать не в традициях минстеця, так сволочь соевая?,А то шо вас ликвидировать надо ВСЕХ, так шоб ты не сомневался, кацапский прихвостень- таки ликвидируем, с клоуном либо (скорей всего) без него. Кандидати від "Слуги народу" перемагають на всіх 13-ти округах у Києві, - підрахунок штабу - Цензор.НЕТ 8337
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Метро? Щоби "зелені чоловічки" (не зебіли, а кацапики з автоматиками) приперлися на твою троєщину? Чи все ж захист Вітчизни є більш значущою справою ніж метро для тих хто навіть на євробляху не заробив?
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Та порвали ,, только , своё собственное очко . Эхх , был- Киев , стал- зе-киев .. Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на всех 13-ти округах по Киеву, - подсчет штаба - Цензор.НЕТ 779 .
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Ну ты вообще представляешь,как пэтина банда достала киевлян,чтобы получить такой результат ... Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на всех 13-ти округах по Киеву, - подсчет штаба - Цензор.НЕТ 9678
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Понимаю ,, поэтому я и написал выше - про тотальнэ зубожиння в Киеве . Теперь Зе ,киевлян накормит , досыта . Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на всех 13-ти округах по Киеву, - подсчет штаба - Цензор.НЕТ 7058 .
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Ну если не накормит ,полетит за попередниками ,но терпеть пэтины художества у людей уже просто нет сил.
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То вас,стецьков, барыга кормил соей, а киевляне зарабатывали на хлеб насущный не благодаря, а вопреки стараниям сивочолого мародера.
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Не удивительно, после Лени Космоса и Педальки и не такого можно ждать.
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Не долго тебе ждать до полного ****-вания.
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Ось як червоні труселя на зе-стадо впливають
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Третьяков не прошел? Очень хорошая новость, а рисовал себе в своей карманной газететке "СвятошинО!!!" почти 50% поддержки...
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Не кажіть "гоп" доки не перескочите!
Дебилы, *****!
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беру свої слова назад. Слава Малоросії
(зеботи це стьоб не тужтеся)
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Страно, за полчаса все округа в Киеве зезе посчитали. Будем вкідивать, бюликов много осталось???)))
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Что за идиотская информация? Только что голосование закончилось (голосование продолжается до тех пор, пока на избирательных участках находятся избиратели/. Экзит-полы по мажоритарным округам не проводились (признаными соцконторами, а ручные есть у каждой партии, как и у "слуг"). Фейковое объявление.
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Проводились. Мене питали якраз за мажора.
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Малороси - поздоровляю ви себе зробили! Вибрили керівника партії Разумкова в якого щелепа не навлаштована на українську мову ну і партайгеносе жидомалороса - зеленського
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Необходимо будет разобраться новому генпрокурору , как финансировались и управлялились отрядьі порохоботов , которьіе перешли все возможньіе рамки в разделении Украиньі и украинцев . На радость Кремлю , имхо
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Бачу, лахто, ти сам заплутався у своїх словесникх конструкціях.
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По темі виборів:
"Афера с домиками для военных, которые представил Зеленский", - волонтер Донік
https://donikroman.patrioty.org.ua/blogs/afera-s-domykamy-dlia-*******-kotore-predstavyl-zelenskyi--volonter-donik-287952.html
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Ведущий Алексей Братущак процитровал слова Доника о том, что "насколько меня информировали нарезали квоту в четыре человека в проходной список партии для "гошки" (общественной организации, - Ред).
На что Бирюков ответил: "Рома Доник врет. Вот просто врет, как и обо всем остальном, то что он писал. И то, что у нас есть ручная проверка, каждого, кто заполняет анекту и так далее и тому подобное. Зачем он это делает я не знаю".
На уточнение ведущего о том, что "Разве порохоботы могут врать?"
Бирюков заявил: "Могут. Да. Мы такие". Источник: https://censor.net.ua/v3
Доник-врун и порохобот.Это не я -это Бирюков так сказал.А как можно верить вруну и порохоботской свынье?
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Кононенко пролетел . лысая ****** вне игры !
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Я уже 100 грамм накатил по этому поводу.Ляпота.
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Поздоровляю усех свынорылых и свыней,и их выводки с полной сракой.Как говорится "просралы усэ".
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