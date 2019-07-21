 Кандидати від "Слуги народу" перемагають на всіх 13-ти округах у Києві, - підрахунок штабу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в заяві київського штабу партії.
"Представники колишньої корумпованої влади всі свої сили кинули на боротьбу за київські округи, але, за попередніми даними, ми впевнено перемагаємо на всіх 13-ти округах у Києві. Люди висловили довіру київській Зекоманді, і це вкрай важливо для нас", - наголосили автори заяви.
Як зазначають у штабі, весь час передвиборчих перегонів опоненти кандидатів від "Слуги народу" використовували брудні прийоми і технології для того, щоб підвищити свої шанси на перемогу. "На території всієї країни, а з особливим цинізмом у Києві, незважаючи на пильне спостереження громадськості та ЗМІ, вони організовували масштабні мережі підкупу виборців, стеження за кандидатами, залякування, погрози та інші провокації. Ми їх не боялися і не боїмося. Сьогоднішній день показав, хто є хто. Виборці дали свою оцінку старій системі на президентських виборах і зробили це ще раз сьогодні", - йдеться в заяві.
"Ми вдячні всім за підтримку нашої спільної справи. Спасибі вам за віру в те, що разом ми можемо повністю змінити стару систему. Стара влада спочатку обібрала людей до нитки, а потім намагалася купити їх за копійки для того, щоб зберегти свої корупційні схеми", - наголошується в заяві. У київському штабі партії зазначили, що очікують чесних і справедливих результатів виборів. "Тому ми не допустимо, щоб результати волевиявлення українських громадян були підтасовані. Ми захистимо кожен голос виборця. Ми будемо пильно стежити за подальшим підрахунком голосів, щоб запобігти будь-яким спробам фальсифікацій", - наголошується в заяві.
А київське метро разорили твою любі риги з Поповим - навісили на нього мільярдні борги. Радуйся шо воно взагалі ще їздить.
Дебилы, *****!
(зеботи це стьоб не тужтеся)
"Афера с домиками для военных, которые представил Зеленский", - волонтер Донік
https://donikroman.patrioty.org.ua/blogs/afera-s-domykamy-dlia-*******-kotore-predstavyl-zelenskyi--volonter-donik-287952.html
На что Бирюков ответил: "Рома Доник врет. Вот просто врет, как и обо всем остальном, то что он писал. И то, что у нас есть ручная проверка, каждого, кто заполняет анекту и так далее и тому подобное. Зачем он это делает я не знаю".
На уточнение ведущего о том, что "Разве порохоботы могут врать?"
Бирюков заявил: "Могут. Да. Мы такие". Источник: https://censor.net.ua/v3
Доник-врун и порохобот.Это не я -это Бирюков так сказал.А как можно верить вруну и порохоботской свынье?