 Кандидати від "Слуги народу" перемагають на всіх 13-ти округах у Києві, - підрахунок штабу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в заяві київського штабу партії.

"Представники колишньої корумпованої влади всі свої сили кинули на боротьбу за київські округи, але, за попередніми даними, ми впевнено перемагаємо на всіх 13-ти округах у Києві. Люди висловили довіру київській Зекоманді, і це вкрай важливо для нас", - наголосили автори заяви.

Як зазначають у штабі, весь час передвиборчих перегонів опоненти кандидатів від "Слуги народу" використовували брудні прийоми і технології для того, щоб підвищити свої шанси на перемогу. "На території всієї країни, а з особливим цинізмом у Києві, незважаючи на пильне спостереження громадськості та ЗМІ, вони організовували масштабні мережі підкупу виборців, стеження за кандидатами, залякування, погрози та інші провокації. Ми їх не боялися і не боїмося. Сьогоднішній день показав, хто є хто. Виборці дали свою оцінку старій системі на президентських виборах і зробили це ще раз сьогодні", - йдеться в заяві.

"Ми вдячні всім за підтримку нашої спільної справи. Спасибі вам за віру в те, що разом ми можемо повністю змінити стару систему. Стара влада спочатку обібрала людей до нитки, а потім намагалася купити їх за копійки для того, щоб зберегти свої корупційні схеми", - наголошується в заяві. У київському штабі партії зазначили, що очікують чесних і справедливих результатів виборів. "Тому ми не допустимо, щоб результати волевиявлення українських громадян були підтасовані. Ми захистимо кожен голос виборця. Ми будемо пильно стежити за подальшим підрахунком голосів, щоб запобігти будь-яким спробам фальсифікацій", - наголошується в заяві.

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