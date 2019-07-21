 Зеленський подякував українцям за голосування на виборах до Ради і натякнув на дострокові місцеві вибори

Президент України Володимир Зеленський, який прибув у штаб партії "Слуга народу" після закриття дільниць для голосування, подякував українцям за результати. Також він заявив, що не варто розслаблятися стосовно місцевих виборів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Президент сказав: "Спасибі українцям за таку довіру".
"Сьогодні можна розслабитися нашій команді, але не дуже сильно... Всі запитують про місцеві вибори. Вам цікаво? Не розслабляйтеся", - заявив він.
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Чиновник назвав чинники, від яких буде залежати вартість газу. Що буде в майбутньому - залежить від декількох факторів. "Перший фактор - це взаємини з транзитом газу, взаємовідносини з Газпромом, і що буде з балансом газу станом на грудень, січень, лютий. Якщо Газпром буде намагатися блокувати всіма способами транзит газу через Україну, то це може викликати певний дефіцит і може привести до того, що в нас ціна газу піде вгору", - спрогнозував він.
За словами Геруса, наразі в Україні йде закупка та закачування поки дешевого газу, щоб у максимальних обсягах наповнити підземні газові сховища і в будь-якому випадку бути готовими до зими.
Телевизор, но все-таки ссыкотненько 😁
і сама мало не всцялася від сміху
Чиновник назвав чинники, від яких буде залежати вартість газу. Що буде в майбутньому - залежить від декількох факторів. "Перший фактор - це взаємини з транзитом газу, взаємовідносини з Газпромом, і що буде з балансом газу станом на грудень, січень, лютий. Якщо Газпром буде намагатися блокувати всіма способами транзит газу через Україну, то це може викликати певний дефіцит і може привести до того, що в нас ціна газу піде вгору", - спрогнозував він.
За словами Геруса, наразі в Україні йде закупка та закачування поки дешевого газу, щоб у максимальних обсягах наповнити підземні газові сховища і в будь-якому випадку бути готовими до зими.Волинян а скільки буде навесні у Зеботів ?
па-багатаму
сьогодні
потому что ты вшивая сопливая гнида
і все минеться
Но нужно продолжать бороться за Украину всеми доступными способами!..
Эта борьба длится более 300 лет.. и это всего лишь один из этапов этой борьбы!!!..