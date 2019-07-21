 Зеленський подякував українцям за голосування на виборах до Ради і натякнув на дострокові місцеві вибори

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент сказав: "Спасибі українцям за таку довіру".

"Сьогодні можна розслабитися нашій команді, але не дуже сильно... Всі запитують про місцеві вибори. Вам цікаво? Не розслабляйтеся", - заявив він.

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