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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4297) Зеленський (2187)

 Зеленський подякував українцям за голосування на виборах до Ради і натякнув на дострокові місцеві вибори

Президент України Володимир Зеленський, який прибув у штаб партії "Слуга народу" після закриття дільниць для голосування, подякував українцям за результати. Також він заявив, що не варто розслаблятися стосовно місцевих виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент сказав: "Спасибі українцям за таку довіру".

"Сьогодні можна розслабитися нашій команді, але не дуже сильно... Всі запитують про місцеві вибори. Вам цікаво? Не розслабляйтеся", - заявив він.

Читайте також: "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзит-полу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138779
 
   
 Топ коментарі
 
Украинцев 9%, остальные малоросы.
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А марадьор з валізами уже в Борисполі чи Жулянах ? Гей ! ******* вангуючі ! ау!!!
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На лучшую жизнь уже намёков нет ? 😂
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Представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус не виключив, що ціна на газ для українців може зрости. Про це він заявив 21 липня в штабі політичної партії Слуга народу, передають Патріоти України.
Чиновник назвав чинники, від яких буде залежати вартість газу. Що буде в майбутньому - залежить від декількох факторів. "Перший фактор - це взаємини з транзитом газу, взаємовідносини з Газпромом, і що буде з балансом газу станом на грудень, січень, лютий. Якщо Газпром буде намагатися блокувати всіма способами транзит газу через Україну, то це може викликати певний дефіцит і може привести до того, що в нас ціна газу піде вгору", - спрогнозував він.
За словами Геруса, наразі в Україні йде закупка та закачування поки дешевого газу, щоб у максимальних обсягах наповнити підземні газові сховища і в будь-якому випадку бути готовими до зими.
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Ось так вам -лопатою по пиці ( про знження тарифів для лохарів)!
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Ждём посадки главной брехливой и вороватой мародёрной ПАРАШИ.
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Ага, ты в Борисполе перекрывая, а я в Жулянах)))))
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Смелый порохобот. Майдан в гостиной 😂
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хоть что не делай но уши сторонника "самого легитимного" торчат у тебя отовсюду
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Когда Зе поднимал глаза, смелый порохобот пальчик прятал
Телевизор, но все-таки ссыкотненько 😁
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отета ти, кацапка, шутнула
і сама мало не всцялася від сміху
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кацап, закуси с лопаты и хлопни "боярышника"!
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Давай вернемся до цього питання через півроку, може вже не будеш питати.
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А шо теперь досрочные выборы будут всегда, когда у зелёной плесени лохторат готов? да? кто-нибудь считает, сколько раз это недоразумение уже успело насрать на закон? Зеленский поблагодарил украинцев за голосование на выборах в Раду и намекнул на досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 1689
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Учету не подлежит... Но какая теперь разница? Оно теперь спокойно может грОбить Украину и не заморачиваться на такие мелочи как закон.
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Знову аж 44 %лохопєдів проголосували за нове ЖИДДЯ!
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Снимем Кличко и переименуем Киев в Новый Израиль ! 😂
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Представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус не виключив, що ціна на газ для українців може зрости. Про це він заявив 21 липня в штабі політичної партії Слуга народу, передають Патріоти України.
Чиновник назвав чинники, від яких буде залежати вартість газу. Що буде в майбутньому - залежить від декількох факторів. "Перший фактор - це взаємини з транзитом газу, взаємовідносини з Газпромом, і що буде з балансом газу станом на грудень, січень, лютий. Якщо Газпром буде намагатися блокувати всіма способами транзит газу через Україну, то це може викликати певний дефіцит і може привести до того, що в нас ціна газу піде вгору", - спрогнозував він.
За словами Геруса, наразі в Україні йде закупка та закачування поки дешевого газу, щоб у максимальних обсягах наповнити підземні газові сховища і в будь-якому випадку бути готовими до зими.Волинян а скільки буде навесні у Зеботів ?
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Мені все-одно скільки буде ціна на газ, я їм не користуюся
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Кінець епохи бідності знову переноситься. Зебіли, запам"ятайте!!! Місцеві князьки не дають вашому презЕ покращити ваше життя!!! Всі на дострокові вибори (місцеві) !!! Зеленский поблагодарил украинцев за голосование на выборах в Раду и намекнул на досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 3447
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Помідори -22-28 ! Кінець липня ! Цвітна капуста -45 грн картофан-14 грн
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Без ножа ріже Володимир прихильників петі.. Побоююсь, що Україною прокотиться хвиля самогубств ідейних порохоботів..
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а почему тебя, как "настоящего патриота" не беспокоит 11% рыгов "зажиття"?
потому что ты вшивая сопливая гнида
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Ви забули його назвать вашим маленьким хетьманом і лизнуть
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про досрачно на закон тута - site.ua/mark.savchuk/21428-60-dney-zelenskogo/?fbclid=IwAR1D2piT1DT10VFUgF4uZzNRZEII7ItUYHrWE1M3RcgFWPT3ReKj2r8untk
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Поздравляю, хохлы и малоросы. Вы их зделали.
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я понимаю твое разочарование и упадок духа.. я так же недавно их пережил..
Но нужно продолжать бороться за Украину всеми доступными способами!..
Эта борьба длится более 300 лет.. и это всего лишь один из этапов этой борьбы!!!..
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Как можно бороться, если украинцев 25%, а врагов Украины, которым Украина до задницы, 73%? Московия уничтожила украинцев. И срочно снести все памятники Б. Хмельницкому!!
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он совсем куку по фамилии прокурора выбирать-смысл в том что прокуратура и система прогнила и она не работает это не прокуратура а бордель..прокуратура при совке была.. а это цирк..каким бы совок говном не был вот и все..как и вся старана базар))кто млдаже 35 не понимает что такое армия полиция и так далее одни малолетки тупые--посмотрите на видео с копами это же какие моральные идиоты или на солнце перегрелись а патрульная полиция вообще мало того что самое низшее звено так они ни чего не могут сделать ни в какой ситуации только смотрят или крутят уличных музыкантов..в любой инсте или типичке--опа поймали террориста --мешает барыгам с атб торговать..и это снаружи..
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Кума вибирати прокурором погано, по прізвищу недобре, може хочеш щоб по професіним якостям вибирали?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський подякував українцям за голосування на виборах до Ради і натякнув на дострокові місцеві вибори
 
 
 
 
 
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