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 КПВВ "Майорське" відновив свою роботу, - ДСНС

Контрольно-пропускний пункт "Майорське", який у неділю двічі призупиняв пропуск осіб та транспортних засобів, знову відновив свою роботу о 19:24.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, інформує Цензор.НЕТ.

"Піротехніки ДСНС завершили роботи з обстеження території КПВВ "Майорське". Всього було виявлено 12 вибухонебезпечних предметів: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійські снаряди 30 мм, 5 ручних гранат і фрагмент мінометної міни. О 19:24 КПВВ "Майорське" відновило свою роботу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На КПВВ "Майорське" виявили ще один снаряд, - Чечоткін

Нагадаємо, сьогодні близько 12:00 групою розмінування ДСНС за 150 метрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське" і 30 метрів від узбіччя дороги виявлено 120-мм артилерійська міну, яка не розірвалася.

КПВВ Майорське відновив свою роботу, - ДСНС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138777
 
 
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