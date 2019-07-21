 КПВВ "Майорське" відновив свою роботу, - ДСНС

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, інформує Цензор.НЕТ.

"Піротехніки ДСНС завершили роботи з обстеження території КПВВ "Майорське". Всього було виявлено 12 вибухонебезпечних предметів: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійські снаряди 30 мм, 5 ручних гранат і фрагмент мінометної міни. О 19:24 КПВВ "Майорське" відновило свою роботу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На КПВВ "Майорське" виявили ще один снаряд, - Чечоткін

Нагадаємо, сьогодні близько 12:00 групою розмінування ДСНС за 150 метрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське" і 30 метрів від узбіччя дороги виявлено 120-мм артилерійська міну, яка не розірвалася.