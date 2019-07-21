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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4297) екзит-пол (41)

 "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзитполу

За результатами Національного екзитполу, який провів консорціум, до якого належать такі соціологічні структури: Фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, за результатами екзитполу, станом на 20:00 українські виборці продемонстрували такі результати:

"Слуга народу" - 43,9%;

"Опозиційна платформа - За життя" - 11,5%;

"Європейська Солідарність" - 8,9%;

"Батьківщина" - 7,6%;

"Голос" - 6,3.

Решта партій не долають п’ятивідсотковий бар'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138776
 
 
 Топ коментарі
 
в Харькове банда Кернеса терпит полный крах .мажоритарщики Святаш,Писаренко Грановский летят по полной ,как фанера над Парижем . "Слуга народа" - 43,9% , "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькищина" - 7,6%" и "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола - Цензор.НЕТ 3860 "Слуга народа" - 43,9% , "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькищина" - 7,6%" и "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола - Цензор.НЕТ 3860
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А где сказочні 73,22% дєлісь?
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а где сказооного Петра 25% делись?
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час переносити столицю до Львова і будувати ЗУНР
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Тебе не повезло. Твои соевые братья-сектанты тебя не берут...
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Дебил соевый, Слуга народа побеждает во всех регионах Украины, в том и числе и в Западной Украине - ознакомься с результатами экзитполов. Соевого мародера и его проворовавшуюся камарилью ненавидят повсюду и повсеместно
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Окрім якоїсь антарктичної станції з персоналом у два десятки імбецилів, куди мародер кожен тиждень цукерки посилав....
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Навіщо нам тут знати, про що думає твоя мати.
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Та це бидло все життя когось ненавидить. Теж мені показник! Рівень освіти нижче середнього, рівень доходів значно нижче середнього - типовий ненависник Пороха.
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Слыш, сепар, валил бы ты с Украины по хорошему в свою Польшу "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзит-полу - Цензор.НЕТ 3532 "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзит-полу - Цензор.НЕТ 6781
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Взагалі, уявляю, яку ЗУНР ви з Порошенком побудуєте...
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У кожному селі у колгоспах заводи рошен... і все в шоколаді.
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По последним экзит-полам 5%-й барьер преодолевают: Прислужники, Сепары, Псовые, Мама-Ненька и Безголос. Другие - недоплатили.
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Два місяця зж-шмаркля сцить їм прямо у рот, а вони ковтають,кажуть що роса...
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Шеколадная мразь с пособниками , пять лет делали все ,что бы был такой результат , народ наелся шеколада "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзит-полу - Цензор.НЕТ 5239
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Это порохошмарам придется мазать жопу вазелином, ибо уже подгорает так, что в Украину опять жара наступит "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзит-полу - Цензор.НЕТ 3241

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Якщо люди дурні та недалекі, про що можна далі балакати. Шкода. Що ж, чекаємо ще 10 років поки виросте нове покоління свідомих громадян...
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Взойдет, но уже не в Украине, а в Малоросии.
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Разумков повністю відкидає можливість коаліції з ПЕС. Це позитивний сигнал суспільству і партія Слуга народу, в такому випадку, може розраховувати на його повну підтримку.
Опозиція буде складатися з явних і замаскованих ворогів України, тобто, ОПЗЖ і ПЕС.
До них може примкнути і певна частина партії Голос, яка в авральному темпі була створена відомо ким.
Це говорить про те, що прогнозувати яким буде вектор діяльності наступної Ради, залишається важким завданням. Агентурна складова в ній буде досить значною і це може означати тільки те, що будь-які зміни в алгоритмі існування цієї країни будуть наражатися на значні перепони.
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Працюєш, ********** підстилка. Коли тебе вже навіки дезактивують на українському сайті?
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Страшный день порохоботов. Даже жалко их немножко. Хотя... Нет, не жалко.
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Так просрать свою независимость могуть только хохлы, украинцами вас язык не поворачивается назвать. Одно только чувство к вам, зеленоботы и мертветчуки - брезгливость
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Странный и какойто вызывающий недоументие нарид эти украинцы... Проголосовали за Петра на президентских, но неспромоглись проголосовать на парламентских. Что тут скажешь...
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пистуны, вы все соевые и ваш порошенко - я доллар по 150 так и не дождался...
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Краще іди вчи івріт єрмолка пейсата 😂
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Село неначе погоріло, неначе люди погоріли, німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть (Т. Шевченко)
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Боже сколько у нас еще деблов...ЗАЖОПУ -наскребло на второе место!!!!!
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Українці! Не можу збагнути, ну ладно проти Петра, але ЧОМУ за малоросію?
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Такие люди, такие люди... Какие люди - такая и жизнь в стране.
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малорос за маоросію, касаб за касабію в Україні
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По суті, теперішній Опоблок у теперішній Раді ніколи не був в опозиції до коаліції, як і сама коаліція ніколи не була коаліцією. Навіть свою назву ця група взяла собі з чисто агентурно-конспіративних міркувань, щоб маніфестувати те, чого не було. Насправді всі п'ять років вони мали приємну можливість спостерігати як виконуються їхні завдання силами, так званого, БПП. Їм залишалося тільки демонструвати свою мовчазну скромність і інколи підтримувати своїх "опонентів", ситуативно єднаючись з ними під час прийняття рішень обопільного інтересу.
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Днепропетровкая ОПГ рулит - "слуга урода"+"юлькивщина" и Украина у Бени в кармане.
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У Пети третье место, а ЗЕбилы и Жюлькаботы тут визжали шо Петя получит меньше 5%. Опять Петя вас ЗЕбилов уделал, и ваша Жюля кстати опять слила Пете)))
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та да. 7-8% пЕСика смотрятся особенно жалко и уныло на фоне минувших 54% и 22%. больший антирейтинг только у сениного голодного фронта. даже рыгоаналы из мертвячуковской пятой колонны обошли (хотя тут-то как раз радоваться и нечему).
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И Петя и Юля, также как и дебилы, которые гордятся тем, что вообще не пошли голосовать, и таких 50% (!) в воюющей стране, фактически слили Украину *****. С чем гетьманат идиотов не способных объединяться ради страны и поздравляю (. Зе-билы, напротив, проявили активность. Теперь посмотрим на что они способны.
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Кто разбирается в арифметике Рады?
Технически возможно, чтобы Оппоблока не было ни в одном комитете-подкомитете Рады?
Другими словами - чтобы им было позволено только на кнопки нажимать при голосованиях.
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подробнее = все имеют одинаковые права и запретить быть (или же технически заблокировать) никого нельзя, арифметика тут ни при чем, как и высшая математика
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Ты хочешь сказать, что любой депутат имеет право по собственному желанию стать членом любого комитета Рады?
Вплоть до абсурда - весь Оппоблок изъявит желание работать, к примеру, в комитете по обороне, и нет никакого механизма этого не допустить?
Другое дело, если количество мест в комитетах равно количеству депутатов, и тогда - да, куда-то их придется пустить.
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Да уж. Толик красава! Я писал ему неделю назад на канале, что 3% однозначно его. Это под полмиллиона голов, на секундочку! Успех однозначно! Осталось только придумать способ как этот фанклуб обилетить.)) И можно шить пиджак с отливом и в ялту.))))
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посмотрим еще - экзитпол это технология, а не истина в последней инстанции. Реальные результаты начнут появляться завтра с утра. Я вангую, минимум 7 проц.
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2,8-3,5% потолок.
Расскажите чем он вас берёт? Вы к Майдану как относитесь? Паспорт у Вас уже был в 2014-ом. Второй ваш выбор кроме Шария какой мог бы потенциально быть, если не секрет? Делитесь! Может и я махну к шарящим. Феноменальное явление на мой взгляд! Чтоб так лихо, с домашнего дивана в кумиры сотен тысяч...
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С гордостью отношусь к Майдану. Второй выбор - Зе, но монополия это всегда плохо, Зе нужна настоящая оппозиция, а не жопоблок и пр., с кем хочется остаточно попращуваться. Подписчиков у Шария 2 милл 100 тыс.
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ух его головы это те которые бегают с шариками а потом плачутся что их на бутыльки сажают а они ведь по заветам петушария на бутылки только годны "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзит-полу - Цензор.НЕТ 4597
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Хорошо хоть то что Слуга Урода не смог взять 50% голосов, теперь ему придется в калолицию с кем-то вступать, ну а там им будут песок в подшипники подсыпать )
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Ну, твій капо разом зі своїм БПП, підсипав пісок в підшипники України цілих 5 років, маючи 54 охендовських процентів.
Побачимо як він буде сипати з вісьмома відсотками.
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Вы не совсем правы. 43.9% при таком раскладе даёт СН 56% мест по многомандатному округу. Это 126% мест. Для монокоалиции нужно будет ещё 99+ мажоритарщиков
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Якщо комусь здається, що проникнувши, в результаті класичних шахрайських оборудок, в Раду, він вже пройшов моральну дезінфекцію і став рафінованим праведником, то його може чекати глибоке розчарування. Україна опинилася в ситуації, з якої є тільки один, дуже вузький, вихід, в який нові фігури разом з сумно знаменитими старими разом не протиснуться.
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ухаха гугля тарнслит или донецке йфил фак "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзит-полу - Цензор.НЕТ 1143
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Never give in. Never give in. Never, never, never, never-in nothing, great or small, large or petty-never give in, except to convictions of honour and good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. (с) Winston Churchill
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коалицию в лице себя слухи народа не набрали, хотят обьеденяться с голосом, но голос в свою очередь хочет обьединяться либо с бют либо с ес, смогут ли слухи купить их премьерским креслом еще посмотрим.
рыги ни с кем не хотят и с ними никто не хочет.
юля захочет обьединяться только за премьерское кресло не меньше, но юлька угробила уже 2 коалиции и если слухи это понимают то получается патовая ситуевина в которой начнуться тушко-торги.

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Що робити з 11.5% зрадниками України??? Ось питання .... так щоб і красиво перед ЄС та й ЇХ - зрадників притиснути?!
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11.5 - упоротой ватьі
8.9 - мародеров и аферистов
Мдя...
Хотя... Не даром Миха в свое время пол Грузии пересадил)))
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зашел специально поздравить Минстецботов и к примыкающим к ним придурков "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзит-полу - Цензор.НЕТ 9599
у Зе больше 50% даже без коалиции
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Ватники на ленте.ру тоже очень не любят Минстець.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзитполу
 
 
 
 
 
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