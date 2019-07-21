 "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 8,9%, "Батьківщина - 7,6%" і "Голос" 6,3%, - результати Національного екзитполу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, за результатами екзитполу, станом на 20:00 українські виборці продемонстрували такі результати:
"Слуга народу" - 43,9%;
"Опозиційна платформа - За життя" - 11,5%;
"Європейська Солідарність" - 8,9%;
"Батьківщина" - 7,6%;
"Голос" - 6,3.
Решта партій не долають п’ятивідсотковий бар'єр.
Опозиція буде складатися з явних і замаскованих ворогів України, тобто, ОПЗЖ і ПЕС.
До них може примкнути і певна частина партії Голос, яка в авральному темпі була створена відомо ким.
Це говорить про те, що прогнозувати яким буде вектор діяльності наступної Ради, залишається важким завданням. Агентурна складова в ній буде досить значною і це може означати тільки те, що будь-які зміни в алгоритмі існування цієї країни будуть наражатися на значні перепони.
А теперь ПНХ от сюда
Технически возможно, чтобы Оппоблока не было ни в одном комитете-подкомитете Рады?
Другими словами - чтобы им было позволено только на кнопки нажимать при голосованиях.
Вплоть до абсурда - весь Оппоблок изъявит желание работать, к примеру, в комитете по обороне, и нет никакого механизма этого не допустить?
Другое дело, если количество мест в комитетах равно количеству депутатов, и тогда - да, куда-то их придется пустить.
Расскажите чем он вас берёт? Вы к Майдану как относитесь? Паспорт у Вас уже был в 2014-ом. Второй ваш выбор кроме Шария какой мог бы потенциально быть, если не секрет? Делитесь! Может и я махну к шарящим. Феноменальное явление на мой взгляд! Чтоб так лихо, с домашнего дивана в кумиры сотен тысяч...
жопоблок и пр., с кем хочется остаточно попращуваться. Подписчиков у Шария 2 милл 100 тыс.
Побачимо як він буде сипати з вісьмома відсотками.
рыги ни с кем не хотят и с ними никто не хочет.
юля захочет обьединяться только за премьерское кресло не меньше, но юлька угробила уже 2 коалиции и если слухи это понимают то получается патовая ситуевина в которой начнуться тушко-торги.
8.9 - мародеров и аферистов
Мдя...
Хотя... Не даром Миха в свое время пол Грузии пересадил)))
у Зе больше 50% даже без коалиции