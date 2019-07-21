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 На 19:00 поліція відкрила 56 справ щодо порушень на виборах, - МВС

Поліція відкрила 56 кримінальних проваджень станом на 19:00 неділі у зв'язку з порушеннями, зафіксованими в день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє МВС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 19:00 поліція внесла 56 справ до ЄРДР. Крім того, складено 52 адміністративні протоколи. Загалом поліція зафіксувала1 955 звернень", - йдеться в повідомленні.

З-поміж 56 кримінальних проваджень 30 справ відкрито за незаконне використання виборчого бюлетеня, по 7 - за підкуп виборця та за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 6 - за перешкоджання здійсненню виборчого права, по 2 - за підробку документів та за хуліганство, по одному - за теракт та грабіж.

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На 19:00 поліція відкрила 56 справ щодо порушень на виборах, - МВС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138775
 
 
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объявлены результаты экзитполов, цензор, не спи...голос таки прошел
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я смотрю, это реально порохоботная методичка, по которой шпарят тупые порохоботы, уже мне надоело каждому тупице объяснять прописные истины
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Чистых 30% в первом туре. 73% это всей Украиной петю нах послали.
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