 Явка на виборах у Раду в Австралії - 3,3%, в Японії - 20,3%, а в Південній Кореї - 27,5%, - ЦВК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це повідомила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька.

"У посольстві України в Австралії серед 1 741 виборця проголосувало лише 57. Активність на голосуванні в Республіці Корея: серед 240 виборців участь у голосуванні взяли 66 виборців. А на дільниці в Японії проголосували 107 виборців з 528", - сказала вона.

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Загалом у закордонному виборчому окрузі голосування на виборах Ради відбувається на 102 дільницях у 72 країнах.

На 16 дільницях вже завершилося голосування, а остання дільниця закриється в Сан-Франциско (США) о 06:00 22 липня за київським часом.

В Україні, за даними ЦВК, голосування триває в штатному режимі без серйозних порушень.

"Процес голосування відбувається у спокійному, регулярному режимі, в рамках чинного законодавства. Фіксуються незначні порушення, які не впливають на результати голосування", - повідомила Бернацька.