 Явка на виборах у Раду в Австралії - 3,3%, в Японії - 20,3%, а в Південній Кореї - 27,5%, - ЦВК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це повідомила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька.
"У посольстві України в Австралії серед 1 741 виборця проголосувало лише 57. Активність на голосуванні в Республіці Корея: серед 240 виборців участь у голосуванні взяли 66 виборців. А на дільниці в Японії проголосували 107 виборців з 528", - сказала вона.
Загалом у закордонному виборчому окрузі голосування на виборах Ради відбувається на 102 дільницях у 72 країнах.
На 16 дільницях вже завершилося голосування, а остання дільниця закриється в Сан-Франциско (США) о 06:00 22 липня за київським часом.
В Україні, за даними ЦВК, голосування триває в штатному режимі без серйозних порушень.
"Процес голосування відбувається у спокійному, регулярному режимі, в рамках чинного законодавства. Фіксуються незначні порушення, які не впливають на результати голосування", - повідомила Бернацька.
1998 год - КПУ - 24,65%
2002 год - "Наша Украина" - 23,57%
2007 год - "Партия регионов" - 34,37%
И где они, эти партии?
брехав, як завжди
чому зюзня така тупа й брехлива?
зізнайся, я нікому не скажу
гадаєш, тупий нарід схаває?
як у Туркменістані
ги
90% - евреи.
Но, скорее всего,
Их там не большинство.
Fifty / fifty всего их, скорее ...
Люди бросились оформлять себе ПМЖ когда увидели что тупого марионетку выбрали во время войны...
"Ну ее нах эту родину с ее белыми хатынками, красной калиной, мелодичными песнями и тупым наридом...," ..подумали они...
А може я плохо о человеке думаю?... Може он герой посмертный за свои идеи?...