 У Луганській області нарахували 60 повідомлень про порушення під час виборів у Раду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції в Луганській області.

Найбільше повідомлень про порушення виборчого законодавства надійшло в Лисичанський відділ поліції - 18. Найменше в Станично-Луганський, Білокуракинський, Міловський відділи - 1 повідомлення у кожен із відділів.

У місті Лисичанськ на виборчій дільниці громадянин здійснював відеозйомку і фотографування свого бюлетеня в кабіні для виборців. Також один із кандидатів повідомив про те, що йому стало відомо, що у виборчому окрузі №107 невідомі особи підробили підпис і від його імені надали в ОВК "Подання про заміну членів дільничної виборчої комісії".

У місті Сватове голова ОВК №113 повідомив, що відсутні печатки "старого" голови і секретаря комісії. Крім того, через 15 хвилин по тому системний адміністратор і оператори, які вносять дані щодо виборів, закрили робоче місце і покинули дільниці, нікого не попередивши.

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