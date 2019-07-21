 У Луганській області нарахували 60 повідомлень про порушення під час виборів у Раду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції в Луганській області.
Найбільше повідомлень про порушення виборчого законодавства надійшло в Лисичанський відділ поліції - 18. Найменше в Станично-Луганський, Білокуракинський, Міловський відділи - 1 повідомлення у кожен із відділів.
У місті Лисичанськ на виборчій дільниці громадянин здійснював відеозйомку і фотографування свого бюлетеня в кабіні для виборців. Також один із кандидатів повідомив про те, що йому стало відомо, що у виборчому окрузі №107 невідомі особи підробили підпис і від його імені надали в ОВК "Подання про заміну членів дільничної виборчої комісії".
У місті Сватове голова ОВК №113 повідомив, що відсутні печатки "старого" голови і секретаря комісії. Крім того, через 15 хвилин по тому системний адміністратор і оператори, які вносять дані щодо виборів, закрили робоче місце і покинули дільниці, нікого не попередивши.
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята; "Нехай,- каже,
Може, так і треба".
Так і треба! бо немає
Господа на небі!