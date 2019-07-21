 "Слуга народу" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Європейська Солідарність" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 6,0%, - екзитпол ТСН. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з даними екзитполу, проведеного ТСН, партію "Слуга народу" підтримали 44,4 % українців, які прийшли на вибори.
Також долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (12,5%), "Європейська Солідарність" (8,5%), "Батьківщина" (7,7%) і "Голос" (6,0%).
Зазначимо, в парламент не проходять "Сила і честь" (3,9%), "Опозиційний блок" (3%), Радикальна партія Олега Ляшка (2,9%), "Партія Шарія" (2,8%), ВО "Свобода" (2,5%), "Українська стратегія Гройсмана" (2%)
Схожі результати показує екзитпол, проведений на замовлення телеканалу "112 Україна". Згідно з даними екзитполу, партію "Слуга народу" підтримали 42,7%, "Опозиційну платформу - За життя" - 12.9%, "Європейська Солідарність" - 8.8%, "Батьківщина" - 8.5%, "Голос" - 6.5%.
Жители Енакиева хотят царя ВИДЕО
https://www.obozrevatel.com/politics/2385-bal-u-satanyi-budut-pravit-kremlevskie.htm
Андрей Пионтковский
,,...Сейчас задача Зеленского - удержать в своей орбите до 21 июля максимальное количество поверивших ему патриотов, чтобы приставленный к нему куратор Бондарь (юрист всех олигархов и премьера Азарова) благополучно привел в Раду по спискам "Слуг народа" громадную кишку откровенных капитулянтов. Для этого Зе еще неделю будет иногда делать какие-нибудь яркие патриотические заявления..."
,,С утра 22 июля ему уже будет на отыгранных им патриотов как на рояль положить. Да и его собственная ценность как одноразового изделия резко уменьшится. В руках его кураторов будет главное в парламентской республике: захваченная с помощью тройной разводки Рада. А суды и СМИ и так уже были ими куплены."
Джавеліни? Забудь!
ЄС? Забудь!
НАТО? Забудь!
Крим український? Забудь!
Безвіз? Забудь! Пенсії? Забудь!
Житло військовим? Забудь
! Забудь нах.й все, до чого ти звик за останні 5 років, на що сподівався і чого очікував.
Цього вже не буде.
Єдина надія - "через рік, так через рік"
ЄС? Забудь!
НАТО? Забудь!
Крим український? Забудь!
Безвіз? Забудь! Пенсії? Забудь!
Житло військовим? Забудь
! Забудь нах.й все, до чого ти звик за останні 5 років, на що сподівався і чого очікував.
Цього вже не буде.
Єдина надія - "через рік, так через рік"
Сокрушительное падение ЗеПоца продолжается.
Про кого ещё не говорит статистика?