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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:ТСН (3) екзит-пол (41) 112_Україна (32)

 "Слуга народу" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Європейська Солідарність" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 6,0%, - екзитпол ТСН. ІНФОГРАФІКА

Згідно з даними екзитполів, проведених на замовлення ТСН і телеканалу "112 Україна", на виборах до Верховної Ради долають 5% бар'єр партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з даними екзитполу, проведеного ТСН, партію "Слуга народу" підтримали 44,4 % українців, які прийшли на вибори.

Також долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (12,5%), "Європейська Солідарність" (8,5%), "Батьківщина" (7,7%) і "Голос" (6,0%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Явка на виборах у Раду в Австралії - 3,3%, в Японії - 20,3%, а в Південній Кореї - 27,5%, - ЦВК

Слуга народу - 44,4%, ОП - За життя - 12,5%, Європейська Солідарність - 8,5%, Батьківщина - 7,7%, Голос - 6,0%, - екзитпол ТСН 01

Зазначимо, в парламент не проходять "Сила і честь" (3,9%), "Опозиційний блок" (3%), Радикальна партія Олега Ляшка (2,9%), "Партія Шарія" (2,8%), ВО "Свобода" (2,5%), "Українська стратегія Гройсмана" (2%)

Схожі результати показує екзитпол, проведений на замовлення телеканалу "112 Україна". Згідно з даними екзитполу, партію "Слуга народу" підтримали 42,7%, "Опозиційну платформу - За життя" - 12.9%, "Європейська Солідарність" - 8.8%, "Батьківщина" - 8.5%, "Голос" - 6.5%.

Слуга народу - 44,4%, ОП - За життя - 12,5%, Європейська Солідарність - 8,5%, Батьківщина - 7,7%, Голос - 6,0%, - екзитпол ТСН 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138772
 
   
 Топ коментарі
 
У зебила было 73% стало 43%
К новому году будет 3%
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В реальной жизни порохоботов слезы.. зато здесь на цензоре как грязи их "Слуга народу" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Європейська Солідарність" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 6,0%, - екзитпол ТСН - Цензор.НЕТ 8215
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Ты очень бы етого хотел, верно порохосрань?
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Нехай лохи аплодують. Наступний прем'єр - Коболєв.
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Партия шарика набрала больше чем Свобода.
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та да, интересный факт для вышиватных троллей)))
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причем преодолев 2 % теперь на госфинансировании
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Балом у сатаны будут править кремлевские
https://www.obozrevatel.com/politics/2385-bal-u-satanyi-budut-pravit-kremlevskie.htm
Андрей Пионтковский

,,...Сейчас задача Зеленского - удержать в своей орбите до 21 июля максимальное количество поверивших ему патриотов, чтобы приставленный к нему куратор Бондарь (юрист всех олигархов и премьера Азарова) благополучно привел в Раду по спискам "Слуг народа" громадную кишку откровенных капитулянтов. Для этого Зе еще неделю будет иногда делать какие-нибудь яркие патриотические заявления..."

,,С утра 22 июля ему уже будет на отыгранных им патриотов как на рояль положить. Да и его собственная ценность как одноразового изделия резко уменьшится. В руках его кураторов будет главное в парламентской республике: захваченная с помощью тройной разводки Рада. А суды и СМИ и так уже были ими куплены."
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Вражає що стільки є ворогів незалежної України 12,5%.
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їх, падлюк, більше ((. але шукай позитив: шарій і мураєв забрали у медведчука 6%.
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магия цифр: рыги+барыги=где-то 23.4%
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Эффектный результат у Премьера, вот оценка его воровской команде.
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У порохоботов трур. Местець разгоняют.
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Так наоборот. Петя в Раде, а значит у него есть легитимная трибуна для критики новой власти. Это главное. Второй плюс - у Слуг скорее всего нет большинства, а значит будет коалиция. Коалиция всегда более адекватна, чем одиночные партии. Тоесть, произошло не самое худшее
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В стойло порохоботы. Бегом "Слуга народу" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Європейська Солідарність" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 6,0%, - екзитпол ТСН - Цензор.НЕТ 8558
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Низкий уровень образованности, отсутствие культуры мышления и дурной вкус как были так и остаются основными бедами украинцев. И не надо спорить посмотрите на результаты выборов.
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Оно и видно каков высокий уровень культуры у порохоботов в комментариях на ЦН
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как ты быстро отозвался,поняв ,что речь именно о таких как ты зебилах и попытался спрыгнуть...
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Что и стоило ожидать от лектората Петрлексеича
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PastorKopf (25%)‏ @pastorkopf 26 мин.26 минут назад

Джавеліни? Забудь!
ЄС? Забудь!
НАТО? Забудь!
Крим український? Забудь!
Безвіз? Забудь! Пенсії? Забудь!
Житло військовим? Забудь
! Забудь нах.й все, до чого ти звик за останні 5 років, на що сподівався і чого очікував.
Цього вже не буде.
Єдина надія - "через рік, так через рік"
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Джавеліни? Забудь!
ЄС? Забудь!
НАТО? Забудь!
Крим український? Забудь!
Безвіз? Забудь! Пенсії? Забудь!
Житло військовим? Забудь
! Забудь нах.й все, до чого ти звик за останні 5 років, на що сподівався і чого очікував.
Цього вже не буде.
Єдина надія - "через рік, так через рік"
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Добре.. з 30.24% до ~ 44.4% - добрий результат.
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Быдлостадо поредело на 30% всего за 2 месяца ))
Сокрушительное падение ЗеПоца продолжается.
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Эй быдлан, если бы голосовали только за две партия СН и ЕС, то ты бы увидел у кого проредело
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Выбрали так выбрали.Всегда спрашиваю у знакомых ЗЕбилов,-,готовы ли они разделить ответственность со своим клоуном ?
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Пересчитывал раз 5 проценты-куда делись ещё 13.6%?
Про кого ещё не говорит статистика?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Європейська Солідарність" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 6,0%, - екзитпол ТСН. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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