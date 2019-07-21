EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події
  1238  0
Все про:смерть (3454) Донбас (12566) втрати (1391) Ян Осока (724) 24 омб імені князя Данила Галицького (91)

 Прощання з українським воїном Романом Джерелейком, що загинув на Донбасі, відбудеться 22 липня на Хмельниччині

22 липня, в місті Волочиськ Хмельницької області, о 10.00 на центральній площі міста відбудеться прощання з українським воїном Романом Васильовичем Джерелейком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Роман Васильович Джерелейко, 1988 року народження, солдат, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 19 липня увечері в районі міста Мар'їнка Донецької області (обладнуючи інженерні позиції дістав смертельне кульове поранення від снайпера найманців РФ, від якого помер у лікарні міста Курахове).

Читайте також: Військовослужбовці підірвалися на вибуховому пристрої в районі Щастя: двоє загинуло, двох поранено

Разом з ним загинув старшина Олександр Бардалим, якого смертельно поранив снайпер під час спроби евакуації солдата Джерелейка.

Роман Джерелейко народився 04.11.1988 року у Волочиську. Влітку 2016 підписав зі ЗСУ контракт, брав участь у бойових діях в районі Горлівки.

У нього залишилися батьки, брат (учасник АТО/ООС) і син.

Прощання з українським воїном Романом Джерелейком, що загинув на Донбасі, відбудеться 22 липня на Хмельниччині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138771
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїПрощання з українським воїном Романом Джерелейком, що загинув на Донбасі, відбудеться 22 липня на Хмельниччині
 
 
 
 
 
 вгору